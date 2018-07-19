«Президент отвечает за все, что происходит в стране»

Президент России Владимир Путин «несет личную ответственность» за вмешательство спецслужб РФ в американский предвыборный период 2016 года, заявил Дональд Трамп.

В разговоре с телеканалом CBS американский президент подчеркнул, что Путин стоит во главе российского государства, а следовательно — несет ответственность за все, что происходит в России.

Точно так же и сам Трамп, по собственным словам, лично отвечает за все события, происходящие в Соединенных Штатах. Политик также подчеркнул, что во время встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля он заявил о недопустимости подобных вмешательств во внутренние дела США, сообщает НСН.

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В интервью CBS американский президент отказался обвинять российского коллегу Владимира Путина во лжи в связи со «вмешательством России». Вопрос правдивости заявлений Путина во время хельсинских переговоров задал журналист телеканала. По словам Трампа, он доверяет данным разведки США и «не хочет вникать, говорит Путин правду или лжет».

Кроме того, Трамп заявил, что согласен с оценкой директора американской национальной разведки Дэна Коутса по поводу того, что угроза «российского вмешательства» в выборы в стране сохраняется. Президент США согласен с оценкой американских спецслужб, поскольку полностью доверяет их профессионализму.

Президент США пообещал принять активные меры для обеспечения безопасности промежуточных выборов в конгресс, назначенных на ноябрь 2018 года.

Спустя два дня после встречи с Путиным Трамп изменил свою позицию по вопросу вмешательства спецслужб РФ в американские президентские выборы. В Хельсинки американский президент заявил, что у него «нет оснований не верить» российскому президенту, отрицающему вмешательство. Аргументы Путина были «очень сильными», говорил тогда Трамп. После этого саммита в американских СМИ поднялась волна возмущения, и американскому лидеру пришлось корректировать позицию.

16 июля в интервью американскому каналу Fox News президент России Владимир Путин в очередной раз отметил, что Кремль никаким образом не предпринимал попыток повлиять на внутренние дела Соединенных Штатов. Более того, российский лидер убежден: расследование «русских связей» в администрации Трампа и обвинения в адрес отечественных спецслужб представляет собой результат подковерной игры в Вашингтоне.

Путин выразил удивление тем, что американское правительство и команда спецпрокурора Роберта Мюллера не делают официальных запросов по делу о вмешательстве России и не собираются взаимодействовать с российскими властями. «Американской демократии вовсе не стоит гордиться такими грязными методами в политическом соперничестве», — подчеркнул российский лидер.

Директор ФБР Кристофер Рей в свою очередь заявил, что его ведомство, скорее всего, откажется от предложения России о помощи в расследовании «русского следа». По словам Рея, вопрос о взаимодействии с Москвой лучше адресовать ведущему расследование Мюллеру.

Месяцем ранее, в середине июня 2018 года, президент США в своем твиттере заявил, что расследование вмешательства РФ в президентские выборы США запомнится как «темный и опасный период» в истории Америки. Кроме того, он сравнил работу комиссии Мюллера с охотой на ведьм.

Политолог Игорь Рябов уверен: Трамп прекрасно понимает, что его публичная риторика мало что меняет, передает ФАН.

«Он готов уточнять и говорить все что угодно, чтобы не раздражать целевую аудиторию, на которую работают его оппоненты. В данном случае ему важно снять с себя самые громкие обвинения в том, что американский президент не верит своей разведке. Но это уточнение по большому счету ничего не изменит», — заявил эксперт.