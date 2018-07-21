МИД Украины отверг возможность референдума в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался категорически против проведения референдума в Донбассе, предложенного ранее президентом России Владимиром Путиным в качестве способа решения затяжного вооруженного конфликта.

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«Одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните русские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим толкает, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся!» — написал дипломат на своей странице в фейсбуке.

Также он заявил, что, по мнению властей Украины, нынешние условия препятствуют проведению полноценного и легитимного плебисцита на юго-востоке Украины.

«Мне звонят многие эксперты и журналисты, просят прокомментировать российское предложение по «референдуме в Донбассе». Я это предложение не видел, и, как правило, того, что не видел — не комментирую. Но по этой дерзости скажу коротко: никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации», — указал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Идея о референдуме в Донбассе была предложена Владимиром Путиным на встрече с главой Белого дома Дональдом Трапмом — об этом днем ранее писало информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече двух лидеров за закрытыми дверями.

По их словам, несмотря на то что российский лидер представлял предложение по Украине как знак того, что он хочет положить конец четырехлетнему кризису, вариант с референдумом может быть не так легко реализовать из-за позиции Украины и ее сторонников в Европе.

Один из источников также отметил, что Трамп попросил Путина не обсуждать публично идею референдума и дать ему время все обдумать.

«Предложение Путина предполагает проведение голосования среди жителей сепаратистских территорий под наблюдением международного сообщества», — указывали авторы Bloomberg.

Если Трамп решит рассмотреть вариант с донбасским референдумом, отмечали авторы публикации, это продемонстрирует более гибкую позицию Вашингтона по вопросу войны на Украине. Однако США отвергли такой способ потенциального решения кризиса в Донбассе.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что администрация Трампа не рассматривает возможность поддержки референдума в Донбассе. По словам чиновника, минские соглашения не подразумевают возможность проведения референдума.

«Минские соглашения являются процессом для разрешения конфликта в Донбассе, и эти соглашения не предусматривают никаких вариантов для референдума. Кроме того, так называемый референдум, организованный в части Украины, которая не находится под контролем правительства, был бы нелегитимным», — сказал Маркис.

Американское дипломатическое ведомство также выступило против.

«Чтобы было понятно: администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины — «референдум» не имел бы легитимности. Мы продолжаем поддерживать «Минские соглашения» как инструмент для решения конфликта», — написала в твиттере официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев никогда не обсуждал вопрос проведения референдума по Донбассу и не планирует этого делать в ближайшем будущем.

По его словам, проведение референдума не будет стоять в повестке дня до тех пор, пока Украина не вернет себе потерянные территории, передает ФАН.

«Никогда такие предложения не звучали и не обсуждались. Украина не будет их рассматривать», — пояснил украинский чиновник.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также поделилась своим видением ситуации.

«Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне. Но что могу сказать. Если «международное сообщество» и впервую очередь США не смогли заставить Киев выполнить Минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в фейсуке.

В свою очередь, политолог Анатолий Вассерман отметил, что «Украину доводят до такого состояния, чтобы большинство ее граждан, хоть на референдуме, хоть кулаками, проголосовало бы за воссоединение с Россией», передает НСН.