«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Европа не должна навязывать России свои ценности и настаивать на применении Москвой европейской демократической модели, передает ФАН.

Реклама

«Не следует надеяться навязать по принципу «скопировал — вставил» наши ценности и нашу демократическую систему Москве или Стамбулу», — сказал европейский политик.

По его словам, переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, на которых глава Белого дома «напал» на бундесканцлера, показали сплоченность европейских стран.

«Европе не следует бояться Трампа, так как саммит НАТО показал, что тот не может разобщить европейских политиков», — добавил Мишель.

Месяцем ранее лидеры стран G7 по итогам саммита приняли резолюция, в которой призвали Россию «прекратить подрывать демократические принципы», передает НСН.

В ноябре прошлого года директор направления «Человеческое достоинство, равенство и ценности в спорте» генерального директората по вопросам демократии Совета Европы Марья Руотанен заявила о готовности способствовать расширению в России прав женщин. Об этом она рассказала на встрече с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

«В рамках встречи одной из главных тем обсуждения стал проект, которым занимается Марья Руотанен совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ — «Стратегия действия Российской Федерации в интересах женщин на 2017 — 2022 годы», — говорилось в сообщении администрации российского омбудсмена.

Указывалось, что в результате реализации Стратегии к 2022 году должна быть сформирована система мер, обеспечивающих равные права и свободы мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами во всех сферах жизни.

Кроме того, участники встречи обсудили развитие совместных программ России с Советом Европы, а также наметили приоритетные направления сотрудничества в области защиты прав человека.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин сказал, что ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что Россия развивается демократическим путем.

«Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это — безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. То, что у нас происходит в ходе какой-то внутриполитической борьбы, еще каких-то событий, происходит нечто, что характерно и для других стран, ничего в этом не вижу необычного», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

По его словам, в России собираются митинги оппозиции и люди имеют право высказывать свою точку зрения.

«Да, если люди в ходе выражения своего собственного мнения нарушают действующее законодательство, действующий закон, то тогда, конечно, правоохранительные органы стараются навести порядок. Обращаю ваше внимание на то, о чем я говорил недавно, будучи во Франции, да и в общении с другими своими коллегами из Европы. Наша полиция, слава Богу, пока, во всяком случае, не применяет ни дубинки, ни слезоточивый газ, ни другие крайние меры наведения порядка, что мы часто видим в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах», — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что в США и избирательный закон еще далек от совершенства.

«Что касается оппозиции. Давайте вспомним движение Occupy Wall Street, где оно теперь? Правоохранительные органы и специальные службы Соединенных Штатов разобрали его на колесики и растворили. Я же не задаю вам вопрос: как у вас с демократией в Соединенных Штатах? Тем более что избирательный закон еще далек от совершенства в Соединенных Штатах», — заключил российский лидер.

Что касается Турции, то ранее издание The Wall Street Journal выпустило материал, в котором говорилось, что у Евросоюза есть «турецкая проблема», которая никуда не исчезает. Как писала газета, многие европейские лидеры хотят наказать лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, но вместе с тем ЕС пытается поддержать отношения с Турцией.

В Европе турецкого лидера критикуют за «ослабление» демократии, за действия в отношении журналистов и правозащитников, за консолидацию власти.

На ряд европейских лидеров, в том числе на канцлера Германии Ангелу Меркель, оказывают давление внутри их собственных стран, чтобы они приняли экономические и политические меры против Анкары. Среди них — прекращение переговоров о членстве Турции в ЕС.

Но ограничивают Евросоюз в таких действиях, во-первых, сотрудничество по борьбе с терроризмом и, во-вторых, сделка 2016 года по оказанию помощи с кризисом беженцев, отмечала WSJ.

Издание указывало, что отношения ЕС и Турции отражают динамику, наблюдаемую в работе Евросоюза с другими странами, когда приходится искать баланс между демократическими принципами и практическими соображениями. В качестве примера WSJ приводило отношения ЕС с Россией.

Все лидеры ЕС публично или в частном порядке выражали тревогу в связи с ситуацией с правами человека и главенством закона в Турции, но у них нет единого мнения по поводу реакции Евросоюза, писало издание.