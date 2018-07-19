Трамп рассказал о темах для обсуждения с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп, проведший 16 июля встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, заявил, что очень сильно ждет следующего саммита с российским лидером, чтобы прийти к компромиссным решениям по самому широкому кругу вопросов.

Реклама

«Встреча на высшем уровне с Россией имела большой успех. Я с нетерпением жду второй встречи, чтобы мы могли начать реализацию некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, вопросы нераспространения ядерного оружия, кибератаки, торговля», — написал американский лидер в твиттере.

Он добавил, что российской и американской сторонам также необходимо обменяться мнениями по решению украинского вопроса, проблеме достижения эскалации ситуации на Ближнем Востоке, затронуть тему Северной Кореи и многое другое.

«Есть много решений этих проблем – некоторые легкие, некоторые сложные. Но они все могут быть решены!», — подытожил президент США.

Путин, в свою очередь, также в четверг, 19 июля, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ встречу с Трампом. Днем ранее Трамп подчеркнул важность встречи с Путиным, передает ФАН.

«Вопросы, которые мы обсудили, отличаются огромной важностью и могут потенциально спасти миллионы жизней», — сказал глава Белого дома, выступая перед журналистами.

Он также пообещал «большие последствия» по итогам встречи. Американский лидер подчеркнул, что многих его ненавистников разочаровало его хорошее взаимопонимание с президентом России.

«Мы с Путиным обсудили много важных тем во время прошедшей встречи.

Мы хорошо поладили, что очень обеспокоило многих ненавистников, ожидавших боксерский поединок. Грядут большие последствия!», — написал Трамп в твиттере.

Президент США также отметил, что, несмотря на большое количество критики в его адрес, многие люди одобрили его совместную пресс-конференцию с Путиным.

«Очень многим людям с высоким уровнем интеллекта понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки», — считает Трамп.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Путин Трамп в ходе встречи в Хельсинки достигли важных устных договоренностей. По его словам, между лидерами России и США состоялась «очень насыщенная и серьезная беседа».

Посол также добавил, что в ходе встречи Путина и Трампа были достигнуты «важные устные договоренности». Дипломат подчеркнул, что переговоры двух лидеров очень важны для российско-американских отношений.

В свою очередь, официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт рассказала, что американская сторона рассматривает три предложения по итогам встречи в Хельсинки.

По ее словам, одно из предложений касается создания рабочей группы высокого уровня, которая будет включать в себя представителей российской и американской бизнес-сфер.

«Еще одно предложение — это создание определенного экспертного совета, в который войдут политологи из США и из России, дипломаты, бывшие дипломаты, бывшие военные чиновники», — заявила дипломат.

Она добавила, что это «не совсем новая концепция», так как во времена СССР стороны пытались создать что-то похожее.

«Еще одно предложение заключалось в том, что наш Совет национальной безопасности проводил встречи с российским СБ для обсуждения последующих встреч», — резюмировала представитель американского внешнеполитического ведомства.

По итогам встречи лидеров России и США исследовательская служба Ipsos провела опрос, по результатам которого выяснилось, что врага в лице России видят 38 процентов американцев, передает НСН.

Американист Михаил Таратута связал такие показатели с антироссийской пропагандой, которая активно ведется последние два года после избрания Трампа президентом Соединенных Штатов, и саммит в Хельсинки только добавил негатива в США.

«Меня не удивляет, что сейчас такое большое количество людей считает Россию противником. Пропаганда была очень серьезная, особенно последние два года. Россия стала фактором внутриполитической борьбы, впервые, кстати, в истории. Стала инструментом внутриполитической борьбы с Трампом его противников», — заявил эксперт.

Вместе с тем, он выразил надежду на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

«Если во время промежуточных выборов республиканцы сохраняет большинство в обеих палатах конгресса США, и среди тех республиканцев, которые пройдут в конгресс, будут именно сторонники Трампа, тогда может что-то измениться. Поэтому, нам надо дождаться выборов и посмотреть на результаты. А до выборов, я думаю, ничего не изменится», — детализировал специалист.