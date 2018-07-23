Глава Белого дома Дональд Трамп ответил на критику американских СМИ о том, что он в чем-то сдал свои позиции в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки.

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«Когда вы слышите, как фейковые СМИ негативно отзываются о моей встрече с президентом Путиным, и будто я в чем-то уступил, помните, я ни в чем не уступил, мы просто разговаривали о будущих выгодах для обеих стран. Кроме того, мы хорошо поладили, что хорошо для всех, кроме всё искажающих СМИ», — написал американский лидер в твиттере.

Чуть ранее член международного комитета Европарламента Чарльз Тэннок заявил, что российско-американский саммит в финской столице завершился «победой» России. Евродепутат заявил, что «Путин явно вел встречу, а Трамп охотней становился на сторону Путина, чем на сторону собственных спецслужб», передает ФАН.

«Это была победа Путина. Позицию Трампа не очень хорошо восприняли как в США, так и в Европе. Даже мне было неудобно за него, а я не американец», — поделился мнением Тэннок.

По словам депутата Госдумы Константина Затулина, такая реакция европейских политиков на произошедшее свидетельствует о том, что Европа ревнует Трампа к Москве.

«Европа ревнует Америку к России. Поэтому и говорит, что ей неудобно за Трампа. Дело в том, что у Европы не складываются отношения с ним. Но она негодует, если кто-то, как Путин, демонстрирует некое взаимопонимание с американским лидером», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что особенно болезненно все воспринимает Лондон.

«Европу шокирует, что Трамп, которому она доверила лидерство на Западе, абсолютно не щадит ее самолюбие. Европу возмущает, что Трамп во многом соглашался с Путиным на встрече в Хельсинки, что на пресс-конференции президенты США и России выглядели взаимосговорчивыми. Европейских лидеров, поставивших на русофобию, таких как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, это жутко раздражает», — указал член Нижней палаты российского парламента.

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев пояснил, что главным поводом для беспокойства американцев в связи со встречей лидеров США и России в Хельсинки является то, что Трамп почти слово в слово повторял основные мысли президента Путина, передает НСН.

По словам бывшего дипломата, заявления Трампа о том, что отношения России и США ухудшились из-за глупости американцев, сыграли в пользу российского президента.

«Проблема не в том, чтобы иметь хорошие или благоприятные отношения, а в том, чтобы иметь отношения, основанные на том, что вся вина лежит на Америке и ее глупости, и она должна исправить свое поведение. Это создает чрезвычайную ситуацию», — указал Козырев.

После встречи 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов. Российский лидер указал, что успешные и полезные переговоры с его американским коллегой прошли в откровенной и деловой атмосфере. Глава Белого дома также назвал саммит очень результативным.

«Сегодня были несколько очень конструктивных часов, проведённых вместе, и это важно для обеих наших стран, важно продолжить эту беседу. Мы согласились, что, скорее всего, будем часто встречаться в будущем, и надеемся, что решим все проблемы, которые мы обсуждали сегодня», — сказал Трамп по итогам встречи в Хельсинки.

Согласно данным последнего опроса WSJ/NBC News работой своего президента довольны 45% американцев, что является самой высокой отметкой с начала его президентского срока, на 1 процентный пункт выше, чем в июне. Опрос был проведен 15 июля, за день до встречи с Путиным и пресс-конференции, где Трамп поставил под сомнение заключение разведслужбы США о «вмешательстве» России в выборы в 2016 году.

Поддержка Трампа со стороны избирателей-республиканцев достигла 88%. Из четырех предыдущих хозяев Белого дома только Джордж Буш-младший после терактов 11 сентября имел более высокий рейтинг со стороны собственной партии в тот же момент своего президентства. Тем не менее, общий рейтинг одобрения Трампа продолжает оставаться одним из самых низких в истории современных президентов США на первом сроке.