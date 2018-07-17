«Полностью верю разведывательным службам»

Глава Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции в Вашингтоне во вторник 17 июля заявил, что он полностью верит, принимает и поддерживает вывод американских разведывательных служб о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, передает Reuters.

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«Полностью верю и поддерживаю наши разведывательные службы», — сказал Трамп, добавив, что действия России не повлияли на результаты голосования.

Также он пообещал, что администрация будет действовать очень активно, чтобы защитить выборы в конгресс в ноябре нынешнего года.

Несколькими часами ранее спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что готов рассмотреть введение дополнительных санкций в отношении России. Политик также подтвердил свою солидарность с выводами американских разведывательных службы о том, что Россия вмешалась в выборы президента США в 2016 года, передает НСН.

В этот же день президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News заявил, что российские власти никогда не пытались оказать влияния на внутреннюю политику США.

«Россия, как государство, никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.

Он также выразил уверенность в том, что расследование так называемого «российского вмешательства» в американские выборы используется в США во внутриполитической борьбе. Президент России высказал удивление отсутствием официальных запросов по данному делу со стороны Вашингтона, передает ФАН.

«Не надо делать отношения между Россией и США заложниками этой внутренней политической борьбы. Мне совершенно ясно, что это используется во внутренней политической борьбе. И американской демократии совершенно не стоит гордиться использованием таких грязных методов в политическом соперничестве», — заявил Путин.

Помимо этого он сравнил расследование «российского вмешательства» с делом об отравлении в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы просили, чтобы нам дали какие-нибудь документы, доказательства, но никто нам их не предоставил», — сказал Путин.

Он отметил, что американские власти также не предоставили убедительных результатов расследования о вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Вашингтона. Президент России подчеркнул, что дело о «российском вмешательстве» является «грязным методом» во внутриполитическом соперничестве.

Накануне Министерство юстиции США обвинило 29-летнюю россиянку Марию Бутину в шпионаже в пользу России. Кроме того, ФБР сообщило о наличии у себя электронной переписки Бутиной с высокопоставленным сотрудником Центробанка РФ — по сообщениям СМИ, с заместителем председателя ЦБ Александром Торшиным.

В письмах Бутина якобы обсуждала возможность стать посредником в организации знакомств влиятельных американцев и представителей из российского правительства в преддверии президентских выборов 2016 года в США.

В судебных документах говорится, что Бутина рассматривала Национальную стрелковую ассоциацию (National Rifle Association), с которой она сотрудничала, как мощный инструмент влияния на политику республиканцев и называла организацию «крупнейшим спонсором выборов в американский конгресс» и спонсором Конференции консервативного политического действия.

За три дня до этого Минюст США сообщил, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.

Как заявил заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, указанные должностные лица устанавливали программное обеспечение, чтобы шпионить за пользователями. По его данным, была украдена информация 500 тысяч избирателей.

Также Розенстайн сообщил, что обвиняемые создавали фейковые страницы, которые публиковали незаконно полученную информацию начиная с июня 2016 года. Кроме того, Twitter принял решение заблокировать два аккаунта, которые связаны с 12 обвиняемыми.

Речь идет о блокировке учетных записей @DCLeaks_ и @Guccifer_2, которые были упомянуты в обвинительном заключении ведомства.

«Учетные записи были связаны с целой сетью аккаунтов, ранее заблокированных за нарушение наших правил», — рассказали в компании.

Трамп же напомнил, что россияне, о которых идет речь, действовали в период нахождения у власти его предшественника – Барака Обамы.

«Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?» — указал глава Белого дома.

В ответ на это председатель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что США держат «на плаву» тему вмешательства России в связи с предстоящими осенью выборами в Конгресс.

«Выборы все ближе, а доказательств никаких. Приходится держать тему на плаву путем таких вот голословных утверждений», — пояснил сенатор.

Причиной выдвижения этих обвинений со стороны США являются внутренние политические проблемы в самих Соединенных Штатах, пояснил тогда заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Результат выборов в США кого-то не устроил, поэтому они пытаются перекладывать с больной головы на здоровую ответственность за свою плохую работу. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что у России не было никакой мотивации вмешиваться в выборы. У них нет ни одного доказательства, а только голословные обвинения», — сказал парламентарий.