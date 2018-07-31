Пора отвечать: в США судят экс-главу штаба Трампа. LIVE

Напомним также, что в июне суд пересмотрел решение о содержании Манафорта под домашним арестом в ожидании начала разбирательства. Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил о его попытках оказать давление на свидетелей, чтобы те дали ложные показания. В итоге обвиняемый, которого зимой освободили из-под стражи под залог в $10 млн был вновь заключен под стражу.

Президент США Дональд Трамп удивился, что к Манафорту применили столь жесткую меру. «Вау, какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял [бывшего президента США] Рональда Рейгана, [республиканского политика] Боба Доула и многих других высокопоставленных политиков и их кампании», — написал Трамп в твиттере 15 июня.