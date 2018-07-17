Оговорились: Путина назвали президентом Украины

Украинский телеканал «Эспрессо TV» допустил ошибку в официальном твиттере, назвав Владимира Путина «президентом Украины».

«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — было написано в микроблоге.

Публикация была приурочена к саммиту России и США в Хельсинки. Ошибку сразу заметили пользователи, сообщает НСН. Некоторые из них предположили, что за нее руководству телеканала придется отвечать перед министерством иностранных дел Украины.

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Читатели твиттера с юмором встретили эти известия. Кто-то поинтересовался, ознакомился ли с такими кадровыми перестановками министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Ряд других пользователей соцсети саркастично переспрашивали у канала, куда же пропал Петр Порошенко: «Уже сбежал?». «Как давно Путин стал президентом Украины?! Мы что-то пропустили?!»

Один из читателей твиттера украинского СМИ заявил, что россияне «своего Путина [украинцам] не отдадут» и пускай в Киеве «своего выращивают».

Телеканал «Эспрессо TV» не впервые попадает в неловкую ситуацию при обозначении должности президента РФ Владимира Путина. Так, в декабре 2017 года украинский YouTube-канал Espresso.TV уже называл Путина «главой Украины». Это произошло во время трансляции передачи «Ваша свобода», где говорилось о большой пресс-конференции российского лидера.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой «очень, очень сильно выступил». Трамп добавил, что по итогом переговоров они «пришли к позитивным выводам».

Помимо международных конфликтов и нераспространения ядерного оружия, Путин и Трамп обговорили экономические проблемы, кризис на Украине и военное противостояние в Сирии.

Трамп добавил, что проблема ядерного оружия «в пять миллионов раз важнее», чем глобальное потепление. При решении столь серьезных проблем следует проявлять осторожность, поскольку Россия и США располагают 90% мирового ядерного потенциала.

Кроме того, по словам Трампа, в условиях гражданской войны в Сирии Москва и Вашингтон получили немало возможностей для сближения. В частности, глава США отметил важность восстановления ближневосточной страны и улучшения гуманитарной ситуации.

Путин незадолго до этого заявил, что работа над восстановлением мира в Сирии может стать примером успешного российско-американского сотрудничества — для этого «есть все необходимые слагаемые», а военные двух стран приобрели бесценный опыт.

Встреча президентов России и США продолжалась немногим больше двух часов. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что сейчас российско-американские отношения находятся в наиболее низкой точке, начиная с 1809 года — момента установления дипломатических отношений между Российской Империей и Североамериканскими Соединенными Штатами. По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели ошибки, допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.

В ходе хельсинкского саммита Путин подчеркнул, что президенты продолжают регулярные контакты не только по телефону, но и на международных площадках.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Трампом незадолго до саммита российского и американского президентов. Разговор состоялся на полях саммита НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе и продолжался около 20 минут, сообщили дипломатические источники украинского агентства УНИАН. На встрече с главой Белого дома Порошенко обсуждал его грядущие переговоры с президентом России Путиным.

«С Трампом очень тщательно обсуждали встречу с Путиным в Хельсинки, а также «вопрос о «Северном потоке — 2», — заявил Порошенко. В ходе непродолжительной встречи «был сделан акцент на достижениях Украины в проведении реформ», добавил он.