Под колпаком у ФБР: что расскажет о Трампе его адвокат

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент США заранее знал о встрече с российскими представителями в Трамп-тауэр в июне 2016 года, на которой якобы было сделано предложение о предоставлении штабу Трампа информации, порочащей кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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По данным телеканала CNN, Коэн выразил готовность дать показания против Трампа спецпрокурору Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование американского Минюста о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года. При этом источники CNN отмечают, что прямых доказательств, подтверждающих эту информацию — например, записей разговоров с Трампом — у Коэна нет.

Накануне, 25 июля, американские СМИ сообщили, что экс-адвокат Трампа предоставил сотрудникам Федерального бюро расследований более 100 записей разговоров с американским лидером, которые делал без его ведома.

В распоряжении ФБР, в частности, оказался аудиофайл, содержащий запись беседы Трампа и Коэна периода избирательной кампании 2016 года. Речь шла о выплате $130 тыс. бывшей фотомодели Playboy Карен Макдугалл якобы за молчание о ее романе с Трампом в 2006 году, когда тот уже был женат на Меланье.

Коэн давно находится в поле зрения американских спецслужб — в апреле 2018 года ФБР провело обыски в его офисе, доме и гостиничном номере, изъяв большое количество документов и личную переписку с Трампом. Тогда же в руки ФБР попали бумаги о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у Трампа якобы тоже была интрижка. Спецслужбы хотят выяснить, откуда были взяты деньги на эти цели — в ФБР подозревают, что для этого могли быть использованы средства из избирательного фонда, что является нарушением закона.

Как отмечают американские СМИ, после апрельских обысков некогда «главный защитник» американского президента решился пойти против своего же клиента. Коэн еще в конце мая заявил, что если ему нужно будет выбирать между верностью президенту США Дональду Трампу и своей семьей, он выберет семью — последние шаги экс-адвоката Трампа, включая передачу в ФБР записей разговоров с Трампом, показывают, что он остается привержен этой позиции.

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин подчеркивает, что, передав спецслужбе аудиофайлы, Коэн нарушил этический кодекс и разрушил свою карьеру юриста. «Его вышибут из практики и нью-йоркской адвокатуры уже за то, что он грубейшим образом нарушил правила общения с клиентом. Отношения юрист-клиент священны — нельзя даже выступать в суде и давать показания против своего клиента», — отмечает эксперт.

Между тем именно так и намерен поступить Коэн. Он утверждает, что нынешний глава США был осведомлен о встрече Дональда Трампа-младшего, зятя Джареда Кушнера и главы предвыборного штаба Пола Манафорта с российскими представителями, среди которых была, в частности, «имеющая связи в Кремле» адвокат Наталия Весельницкая.

О чем расскажет Коэн

Показания Коэна могут дать новый толчок расследованию Мюллера, так как сам американский лидер ранее утверждал, что узнал о встрече в Трамп-тауэр только через год — из сообщений в СМИ. Эту же версию озвучивали Манафорт, Кушнер и Трамп-младший.

По словам Майкла Коэна, он был свидетелем момента, когда сын Дональда Трампа рассказывал президенту США о «предложении русских», и тот дал свое согласие на проведение встречи в Трамп-тауэр.

Нынешний адвокат Трампа Рудольф Джулиани, в свою очередь, заявил, что Коэн «лжет всю неделю и лгал годами». «Потребуется подтверждение слов Коэна другими людьми, которые присутствовали в этот момент, но они этого не подтвердят, потому что этого не было. И в таком случае начнется соревнование между двумя или тремя свидетелями, которые говорят одно, а Коэн — другое», — сказал юрист.

В беседе с «Газетой.Ru» Александр Домрин выразил мнение, что было бы сильным преувеличением сказать, будто после появления Коэна перед комиссией Мюллера вся подноготная Трампа станет достоянием общественности.

Эксперт также отмечает, что если бы команда Мюллера располагала какой-то информацией о «Рашагейт», сговоре и компромате русских на Трампа, об этом давно стало бы известно. При этом Домрин не исключает, что Коэн может располагать весьма обширными сведениями об американском президенте. По его словам, сейчас Трампу совершенно невыгодно оказывать давление на Коэна или комиссию Мюллера.

«Любая попытка каким-то образом надавить на Коэна или комиссию Мюллера будет контрпродуктивна, и Трамп это прекрасно понимает. От него как раз и ждут такой реакции — она бы подтвердила, что президент США переживает, что у комиссии Мюллера на него что-то есть.

Но ничего такого не будет — Трамп даст комиссии спокойно работать, показывая тем самым уверенность в том, что у Мюллера на него ничего нет», — констатирует эксперт.

Встреча в Трамп-тауэр

О переговорах между представителями предвыборного штаба Трампа и россиянами в период избирательной кампании 2016 года стало известно летом 2017 года — сообщения о встрече появились в американских СМИ. Как отмечала газета The New York Times, с российской стороны на переговорах в Нью-Йорке присутствовали адвокат Наталия Весельницкая, бизнесмен и вице-президент Crocus Group Ираклий Кавеладзе, а также российский лоббист и отставной разведчик Ринат Ахметшин.

По сообщениям прессы, целью той встречи была передача предвыборному штабу Дональда Трампа компромата на его соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон. В мае 2018 года россияне, участвовавшие в переговорах, дали показания членам комитета по разведке и следователям сената США в Берлине.

Из протоколов допросов, обнародованных юридическим комитетом сената США, следует, что в Нью-Йорке Весельницкая рассказала представителям штаба Трампа о предполагаемых махинациях британского инвестора Уильяма Браудера, заочно осужденного в России по обвинению в мошенничестве. По ее словам, аффилированная с Браудером компания Ziff Brothers Investments нарушала налоговое законодательство в РФ и финансировала оппонентов Трампа, в том числе штаб Клинтон и Национальный комитет Демократической партии США.

В свою очередь, Дональд Трамп-младший потребовал документального подтверждения слов Весельницкой, которого у нее не оказалось. «Встреча по сути на этом и закончилась», — говорится в письменных показаниях российского адвоката сенату США.

По данным ряда СМИ, встреча в Трамп-тауэр длилась в общей сложности не более 20 минут.

В ходе переговоров был также затронут вопрос об инициированном Уильямом Браудером «Акте Магнитского», предусматривающем санкции против российских официальных лиц, «ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России». Весельницкая интересовалась возможностью пересмотра этого закона в случае, если отец Трампа-младшего победит на выборах. Кроме того, речь шла о возможном смягчении российского «закона Димы Яковлева», запретившего родителям из США усыновлять детей из РФ.