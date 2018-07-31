Поиски российского следа: спецпрокурор допросит Трампа

Президент США Дональд Трамп не должен встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы 2016 года, заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани. Однако, по его словам, Трамп «уверен в том, что делал все правильно, и хочет это объяснить».

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Мюллер давно хочет задать вопросы президенту о возможных связях его предвыборной команды с Россией. Ранее газета The New York Times публиковала перечень вопросов спецпрокурора. Все они касаются уже известных эпизодов предвыборной кампании Трампа, а также таких личностей, как экс-советник президента по национальной безопасности генерал Майкл Флинн, бывший глава ФБР Джеймс Коми, а также генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

Так, Мюллера интересует, почему Трамп решил все же уволить Флинна с поста советника по нацбезопасности. Известно, что президент США защищал его перед Коми и неоднократно просил главу ФБР «оставить генерала в покое».

У Мюллера также есть много вопросов, касающихся самого Коми. В частности, спецпрокурор хочет знать, о чем именно говорили президент и экс-глава ФБР за ужином 27 февраля 2017 года. Как следует из показаний бывшего главы ФБР, во время той беседы Трамп требовал от него «лояльности».

Кроме того, спецпрокурора интересует, какие разговоры о Коми Трамп вел с другими представителями Разведывательного управления, включая тогдашнего директора ЦРУ Майка Помпео, недавно назначенного госсекретарем.

Еще один вопрос — почему Трамп принял решение уволить Коми и почему на встрече с российскими дипломатами он заявил, что это увольнение «сбросило гору с его плеч».

Мюллера волнует и ситуация вокруг генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который, как писала пресса, якобы должен был защитить Трампа от расследования.

Кроме того, следствие интересует, знал ли Трамп о встрече его старшего сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Весельницкая заявляла, что у нее якобы имеется компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, хотя впоследствии выяснилось, что это не так.

Трамп неоднократно утверждал, что между его командой и Кремлем не было никаких связей, хотя и признает сам факт российского «вмешательства» в выборы. При этом, если президент США все же согласится ответить на вопросы Мюллера, он может отвечать на вопросы как очно, так и заочно, в письменной форме. Последний вариант в свое время выбрал президент США Рональд Рейган, отвечая на вопросы по знаменитым делам «Иран-Контрас». Речь шла о тайной схеме продажи американского оружия Ирану, вырученные средства от чего шли на поддержку никарагуанских повстанцев-контрас.

Правда, Рейган, в отличие от Трампа, был более популярен и имел большую партийную поддержку, что помогло ему выйти сухим из воды, пожертвовав второстепенными фигурами. В случае Трампа письменный ответ может быть воспринят как отказ, говорил ранее «Газете.Ru» глава фонда имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

В свою очередь, старший научный сотрудник сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева называет целью расследования желание «загнать Трампа в угол». «Вопрос в том, найдет ли он [Мюллер] что-то существенное и как долго Трампа будет поддерживать партия. Пока это тактика затягивания процесса в расчете, что демократы победят в ноябре и возьмутся за Трампа в полную силу», — утверждает эксперт. Журавлева отмечает, что ситуация также представляет собой давление «на республиканцев в преддверии выборов».

35 одних свидетелей

Расследование Мюллера в отношении «российского вмешательства» стоило американским налогоплательщикам значительных средств, и кое-чего Мюллеру добиться все же удалось. Спецпрокур смог убедить сотрудничать со своей комиссией часть ключевых членов команды кандидата Трампа, которые при определенных условиях могут дать показания на своего патрона.

Один из них — Пол Манафорт, который во вторник, 31 июля, должен предстать перед судом в связи с делами, связанными с Украиной. Хотя прямого отношения к президентской компании 2016 года они не имеют, в ходе слушаний могут всплыть нелицеприятные факты о президенте США, надеются противники Трампа.

Мюллер уже распространил список из 35 свидетелей на процессе по делу экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. В него, в частности, включен деловой партнер Манафорта Ричард Гейтс. Также туда попал Тэд Дивайн — консультант, работавший с Полом Манафортом на Украине, отмечает Reuters.

В преддверии процесса Мюллер уже опубликовал список из 500 доказательств, которые он, по его словам, готов предоставить в суде над бывшим руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что речь идет, в частности, о нескольких записках, которые Манафорт писал президенту Украины Виктору Януковичу. В список также были включены фотографии всех объектов недвижимости, принадлежащих Манафорту, документы о покупке экс-главой штаба Трампа дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей.

Кроме того, показания Мюллеру обещает дать и адвокат Трампа Майкл Коэн, который исполнял при в то время бизнесмене роль «адвоката-решалы».

Коэн заявил, что резидент США заранее знал о встрече с российскими представителями в Трамп-тауэр в июне 2016 года, на которой якобы было сделано предложение о предоставлении штабу Трампа информации, порочащей кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

При этом источники CNN отмечают, что прямых доказательств, подтверждающих эту информацию, — например, записей разговоров с Трампом — у Коэна нет.

Накануне, 25 июля, американские СМИ сообщили, что экс-адвокат Трампа предоставил сотрудникам Федерального бюро расследований более 100 записей разговоров с американским лидером, которые делал без его ведома.