«Китай ненавидит нас»: Трампу предлагают союз с Россией

Генри Киссинджер предлагал президенту США Дональду Трампу сотрудничать с Россией, чтобы противостоять возрастающей угрозе со стороны усиливающегося Китая. Бывший госсекретарь США, который разработал и воплотил знаменитую тактику сдерживания Советского Союза за счет альянса с КНР, советовал американскому президенту «вывернуть наизнанку» свою же схему, выяснило американское интернет-издание The Daily Beast.

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Пять осведомленных источников рассказали изданию, что Киссинджер несколько раз встречался с Трампом, чтобы продвигать эту идею. Со времен избирательной кампании 2016 года состоялось по меньшей мере три подобные встречи.

Собеседники The Daily Beast отмечают, что Киссинджер обсуждал возможность сближения с Россией и другими странами региона для сдерживания Китая и с зятем Трампа Джаредом Кушнером, который является советником президента и занимается в том числе важными внешнеполитическими вопросами.

В ходе предвыборной гонки в 2016 году не только Киссинджер, но и многие фигуры из окружения Трампа говорили о необходимости налаживать отношения с Россией, а также Японией, Филиппинами, Индией, ближневосточными странами «в противовес» китайской «угрозе».

По мнению программного директора дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачева, стремление Киссинджера вновь использовать тактику, разработанную в 1960-х годах, объяснимо, но воплотить эту схему в нынешних реалиях невозможно.

«Это является его самым большим достижением в карьере и ученого, и политика, и он уверен, что это может сработать и в новых условиях. Но я думаю, что исторические условия очень сильно изменились и сейчас вряд ли это получится. Несмотря на то, что в России есть какие-то опасения в отношении Китая, все-таки важность отношений с КНР настолько велика, что такого рода варианты не представляются возможными», — рассуждает эксперт.

Сам Трамп говорил о необходимости объединить усилия с Россией, чтобы сдерживать Китай, еще будучи кандидатом в президенты США — летом 2016 года. Отвечая на вопрос о будущем российско-американских отношений, заданный ему, кстати, россиянкой Марией Бутиной, которую сейчас американские власти обвиняют в «шпионаже» в пользу РФ, Трамп заявил, что нельзя допустить дружбы между Москвой и Пекином.

«Китай ненавидит нас, все нас ненавидят, и при этом еще зарабатывают на нас. Когда президентом стану я, мы будем зарабатывать на них, и будем им нравиться. Я всегда слышал, что худшее, что может произойти с нашей страной — сближение России и Китая. Мы сами их свели — это ужасно для нашей страны, мы сделали их друзьями. Я правда считаю, что полажу с Россией», — заявил Трамп, отвечая на вопрос россиянки на фестивале FreedomFest в Лас-Вегасе.

По словам источников The Daily Beast, Трамп проявлял признаки интереса к стратегии Киссинджера и после начала своего президентства. Однако широкой поддержки в американских политических кругах политика «противовеса» пока не получила. В этой связи интересен состоявшийся в Хельсинки 16 июля первый двусторонний саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Это была встреча, которая должна была состояться. Я выступал за это уже несколько лет», — прокомментировал встречу двух президентов Киссинджер.

А вот американские политики обрушились на Трампа с жестокой критикой, обвиняя его в «предательстве» из-за слишком мягкой, по их мнению, позиции главы США по отношению к России. В Соединенных Штатах многие негодовали по поводу якобы симпатии американского лидера к Владимиру Путину. Однако если исходить из стремления Трампа наладить диалог с Москвой для противостояния КНР, вопрос о личной симпатии отпадает сам собой.

Один из бывших представителей администрации Трампа после саммита в Хельсинки заявил американским СМИ, что поведение Трампа на переговорах с Путиным можно трактовать как раз как «игру Никсон-Китай наоборот». «Россия и Китай активно взаимодействуют друг с другом, и это убийственная комбинация, когда они вместе», — пояснил он.

В беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов отмечает, что во внутриамериканском контексте новость о том, что Киссинджер рекомендовал Трампу сотрудничать с Россией, чтобы противостоять Китаю, может представлять выгоду для президента.

«Это напоминание о том, что у Трампа есть стратегия, которая способна помочь Америке справиться с трудностями, преодолеть главного соперника, а все внутренние распри — демократы, расследование Мюллера — не дают ему провести эту мудрую политику союза с Россией против Китая. С точки зрения оправдания нынешних и будущих трудностей Трампа это очень хорошо — потом он сможет сказать, что сам Киссинджер давал ему такой совет, но ему мешали и сделать он ничего не смог», — говорит Ломанов.

В то же время Тимофей Бордачев обращает внимание на тот факт, что Трамп несравнимо более ограничен в своих возможностях, чем был 37-й президент США Ричард Никсон 45 лет назад, когда госсекретарь Генри Киссинджер добился установления дипотношений США и КНР, убедил президента проводить встречи с председателем КНР Мао Цзэдуном и создавать альянс против Советского Союза.

«У Трампа сейчас гораздо меньше возможностей, американское общество находится в кризисе, поэтому сейчас, к сожалению для Киссинджера, эта схема не сможет сработать», — констатирует Бордачев.

Знаменитый план Киссинджера по созданию альянса с Китаем для сдерживания Советского Союза относится к периоду, когда в КНР шла на спад культурная революция, начавшаяся в 1966 году. Однако острая полемика между компартиями КНР и СССР началась еще до этого — в 1964-1965 году. В годы культурной революции в Китае Советский Союз обзывали ревизионистской страной, и Пекин фактически готовился к войне с Москвой.

По словам Александра Ломанова, сегодня лозунг тех времен — «готовиться к войне, готовиться к бедствиям и делать все для народа» — немыслимо представить в современной России применительно к Китаю, поскольку сейчас между двумя странами установились отличные отношения.

«Никсон и Киссинджер в то время очень успешно разыграли эту партию, воспользовавшись глубоким антисоветизмом Мао Цзэдуна, который к тому времени не любил Москву, очень плохо относился к советскому руководству, подозревал его в намерении повторить в Китае чехословацкий опыт, и были опасения, что сейчас СССР так же вторгнется в Китай, чтобы установить какой-то «правильный» социалистический строй, как в свое время произошло в Чехословакии», — отмечает эксперт, подчеркивая, что сейчас невозможно представить себе такую паранойю и безысходность в российско-китайских отношениях.

Сейчас Киссинджер исходит из того, что лучше не пытаться бороться с соперниками сразу на двух фронтах, а сосредоточиться на одном направлении, поясняет Ломанов. Однако у Вашингтона нет такой цены, которую он мог бы предложить России, чтобы у Москвы появился выбор между США и Китаем.

Мао Цзэдуну США предложили выход из изоляции и военные технологии. Сейчас подобная постановка вопроса нереальна. Представить себе, что сейчас Америка может стать инструментом продвижения технической и военно-технической модернизации России — это просто из разряда немыслимого», — подытожил эксперт.