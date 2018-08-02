Такое не прощают: как США обидели Турцию

«Попытка США ввести санкции в отношении двух наших министров не останется без ответа», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, дав понять, что Вашингтон не добьется выдачи пастора Эндрю Брансона при помощи санкций.

«Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов», — заявил турецкий дипломат.

США ввели персональные санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и главы минюста Абдулхамит Гюля. Они связаны с нежеланием Анкары выпустить арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Правда, в конце июля пастор был переведен под домашний арест, что можно рассматривать как определенный сигнал Вашингтону.

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Брансон находится под арестом еще с 2016 года, его обвиняют в связях с турецким проповедником и общественным деятелем Фетхуллахом Гюлленом, который в настоящее время проживает в США. Самого Гюллена в Турции называют идейным вдохновителем и одним из организаторов попытки государственного переворота, которая была предпринята летом того же 2016 года.

Американский пастор жил в Турции долгие годы и не представлял угрозы для турецких властей. Эксперты предполагают, что Анкара пытается таким образом вести торг с Вашингтоном по вопросу экстрадиции Гюллена.

Однако, как отмечает специалист по Турции, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, на американскую сторону не подействовали аргументы Анкары, которые он назвал «косвенными свидетельствами на уровне газетных публикаций». Эксперт считает, что оснований для выдачи нет.

В то же время Надеин-Раевский уверен, что Эрдоган не отступится от идеи получить Гюллена, который для турецкого президента является «принципиальным врагом. «Он духовный лидер, а у одной нации не может быть двух духовных вождей», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Персональные санкции, введенные Вашингтоном против членов правительства Турции стали не самым чувствительным ударом. За ним последовало жесткое решение сената США наложить запрет на продажу в Турцию истребителей F-35.

При этом Турция участвует в программе покупки самолетов с 1999 года, а также сама производит часть оборудования для этой боевой машины. Противоречия между двумя союзниками по НАТО накапливались давно — еще при администрации Барака Обамы. Персональная неприязнь между турецким и американским президентами положила начало резкому ухудшению отношений.

«За последние несколько лет Соединенные Штаты и Турция набрали длинные списки претензий друг к другу», — отмечает обозреватель журнала Foreign Affairs Аманда Слоат.

Причиной во многом стали действия Анкары в Сирии, которая вошла в тактический союз с Москвой и Тегераном. Вашингтону также не нравилось, что Турция борется с курдскими отрядами в Сирии, которым помогали американские военные.

Масла в огонь подлило решение администрации Обамы вывезти из Турции ракеты Patriot для проведения технических работ. Ракеты на место так и не вернулись, и Эрдоган договорился с Москвой о покупке российских комплексов С-400.

В свою очередь, в Анкаре болезненно отреагировали на то, что Вашингтон не слишком сильно выказал свою поддержку Эрдогану после попытки переворота в 2016 году.

После прихода к власти администрации Дональда Трампа Турция надеялась, что отношения между странами улучшатся. Оба лидера — Эрдоган и Трамп — действительно испытывали симпатию друг к другу, но ее оказалось мало, чтобы наладить диалог. Стороны пока не делают шагов на встречу друг другу для разрешения противоречий.

Сыграть на лире

По мнению обозревателя Foreign Affairs Аманды Слоат, чтобы сделать Эрдогана более сговорчивым, США могут прибегнуть к экономическим мерам.

«Сегодня турецкая экономика еще более уязвима перед внешними потрясениями, что дает потенциальный рычаг США», — пишет автор отмечая, что инфляция в Турции в июля достигла отметки в 15%.

Пример Вашингтону в этом отношении необходимо брать с России, пишет автор. Она напоминает, что после того как Турция сбила российский самолет в 2015 году Москва ответила экономическими мерами прекратив закупки турецких овощей и фруктов, а также закрыла направление летнего отдыха для российских туристов. Эти меры, которые привели к потере значительных финансовых средств, заставили Турцию принести извинения, что помогло восстановить отношения, пишет автор.

При этом на фоне осложнения с Вашингтоном, Турция может близиться как с Москвой, так и с Вашингтоном, полагает ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик.

Стоит отметить, что введение персональных санкций против турецких министров уже отразилось на курсе турецкой лиры. Ее стоимость упала на 2% по отношению к доллару, пишет Bloomberg.

Пока Анкара не ответила на шаги Вашингтона, однако следует помнить, что турецкие власти являются главными союзниками США на Ближнем Востоке, а на территории этой страны находится база ВВС США, с которой американские военные ведут операции в Сирии.

«Турецкая армия — это крупнейшая армия НАТО, имеющая большой боевой опыт», — отмечает Надеин-Раевский.

По мнению эксперта, турецкие власти будут продолжать гнуть свою линию в отношениях с США, но обе стороны не готовы пойти на разрыв отношений «это было бы перебором».

В то же время Теодор Карасик подчеркивает, что, несмотря на политические трения, Анкара продолжает вести с Вашингтоном диалог по Сирии на военном уровне. Как отмечает эксперт, подобные трения не являются «беспрецедентными», и выразил уверенность, что отношения «выдержат нынешний шторм». Как пример он приводит отношения США со странами Персидского залива, которые на политическом уровне часто подвергались испытаниям, но оставались на высоком уровне, если брать военную сферу.

Кроме того, на фоне усиления американо-турецких противоречий Эрдоган старается улучшить отношения с Европой. На днях он заявил, что 7 сентября в Турции пройдет саммит, в котором примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и российский президент Владимир Путин. Как рассказал Эрдоган, на встрече будет обсуждаться «региональная проблематика».