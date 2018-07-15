Германия ждет итогов встречи Путина и Трампа

Глава МИД ФРГ Хайко Маас позитивно отозвался о факте предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ФАН.

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Однако руководитель немецкого внешнеполитического ведомства попросил главу Белого дома не заключать односторонних договоренностей с российским лидером.

«Тот, кто повергает в изумление своих партнеров, рискует в конце оказаться в проигрыше. Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном счете нанесут вред и Вашингтону», — заявил немецкий дипломат.

При этом он подчеркнул, что в Германии всегда говорили о необходимости диалога с Москвой и считают положительными подобные встречи на высшем уровне.

«Глава МИД ФРГ выразил общие страхи европейских союзников США, решив предостеречь Трампа от «односторонних сделок» с Путиным. Но не думаю, что мнение Берлина или ЕС, роль которого ограничена Европой, будет определяющим для Трампа»,

— так прокомментировал заявление Мааса член Совета Федерации Алексей Пушков.

Несколькими часами ранее в Китае предостерегли от чрезмерного оптимизма в связи с предстоящей встречей в Хельсинки Путина и Трампа. Такую точку зрения высказали эксперты в репортаже, сделанном Центральным телевидением Китая.

Как отмечалось, специалисты сомневаются в том, что русско-американские отношения изменятся в краткосрочной перспективе, так как между двумя странами существует система конфронтации.

«В предстоящей встрече имеет значение форма ее организации и проведения, нежели содержание», — подчеркивалось в сюжете.

Финские журналисты же опубликовали открытое письмо к Путину и Трампу. Оно было напечатано на русском, английском и финском языках в газете Helsingin Sanomat, передает НСН.

Как отмечалось, статью написали журналист-комментатор издания в Вашингтоне Саска Саарикоски и собственный корреспондент газеты в США Лаура Саарикоски. Они напомнили о «духе Хельсинки», когда приезд первых лиц начинается в напряженной атмосфере, а заканчивается в дружественной.

«От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки — важное событие, несмотря на все имеющиеся сложности», — говорилось в материале.

Журналисты также пожелали Путину и Трампу мудрости в признании фактов, а также попросили их не решать вопросы Европы без участия европейцев.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в своем твиттере сообщил, что попросил Дональда Трампа во время саммита в Хельсинки уговорить Владимира Путина отказаться от поддержки действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Чтобы помочь в разрешении кризиса в Венесуэле я попросил президента Трампа попросить Путина прекратить поддерживать режим Мадуро», — написал Сантос.

Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи в Хельсинки могут добиться существенного снижения уровня ядерной угрозы. Об этом писало издание The Hill. По мнению политологов, Россия и США имеют общие интересы, которые связаны с нераспространением ядерного оружия в мире. Как отмечалось, в настоящее время ядерная угроза в мире велика из-за плохих отношений между Вашингтоном и Москвой.

По словам экспертов, в частности, существует опасность катастрофы связанной с применением ядерного оружия из-за кибератак.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идеальным итогом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет разморозка каналов связи по ключевым вопросам.

По словам дипломата, российская сторона рассчитывает договориться с США о возобновлении каналов коммуникации по всем «сложным вопросам». Он также добавил, что встреча будет успешной, если Россия и США «начнут нормально общаться» после нее.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что в настоящее время у Москвы и Вашингтона «лишь эпизодически происходят встречи по дипломатическим и военным каналам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров двух стран в Хельсинки не имеет четкой повестки – Путин и Трамп сами будут определять ее в ходе переговоров.

«Четкой повестки дня, прописанной от А до Я, не существует, ее будут по ходу определять сами главы государств», — сказал представитель Кремля.