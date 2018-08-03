Ложь, угрозы и порошок: как Трамп воюет со всем миром

34-летний Эрик Трамп, второй сын президента США Дональда Трампа, рассказал журналистам об угрозах и даже атаках на его семью, а также выступил с критикой в адрес «фальшивых СМИ» за несправедливое негативное освещение деятельности администрации его отца и игнорирование его достижений.

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«Лицемерие, которое вы не можете себе представить… вы [СМИ] нападаете на всю нашу семью», — заявил Эрик Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, члены семейства Трамп постоянно сталкиваются с угрозами, а несколько раз им отправляли посылки с белым порошком. «Мне угрожали, нашей семье угрожали, всем нам. Все мы сталкивались с ситуацией, когда к нам домой присылали некий белый порошок. И, между прочим, по этому поводу [в обществе] не было никакого морального протеста», — посетовал сын американского лидера.

Напомним, в феврале текущего года жертвой «проделки» с белым порошком стала Ванесса Трамп — супруга сына президента Дональда Трампа-младшего, которая вскрыла конверт с неизвестным содержимым, адресованный ее мужу.

В итоге Ванессу госпитализировали в целях предосторожности, хотя впоследствии оказалось, что порошок в конверте был безвреден.

Накануне об американских СМИ высказалась и дочь Трампа Иванка. Она попыталась несколько дистанцироваться от позиции своего отца, отметив, что вовсе не считает прессу «врагом общества». В то же время Иванка признала, что понимает недовольство людей, о которых журналисты пишут в исключительно негативном ключе.

«Про меня саму не раз делали репортажи, которые, как мне достоверно известно, не совсем соответствуют действительности. Поэтому я в некотором смысле понимаю людей, которые недовольны и возмущаются, особенно, когда это направлено против них. Но нет, я не считаю СМИ врагом народа», — сказала Иванка, выступая на мероприятии медиакомпании Axios.

Кстати, сам Трамп позицию своей дочери поддержал. «Они [журналисты] спросили мою дочь Иванку, считает ли она медиа врагом народа. Она правильно ответила, что нет. Это ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ, составляющие большую часть медиа, являются врагами народа!» — написал он в твиттере.

Война Трампа с «фейк ньюз» тянется еще со времен предвыборной кампании, президент США регулярно — с той или иной степенью агрессии — поносит «бесчестные медиа» в соцсетях.

Однако в последнее время — особенно после европейского турне Трампа в июле — его риторика в отношении «фейк ньюз» вышла за пределы интернет-пространства и обрела куда более радикальный характер.

2 августа Дональд Трамп назвал СМИ «фальшивыми, фальшивыми, отвратительными новостями», а журналистов, — которые, кстати, присутствовали на том выступлении, — «ужасными, ужасающими людьми». С таким заявлением президент США выступил в Уилкс-Барре, Пенсильвания, куда прибыл, чтобы поддержать кандидата-республиканца Лу Барлетту на грядущих выборах в американский сенат.

В итоге 15 минут своей речи в Пенсильвании Трамп посвятил не кандидату в сенаторы, а критике в адрес СМИ, припомнив журналистам негативное освещение целого ряда наиболее значимых событий из его политической карьеры: победы в президентских выборах 2016 года, саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки и предшествовавшем ей саммите НАТО в Брюсселе, а также поездки в Великобританию, где глава США встретился с королевой Елизаветой II.

Именно прием у британской королевы спровоцировал гневную тираду Трампа о «фейковых СМИ» — он в очередной раз заявил, что та встреча «прошла фантастически хорошо», а сам он «почувствовал хорошую химию», в то время как СМИ писали только о том, что он опоздал на торжественный ужин с Терезой Мэй, организованный в честь его приезда.

«Они все могут преподнести плохо. Потому что они фальшивые, фальшивые, отвратительные новости», — надрывался Трамп.

При этом большую часть своего выступления американский президент беззастенчиво указывал в сторону зоны, где сидели представители прессы. К слову, присутствовавшие на мероприятии в Уилкс-Барре сторонники Трампа и Республиканской партии встречали все выпады главы США радостными аплодисментами, причем самыми бурными овациями сопровождались высказывания Трампа в адрес телеканала CNN.

Стоит отметить, что борьба Трампа с «фальшивыми СМИ» на просторах твиттера также продолжается — например, 31 июля американский президент заявил, что пресса «сошла с ума» и выразил мнение, что в ближайшие семь лет «фейковые СМИ» будут искоренены.

«Они находятся в совершенном упадке во всех смыслах, у нас на глазах они наносят ущерб стольким невинным и порядочным людям, и мне нравится наблюдать. Через семь лет, когда я покину свой пост [президента], их рейтинги совсем иссохнут и они исчезнут!» — убежден президент.

Накал борьбы президента США с прессой достиг такого уровня, что обеспокоенность по этому поводу высказывают даже эксперты Организации Объединенных Наций. 2 августа представители Межамериканской комиссии по правам человека Дэвид Кай и Эдисон Ланца назвали нападки президента на СМИ «стратегическими», выразив мнение, что они привели к подрыву свободы прессы и «неверифицируемости фактов». Эксперты выразили опасение, что из-за высказываний Трампа возник риск атак и даже актов агрессии против журналистов.