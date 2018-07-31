Пора отвечать: в США судят экс-главу штаба Трампа. LIVE

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Напомним также, что в июне суд пересмотрел решение о содержании Манафорта под домашним арестом в ожидании начала разбирательства. Спецпрокурор Роберт Мюллер заявил о его попытках оказать давление на свидетелей, чтобы те дали ложные показания. В итоге обвиняемый, которого зимой освободили из-под стражи под залог в $10 млн был вновь заключен под стражу.
Президент США Дональд Трамп удивился, что к Манафорту применили столь жесткую меру. «Вау, какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял [бывшего президента США] Рональда Рейгана, [республиканского политика] Боба Доула и многих других высокопоставленных политиков и их кампании», — написал Трамп в твиттере 15 июня.
Хотя обвинения против Манафорта были выдвинуты в рамках «российского дела», прямого отношения к президентской компании 2016 года они не имеют, а связаны прежде всего с Украиной. Прокуроры утверждают, что еще в 2006 году Пол Манафорт незаконно получал от украинского правительства и олигархов миллионы долларов за поддержку экс-президента Украины Виктора Януковича.
Тем не менее в ходе слушаний могут всплыть нелицеприятные факты о президенте США, надеются противники Трампа.
Изначально предполагалось, что суд над экс-главой избирательного штаба Трампа начнется 25 июля, однако по просьбе адвокатов Манафорта судья Томас Селби Эллис III перенес первое заседание на 31 июля, чтобы дать стороне защиты больше времени на изучение материалов дела.
Первый этап слушаний может длиться до трех недель, второй этап стартует в сентябре и будет проводиться в окружном суде округа Колумбия.
По данным западных СМИ, на сегодняшнее заседание спецпрокурор США Роберт Мюллер вызвал 35 свидетелей, включая бывших коллег и друзей Манафорта. В частности, для дачи показаний в суде был приглашен политконсультант и лоббист Рик Гейтс, работавший заместителем Манафорта, когда тот еще руководил кампанией Трампа.
Напомним, Пола Манафорта обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн и незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Он также фигурирует в деле о «российском вмешательстве», которое расследует комиссия Мюллера.
В случае, если экс-руководитель кампании Трампа будет признан виновным по всем этим пунктам, ему может грозить до 305 лет тюрьмы.
Добрый день, дорогие читатели!
Сегодня экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предстанет перед Федеральным окружным судом Александрии (штат Вирджиния). Это будет первый суд в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.
При этом на сегодняшнем заседании о России, возможно, не будут говорить вообще — суд сосредоточится на финансовых махинациях экс-главы предвыборного штаба, а также нарушениях налогового законодательства.
«Газета.Ru» внимательно следит за ходом заседания и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.