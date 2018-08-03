Присоединение Крыма стало памятным днем

Президент России Владимир Путин установил 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Глава государства в пятницу, 3 августа, подписал указ о внесении изменений в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». На прошлой неделе изменения были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

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Законопроект был представлен на рассмотрение Госдумы группой членов Совфеда во главе с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Представление подписали, среди прочих, первые сенатор от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди, председатель общественной организации Русская община Крыма Сергей Цеков, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и другие.

«На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (в части установления новой памятной даты России –

«19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорилось в документе.

Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума. Большая часть жителей полуострова проголосовала за присоединение Крыма к России, передает ФАН.

21 марта 2014 года, одновременно с завершением процедуры формального включения Крыма в состав РФ (подписания президентом РФ закона о ратификации договора и сопутствующего ему федерального конституционного закона), республика была включена в состав созданного Крымского федерального округа. 2 апреля Республика Крым была включена в состав Южного военного округа, а 11 апреля — в перечень субъектов Российской Федерации в Конституции Российской Федерации.

Большинство стран-членов ООН не признали легитимность данного плебисцита. За резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждающую территориальную целостность Украины, проголосовали 100 стран из 193 стран-членов ООН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что установление Дня принятия Крыма в состав Российской империи якобы демонстрирует «слабость» России. По его словам, Россия «огрызается на декларации ряда цивилизованных стран». Украинский дипломат также добавил, что Москва якобы ищет «аргументы» в прошлом, в отличие от «цивилизованных стран», передает НСН.

Публицист Егор Холмогоров рассказал, что и советский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын поставил вопрос о необходимости отделения Крыма и Новороссии от Украины еще 27 лет назад.

«Юг СССР, Новороссия и некоторые места Левобережья никогда не относились к Украине, не говоря о дикой прихоти Хрущева [советского государственного деятеля Никиты Хрущева] с Крымом», — говорилось в обращении Солженицына к тогдашнему президенту России Борису Ельцину.

Холмогоров пояснил, что Солженицын хотел «вырвать» и сохранить на территории бывшего СССР «хоть кусочек русского». Таким образом, 27 лет назад он предсказал отделение Крыма и Новороссии от Украины. Он напомнил, также, что писатель предлагал в каждом регионе провести голосование по вопросу принадлежности.

«Это все — солженицынская программа 1991 года. Тогда, перед отделением, он предлагал Украине провести референдумы по областям: кто хочет уйти, кто — нет. Харьков остался — прекрасно. Львов ушел — хорошо», — заключил Холмогоров.

Вопрос о территориальной принадлежности Крыма решен окончательно и не подлежит обсуждению – так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о возможности признать территориальную принадлежность Крыма.

«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал представитель главы государства.