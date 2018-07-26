«Россия и США разрешили разделить Косово»

Администрация президента США Дональда Трампа дала зеленый свет для реализации раздела Косова. Этот вопрос американский лидер согласовал с президентом России Владимиром Путиным на Хельсинкском саммите 16 июля, пишет косовское издание Gazeta Express со ссылкой на дипломатические источники.

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По информации газеты, высокопоставленные сотрудники Белого дома, курирующие внешнюю политику, согласилась с тем, чтобы Косово отдало часть своей территории Сербии, на которую та претендует, в обмен на признание Белградом Косовского государства.

По словам дипломатов, такое радикальное изменение позиции администрации Трампа стало возможным после ухода генерала Герберта МакМастера с поста советника по национальной безопасности и прихода в Белый дом Джона Болтона, известного своим антикосовским подходом.

«Можно говорить об обмене территориями, но вся драматичность ситуации заключается в том, что оставшуюся после этого за Косово территорию можно будет считать провинцией Албании», — сказал один из дипломатов.

Со времени распада Югославии международное сообщество последовательно отвергало идеи территориального разделения административных единиц, которые существовали в Югославии. В косовских СМИ в связи с последней новостью зазвучала убеждение, что новая перекройка границ откроет «ящик Пандоры».

«Теперь никто не знает, что произойдет, если коснутся границы Косово. Что будет с Македонией и Боснией? Известно только то, что администрация Трампа настроена на то, чтобы Россия разделила нашу страну», — пишут косовские издания.

Между тем представитель кабинета премьер-министра Косова Рамуша Харадиная Авни Арифи уже предупредил, что переформирование границ приведет к новому вооруженному конфликту на Балканах.

«Война неизбежна. Мы этого не хотим и не намерены кому-то угрожать, но если они будут изменять границы в ближайшее время — это окончится тупиком. Мы стремимся к взаимному признанию. Это подразумевает установление двусторонних отношений, как и с другими соседними странами», — сказал политик.

По его словам, вопрос обсуждения границ является «красной линией».

«Это «красная линия», которую правительство не переходит. Ни одно государство не должно становиться жертвой сербской пропаганды», — добавил Арифи.

Двумя неделями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что независимость в Косово была объявлена без проведения надлежащего в таких случаях всенародного референдума.

В прошлом месяце президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не может признать Крым российским, так как тогда Белграду следовало бы предоставить независимость региону Косово, часть жителей которого считает себя отдельным государством.

Дополнительная сложность ситуации, по словам главы балканского государства, состоит в том, что из постоянных членов Совета безопасности ООН территориальную целостность Сербии — с Автономным краем Косово и Метохия в ее составе — поддерживает только Россия.

В мае нынешнего года заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совета Безопасности предупредил, что трансформация сил безопасности Косово в полноценную армию может привести к опасным последствиям.

Российский дипломат указал на тот факт, что ситуация в Косово не улучшается, а, наоборот, продолжает деградировать. По его словам, «горячие головы» могут, в конечном счете, применить регулярную армию против местного сербского населения, передает ФАН.

Российский делегат добавил, что хрупкий мир на Балканах держится лишь благодаря ответственному поведение сербского населения Косово. Он напомнил, что как предоставленные НАТО Силы для Косова, так и Миссия ЕС в регионе лишь безучастно наблюдают за происходящим.

«Хотели бы предупредить, что в интересах мира и безопасности на Балканах необходимо прекратить создание этого «кулака», которым некоторые «горячие головы» неизбежно воспользуются против сербского населения на севере края», — резюмировал чиновник МИД РФ.

В феврале Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем указал на то, что американская сторона никого не приглашает посетить военную базу «Бондстил» в Косове.

«Упомяну, что на территории Сербии, в частности, в Автономном крае Косово создана американская военная база «Бондстил» ... Поступают сведения о том, что непонятно, чем там занимаются американские коллеги. Но они не приглашают никого ее посетить», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков пояснил, что Россия всегда блокировала признание независимости Косова в ООН, передает НСН.

«Россия уже много лет блокирует возможность признания Косово в рамках международных институтов, в первую очередь — в ООН. Это позволяет сделать статус постоянного члена Совбеза ООН. Россия и раньше заявляла, что официально не признает Косово, пока этого не сделает Сербия. Здесь Сербия имеет определенный карт-бланш. Какие возможности могут быть для нее, сказать сложно», — указал политолог.

По словам эксперта, для Белграда вхождение Косова в состав Сербии важно для сохранения истории.

«Понятно, что Косово, в основном, заселяется албанцами. Они крайне негативно настроены к сербской государственности.

Но все-таки какое-то количество сербского меньшинства в Косово присутствует. Кроме того, Косово считается важным для сербского исторического мифа. Это создает определенную проблему. Некоторые эксперты считают, что возможно вступление Сербии и Косова в Евросоюз, что ослабит конфликты. Но если учесть, что и Косово, и Сербия имеют в связи с этим некоторые проблемы, то это все достаточно сложно», — подытожил аналитик.

Косово с 1999 года согласно резолюции СБ ООН 1244 находится под протекторатом ООН и властями Сербии не контролируется. Институты временного местного самоуправления, в которых албанцы составляют большинство, односторонне провозгласили независимость края 17 февраля 2008 года, которую признали 110 государств-членов ООН. Сербия отказалась признать де-юре суверенитет республики Косово.