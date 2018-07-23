«Путин не понимает»: американский сенат планирует ввести новые санкции

Американский сенатор о Республиканской партии Линдси Грэм потребовал немедленно разработать новые санкции против России с целью предотвратить «новое вмешательство» в промежуточные выборы в конгресс США, передает Reuters.

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По версии сенатора, санкции должны быть введены до того, как президент США Дональд Трамп во второй раз встретится с президентом России Владимиром Путиным. Ранее появилась информация, что Трамп дал распоряжение начать подготовку к приглашению Путина в Вашингтон осенью текущего года. Грэм уточнил, что новые дополнительные меры должны быть жесткими.

«Нужно сотрудничать с конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает. Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним»,

— заявил Грэм, во время выступления в программе Face the Nation на телеканале CBS.

В свою очередь, республиканец Марко Рубио заявил о намерении провести голосование по законопроекту под названием Deter (англ. — «сдерживать»), который наложит новые санкции в том случае, если разведка США докажет «вмешательство» России в выборы американского президента в 2016 году. Сенатор Рубио также считает, что «Россия, бесспорно, вмешивалась в выборы, и будет продолжать это делать в будущем». Он и сенатор Крис Ван Холлен требуют провести слушания по предложенному документу уже в начале августа.

Отмечается, что новый законопроект будет направлен на ограничение российских финансового, энергетического и оборонного секторов экономики, а также позволит сделать санкции «более автоматическими».

Reuters, кроме того, пишет, что после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 16 июля в Хельсинки, глава Белого дома подвергся серьезной критике за то, что «не смог противостоять Путину» в вопросе о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года.

В то же время, следует отметить, что представители нефтегазовой промышленности США выступили против ужесточения антироссийских санкций. Один из собеседников агентства заявил, что Российско-американская торговая палата выразила обеспокоенность по поводу этой инициативы. В нее входят представители промышленности — такие, как ExxonMobil и Chevron. Концерны уже заявляли о негативных последствиях из-за введения штрафных ограничений против Москвы. Так, например, из-за санкций они теряют проекты в РФ, которыми в итоге занимаются другие страны. В результате ExxonMobil вынуждена прекратить совместные с «Роснефтью» проекты в сфере поисков новых месторождений нефти.

Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в избирательную кампанию президента США в 2016 году. Расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера продолжается, но конкретных улик, указывающих на вину РФ, так и не было представлено.

В то же время эксперты говорят, что активизация «расследования» в отношении «российского следа» в кампании 2016 года связано с предстоящими в ноябре текущего года промежуточными выборами в конгресс. Во время этих выборов Трамп надеется упрочить свое положение и пользоваться большей поддержкой со стороны конгрессменов. Сейчас в законодательном органе США также преобладают республиканцы, однако не все из них «играют на стороне» Трампа, а часть из них во время избирательной кампании в 2016 году откровенно высказывались против кандидата от Республиканской партии.

«Трамп понимает, что и в Республиканской партии у него достаточно много соперников, в период избирательной кампании там даже было специальное движение против Трампа, — рассказывал ранее «Газете.Ru» директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. – Поэтому американский президент действует по своей прорамме – у него своя повестка дня, список тех обещаний, которые он делал в период избирательной кампании».

В частности, одним из тех обещаний была рационализация диалога с Россией, что, в целом, укладывается в логику встреч с российским президентом.

Вместе с тем ранее стало известно, что спецпрокурору Мюллеру нечего предъявить, чтобы доказать наличие «сговора» между штабом Трампа и Россией. Однако 13 июля американские спецслужбы выдвинули обвинения против 12 россиян за якобы причастность ко взлому серверов национального комитета Демократической партии, в результате чего внутрення переписка демократов «утекла» в сеть.

Вскоре после этого, спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что готов рассмотреть проекты дополнительных санкций против России. Также он сообщил, что если другие палаты и комитеты американского конгресса выступят за введение новых санкций против Москвы, то он будет «более чем просто счастлив рассмотреть их».

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл также призвал подготовить новые меры в целях противостояния российскому вмешательству в выборы. Он заявил о необходимости проведения новых слушаний и принятия дополнительных санкций для сдерживания «враждебной политики России».