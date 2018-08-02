«Меня похоронили»: почему Лукашенко предложил себя пощупать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире белорусского телеканала ОНТ пошутил про недавние сообщения ряда СМИ о том, что он серьезно болен. Напомним, 30 июля украинская пресса распространила информацию о якобы госпитализации белорусского лидера с инсультом.

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Во время посещения места сбора урожая Лукашенко потребовал от местного руководителя отчитаться о работе через год, а затем усомнился, доживет ли тот до следующего года.

«В будущем году мне доложишь. Ты же доживешь до будущего года? Но ты особо не зарекайся. Меня сутки назад похоронили и тебя могут похоронить», — предупредил белорусский президент.

Он также обратил внимание на то, как обрадовалась увидевшая его журналистка. Другому сотруднику телеканала президент посоветовал время от времени проверять, настоящий ли он. «Говорят, что у меня двойник работает. Ты иногда меня-то щупай», — посоветовал Лукашенко журналисту.

В понедельник в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Александра Лукашенко госпитализировали с диагнозом «инсульт». В частности, об этом сообщал украинский портал Depo.ua со ссылкой на источники в белорусских журналистских кругах. СМИ отмечали, что президент Белоруссии не выполнял свои обязанности с 28 июля и отменил все встречи и визиты — в частности, поездку в Гомель.

После появления этих новостей в пресс-службе президента Белоруссии заявили о проведении Лукашенко нескольких встреч и переговоров в этот период. Согласно сообщениям пресс-службы, в минувший четверг президент провел совещание по вопросам госслужбы, в субботу — телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретился в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Кадры этой встречи показало белорусское телевидение.

Вскоре информацию о том, что Александр Лукашенко якобы перенес инсульт, решительно опровергла пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. «Прокомментирую эту информацию одним словом: «Ерунда». Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: «Не дождетесь», — сказала Эйсмонт.

Появление самого Лукашенко на публике не заставило себя долго ждать — 31 июля он провел первую рабочую встречу после появления в СМИ сообщений о якобы перенесенном им инсульте.

Президент принял с докладом председателя минского облисполкома Анатолия Исаченко.

В первую очередь Лукашенко поинтересовался ходом уборочной кампании. «Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба не будут так урожайны, как в прошлом, особенно на юге», — сказал Лукашенко. Глава государства также выразил надежду на то, что 2018 год будет «кукурузным» и позволит собрать миллион тонн кукурузы, чтобы восполнить недобор по хлебам.

На следующий день Лукашенко посетил поля 1-й Минской птицефабрики, после чего выступил перед журналистами, рассказав о желании Белоруссии перестать зависеть от российского рынка. Он, в частности, отметил, что республика проводит работу по диверсификации экспорта продовольствия.

«Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком», — сказал Лукашенко.

Незадолго до появления фейковых сообщений об «инсульте» Лукашенко, 23 июля, президент Белоруссии провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Информация об этом разговоре была размещена на сайте Кремля.

В ходе разговора главы двух государств обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза. «Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы», — говорится в официальном сообщении об итогах переговоров.

15 июля Александр Лукашенко и его сын Николай также посещали Москву, чтобы посмотреть церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу.