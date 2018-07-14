«Виноват Обама»: кто пытается сорвать встречу Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот допустил вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Таким образом Трамп прокомментировал новые обвинения по «российскому делу», предъявленные 12 офицерам ГРУ.

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Вечером 13 июля замминистра юстиции США Род Розенстайн заявил, что против 12 россиян выдвинуты обвинения по так называемому «делу спецпрокурора Роберта Мюллера», который занимается расследованием дела о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. По версии американского следствия, сотрудники ГРУ причастны ко взлому серверов Национального комитета Демократической партии в 2016 году, в результате чего в сеть попали документы о ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

«Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, происходили во время администрации Обамы, а не во время администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?» — возмутился Трамп в твиттере.

Американский президент также задался вопросом, где был сервер Национального комитета Демократической партии и по какой причине ФБР не завладело его данными.

Также Розенстайн заявил, что Трамп был поставлен в известность о готовящихся обвинениях против российских граждан еще на этой неделе. Как утверждает Вашингтон, офицеры ГРУ якобы устанавливали программное обеспечение на компьютеры американских пользователей, с помощью которого были украдены пароли. По словам Розенстайна, таким способом были украдены данные 500 тыс. избирателей.

В первой половине 2016 года в сеть утекли письма с серверов Национального комитета Демократической партии, из которых стало известно, что во время партийных праймериз комитет фактически работал в пользу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, хотя также большими шансами на успех обладал другой кандидат — Берни Сандерс. О несанкционированном доступе стало известно в апреле того же года, тогда к расследованию инцидента привлекли компанию CrowdStrike. Именно она пришла к выводу, что к хакерской атаке имели отношение группы Cozy Bear и Fancy Bear, которые, как утверждают американские власти, якобы связаны с российскими правительственными структурами

Украденные документы, в частности, были опубликованы на портале WikiLeaks, а в августе 2016 года руководитель этого проекта Джулиан Ассанж заявил, что документы были получены не от России, а от одного из членов Демократической партии.

По версии Розенстайна, 12 россиян, которых американские власти обвиняют в причастности к этим атакам, создавали фейковые аккаунты, где размещали незаконно полученную информацию начиная с июня 2016 года.

Нынешнее обвинительное заключение является логическим продолжением расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, которое проводит офис спецпрокурора Роберта Мюллера. Американские власти полагают, что Москва якобы предпринимала попытки вмешательства в избирательный процесс с целью обеспечить победу на них более удобного, как считают в Вашингтоне, для себя кандидата Дональда Трампа.

Москва неоднократно опровергала все подобные обвинения и требовала предоставить конкретные доказательства гипотетической причастности России к подобным инцидентам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называет обвинения «абсолютно голословными», а министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивает, что не существует никаких фактов, которые бы подтверждали причастность России к вмешательству в американские выборы.

Новые обвинения существенно осложняют фон для предстоящего 16 июля саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится в Хельсинки. Некоторые американские политики уже даже призвали отменить встречу лидеров двух стран.

Впрочем, обвинения в адрес российских граждан со стороны США появляются достаточно регулярно. 16 февраля текущего года офис Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний по делу о вмешательстве в американские выборы. В заявлении офиса отмечается, что организации в России предпринимали попытки вмешательства в американскую избирательную систему с 2014 года и также повлияли на выборы в США в 2016 году.

«К 2014 году или около мая 2014 года стратегия организации включала в себя вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с целью «распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом», — написано в обвинительном документе от февраля.

Как отметили в офисе спецпрокурора, американское правительство обвиняет всех этих лиц в том, что они участвовали в заговоре с целью обмануть Соединенные Штаты.

Пять из указанных лиц обвиняются в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами. Троим другим инкриминируют банковское мошенничество.

Несколькими днями ранее помощник главы МВБ по вопросам кибербезопасности Джанет Манфра заявила, что в распоряжении министерства внутренней безопасности США нет данных, свидетельствующих о манипулировании результатами выборов со стороны «российских хакеров». К слову, Розенстайн, объявляя о нынешних обвинениях, также заявил, что деятельность якобы «российских разведчиков» также не оказала влияния на исход голосования в ноябре 2016 года.