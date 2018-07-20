Референдум в Донбассе: новые подробности встречи в Хельсинки

Президент РФ Владимир Путин якобы рассказал российским дипломатам, что на саммите в Хельсинки он предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе с целью решить конфликт на востоке Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, присутствовавших на встрече главы РФ с дипломатами.

Реклама

Собеседники агентства отмечают, что, хотя Путин представлял предложение по Украине как знак того, что он хочет положить конец четырехлетнему кризису, вариант с референдумом может быть не так легко реализовать из-за позиции Украины и ее сторонников в Европе.

Один из источников агентства также отмечает, что президенты договорились не раскрывать этот план, чтобы у Трампа была возможность его обдумать.

«Предложение Путина предполагает проведение голосования среди жителей сепаратистских территорий под наблюдением международного сообщества», — пишут авторы Bloomberg. Если Трамп решит рассмотреть вариант с донбасским референдумом, отмечают авторы публикации, это продемонстрирует более гибкую позицию Вашингтона по вопросу войны на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о предложении по Украине, якобы прозвучавшем на саммите в Хельсинки. «Некоторые новые идеи обсуждались. Они над ними поработают», — отметил официальный представитель Кремля.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай» 20 июля сказал, что на встрече Путина и Трамп в Хельсинки российская сторона назвала президенту США «некоторые предложения по урегулированию этого вопроса». В то же время дипломат отказался рассказывать, касались ли эти предложения референдума.

Опубликованные Bloomberg сведения прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Посыпались вопросы. Поэтому публикую то, что ответила агентствам. Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне», — написала Захарова в фейсбуке.

При этом представитель российского МИДа добавила, что «если «международное сообщество» и США не смогли заставить Киев выполнить минские договоренности, можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса».

Информация о предложениях, якобы озвученных российским президентом на саммите 16 июля, насторожила и киевские власти — Украина попросила у Вашингтона объяснений после разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина о возможных новых идеях по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на украинские дипломатические источники.

16 июля в финской столице состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам этой встречи не было подписано никаких документов, однако после переговоров лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию.

Путин и Трамп, в частности, отметили, что в ходе переговоров они обсудили украинский вопрос. Москва и Вашингтон в очередной раз подчеркнули необходимость соблюдения минских соглашений. При этом российский президент добавил, что США могли бы «решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство».

Между тем, 19 июля Владимир Путин заявил, что риски обострения ситуации на востоке Украины сохраняются. По словам главы государства, причина этого заключается в несоблюдении Киевом взятых на себя полномочий.

Путин подчеркнул, что основой урегулирования конфликта должны оставаться минские соглашения.

«Серьезные риски — риски обострения ситуации — сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта. Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути», — заявил президент России.