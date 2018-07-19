Россия и США будут вести дела порознь

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина по взаимному допросу фигурантов резонансных дел, которые ведут правоохранительные органы обеих стран, передает РИА «Новости».

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«Это предложение, любезно внесенное президентом Путиным, но президент Трамп отклонил его», — сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также упомянула о 12 россиянах, которых Минюст США назвал сотрудниками Разведывательного управления Минобороны России (бывшее ГРУ) и обвинил во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

«Мы надеемся, что президент Путин обеспечит приезд 12 россиян в Соединенные Штаты, чтобы они подтвердили свою вину или невиновность», — указала представитель администрации президента США.

Сандерс уточнила, что американский президент «сказал, что это интересная идея, но не давал никаких обещаний». Она подчеркнула, что у Вашингтона «нет никаких обязательств», передает ФАН.

Несколькими часами ранее Госдепартамент США также не поддержал идею о допросе граждан Соединенных Штатов, с предложением которого выступил Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом по итогам их встречи в Хельсинки. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт во время брифинга.

Дипломат назвала идею «абсолютно абсурдной» и добавила, что Госдеп «не поддерживает те утверждения, которые делает российское правительство».

Во время саммита России и США, Путин допустил расширение сотрудничества двух стран в расследованиях, которое обеспечивает договор 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.

Российский лидер обратился к Трампу с предложением о том, чтобы российские следователи могли допросить граждан США, «которые имеют какое-то отношение к незаконным действиям на территории России». В их число входит и экс-посол США в России Майкл Макфол и другие граждане США, проходящие по уголовному делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в России в уклонении от уплаты налогов в размере более трех миллиардов рублей.

Сам финансист назвал идею его выдачи Москве «ужасающей» и охарактеризовал ее, как предательство «патриотичных людей», пытавшихся сделать правильные вещи, передает НСН. Кроме того Браудер в статье своей колонке для журнала Time написал, что президенту России стоило обращаться с таким предложением к руководству Великобритании, а не к властям США.

Во время хельсинкского саммита сам Трамп назвал предложение Путина «интересной идеей».

Макфол же прокомментировал ситуацию газете The Wall Street Journal, сказав, что «глубоко разочарован тем, что Белый дом имел возможность осудить эту сумасшедшую выдуманную сказку о том, что чиновники США каким-то образом нарушают российское законодательство, но решил этого не делать».

Что касается интересного для США дела о якобы «вмешательстве» – суть его в том, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

Как заявил заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, указанные должностные лица устанавливали программное обеспечение, чтобы шпионить за пользователями. По его данным, была украдена информация 500 тысяч избирателей.

Также Розенстайн сообщил, что обвиняемые создавали фейковые страницы, которые публиковали незаконно полученную информацию начиная с июня 2016 года. Кроме того, Twitter принял решение заблокировать два аккаунта, которые связаны с 12 обвиняемыми.

В ответ на это Владимир Путин в интервью американскому каналу Fox News президент России подчеркнул, что Кремль никоим образом не пытался повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов. Кроме того, российский лидер выразил убеждение в том, что расследование «русских связей» в администрации Трампа и обвинения в адрес отечественных спецслужб — результат внутриполитической борьбы в Вашингтоне.

Путин удивился, что американское правительство и следователи не выдвигают официальных запросов по делу о вмешательстве России.