«Заряженная камера»: 60 лет Александру Невзорову

Автор и ведущий программы «600 секунд» в неизменной кожаной куртке, Александр Невзоров стал одной из звезд репортажной журналистики середины 1980-х годов. И, хотя у программы были и другие ведущие, в том числе ставшая известным журналистом Светлана Сорокина, «600 секунд» стали «брендом» Невзорова.

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За 10 минут экранного времени — Невзоров говорил о политических, культурных и криминальных событиях в тогдашнем Ленинграде.

Фоторепортаж: Отснять за 600 секунд: юбилей Александра Невзорова __is_photorep_included11881855: 1

«Ледяной» отстраненный голос Невзорова, который не спутаешь ни с каким другим, завораживал и пугал одновременно:

«Журналист — это тот, который в доме повешенного говорит о веревке», — говорил в одном из интервью Невзоров.

Несмотря на свои тяжелые сюжеты, программа имела колоссальные рейтинги во многом благодаря харизме и бесшабашности своего ведущего. «У меня очень много плохих качеств: я властолюбив, коварен, нахален, жесток, хитер. Но единственное, что у меня есть, — это смелость. Причем бессмысленная чаще всего», — говорил позже Невзоров.

Программы Невзорова производили колоссальное впечатление на общество, а многие молодые люди благодаря ему захотели заниматься журналистикой. Режиссер Данила Дубшин рассказывает, что выбрал журналистику и публицистику благодаря Невзорову.

«Невзоров разговаривает и думает на русском языке в его лучшем возможном проявлении. Невзоровский язык блистателен и точен. Он насыщен старыми словами — архаизмами, и одновременно Невзоров легко и метко вбрасывает в речь новые слова — неологизмы. Мне может не нравиться или быть малоинтересным то, что говорит Невзоров, но то, как он это делает, заставляет его слушать», — рассказывает «Газете.Ru» Дубшин.

Сказать за 600 секунд

Заядлый книжник и любитель истории, Невзоров предпочитал заниматься и просветительством зрителя. Так, одну из своих программ в 1989 году он начал с информации о выходе в свет «Бастильского каталога» Публичной библиотеки Ленинграда и призывал зрителя познакомиться с «делом Вальтера» и «мемуарами Жан-Анри Латюда, узника Бастилии.

Буквально тут же следовала информация о 8-летней девочке, которая умерла в больнице после того, как на нее упала сосулька с крыши: «Очаровательная Оля скончалась по вине тех людей, которые не удосужились выполнить свои прямые обязанности», — чеканил Невзоров.

При этом многие ленинградцы были благодарны Невзорову за то, что тот поднимал острые и социальные темы, а сюжеты программы помогали больным и нуждающимся.

Программа «600 секунд» рассказывала о значимых событиях в городе, которые часто демонстрировались на контрасте. После вполне мирного сюжета о чествовании знаменитого ленинградского художника, шел репортаж о том, кто покровительствует проституции в гостиницах тогдашней системы «Интурист». В кадре сам Невзоров беседует с двумя девушками, одетыми по моде 1980-х с сильно накрашенными глазами.

Именно в его эфире консервативный советский зритель впервые увидел обезображенные трупы и тому подобную «чернуху».

В 1990 году Невзоров и сам стал жертвой покушения, когда пришел на встречу с человеком, который обещал ему компромат на местных чиновников.

Кроме криминальных новостей, «600 секунд» часто давали в эфир разоблачительные политические сюжеты о местных властях — главной мишенью сюжетов Невзорова стал тогдашний мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак.

«Наш Шурик»

Распад СССР Невзоров, некогда любимец городской интеллигенции Ленинграда, встретил «ястребом», сняв фильм «Наши» о сотрудниках рижского ОМОНа, которые вступили в противоборство с новой властью Латвии. Это привлекло к Невзорову сторонников сохранения СССР, а впоследствии и противников президента Бориса Ельцина, которые называют его «наш Шурик».

Невзоров сближается с редактором оппозиционной газеты «День» Александром Прохановым, а в 1993 году поддерживает депутатов Верховного совета, вступивших в противоборство с Ельциным. Позже он назовет защитников Белого дома «бесноватой шоблой».

После расстрела Верховного Совета, Невзоров становится депутатом первой Госдумы, однако на заседаниях его не видно — он использует депутатские возможности для поездок по стране и съемок фильмов о горячих точках.

Автор одной из англоязычных газет, отметив талант Невзорова, назовет свою статью о нем «Заряженная камера», сравнив объектив Невзорова с заряженным пистолетом.

Как и в «600 секундах», Невзоров, кажется, упивается боевыми действиями. В 1997 году он снимет художественный фильм «Чистилище» о чеченской войне, в котором снимется актер Дмитрий Нагиев.

«Гуманному и политкорректному бодровскому «Пленнику» спустя пару лет возразил жесткий хоррор Александра Невзорова «Чистилище»», — напишет позже журнал «Искусство кино».

Имидж ниспровергателя устоев сблизил Невзорова с фигурой, которая на первый взгляд была полной ему противоположностью, — танцовщика и шоумена Бориса Моисеева. Его Невзоров планировал снимать в фильме о новом Ленине: «Невзоров мне предложил роль вот такого Ленина-экстремальщика, мечтающего покорить не только всю Землю, но и другие планеты», — вспоминал Моисеев в интервью Mens Health.

Друг Березовского и доверенный Путина

Продюсером Невзорова был олигарх Борис Березовский, с которым он был дружен многие годы. «Очень обаятельный, неглупый, вариативный, интеллектуальный», — так Невзоров охарактеризует Березовского, которого в одном из интервью после смерти олигарха назовет просто — Борей.

Дружба с Березовским не помешает Невзорову стать доверенным лицом его жесткого оппонента — президента России Владимира Путина в 2012 году и пожелать кандидату «триумфа». «В данном случае моя гражданская позиция меня спровоцировала на помощь Владимиру Владимировичу. К тому же, у меня есть с ним определенного рода человеческие отношения, «когдатошние» отношения», — объяснит Невзоров свой поступок в одном из интервью.

Впоследствии в интервью Юрию Дудю Невзоров расскажет, что испытывает благодарность к Путину за то, что тот «спас ему жизнь». Не называя имен, Невзоров рассказывал видеоблогеру, что начальник будущего президента «был человек горячий и он озверел от того хамства, которое я устраивал».

Путин же, по словам Невзорова, объяснил начальнику, что «этого нельзя делать». Но на прямой вопрос журналиста, хотел ли Собчак, который был начальником будущего президента России, убить Невзорова, он ответил, что трактовка журналиста «близка к истине».

Невзоров не скрывает своего уважения к Путину, однако последние годы с жесткостью громит всех своих бывших союзников по патриотической оппозиции, которые, впрочем, отвечают ему тем же. Писатель Александр Проханов вывел его в качестве одного из гротескных персонажей в серии фантасмагорических рассказов «Покайтесь ехидны»:

«Тем временем, Александр Глебович Невзоров ждал, когда же, наконец, Россия погрузится в ад. Россия намеревалась погрузиться в ад, но с этим медлила. И Александр Глебович Невзоров очень огорчался. От огорчения из него выпала одна часть его тела, которую в народе называют корень — корень зла».

Сам же Невзоров, давно сменивший кожаную куртку на импозантный костюм все также мечет громы и молнии, но не на страницах газет «Завтра» и «День», а в эфире радио «Эхо Москвы». Здесь фирменный «невзоровский» голос громит то церковных иерархов, то издевается над нелепостями депутатов, то выводит на чистую воду губернаторов.