Порошенко: «Нет никакой «усталости» от Украины»

Президент Украины Петр Порошенко в четверг встретился с президентами США и Франции. Контакты состоялись на полях саммита НАТО, проходившего в Брюсселе 11-12 июля.

«Эти контакты доказывают, что сегодня нет никакой «усталости» от Украины», — убежден Порошенко.

По данным источника украинского агентства УНИАН в дипломатических кругах, встреча Порошенко с Трампом длилась порядка 20 минут «за закрытыми дверьми», передает НСН.

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На встречах с лидером США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном Порошенко обсуждал их грядущие переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«С Трампом очень тщательно обсуждали встречу с Путиным в Хельскинки, а также «вопрос о «Северном потоке — 2», — заявил Порошенко. В ходе непродолжительной встречи «был сделан акцент на достижениях Украины в проведении реформ», добавил он.

Украинский президент также рассказал о своей встрече с французским президентом. Они обсудили назначенную на это воскресенье встречу Макрона с Путиным в Москве. Французский лидер заявил, что в ходе этих переговоров поднимет тему украинских заключенных на территории России.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля. Президент Франции планирует встретиться с российским лидером раньше. Макрон прилетает в Москву на финал Чемпионата мира по футболу, а с Путиным встретится 14 или 15 июля.

Выступая перед прессой, украинский глава заявил, что «ни одна страна не сможет воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО». Итоги саммита Североатлантического альянса, по мнению Порошенко, это подтверждают.

Напомним, что против вступления Украины в НАТО активно выступает Венгрия, конфликтующая с Киевом по поводу статуса языка венгерского национального меньшинства.

Несмотря на политические препоны, Порошенко выразил намерение закрепить в конституции страны пункт о том, что «трансатлантическая интеграция» является целью Украины.

Страна отказалась от внеблокового статуса в начале января 2014 года. Вскоре новые киевские власти обновили цели внешней политики и взяли курс на вступление в НАТО. Для этого Украина обязана к 2020 году обеспечить полную совместимость и соответствие всех родов войск с армиями альянса, передает ФАН.

Сотрудничество между Украиной и НАТО началось еще в 1991 году. Тогда, после распада СССР, Киев решил присоединиться к Совету североатлантического сотрудничества.

В 2005 году, после «оранжевой революции», при президенте Викторе Ющенко Украина решила вступить в НАТО «в ускоренном режиме», но получила отказ со стороны Берлина и Парижа. При Викторе Януковиче сближение с НАТО тоже обсуждалось, но вопрос вышел из числа приоритетов.

После революции «Евромайдана» в 2014 году Петр Порошенко и его правительство решили вернуться к попыткам вступить в альянс.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявляла, что для реализации этих планов перед Киевом лежит «очень долгий и тяжелый путь». Одна из главных проблем для вступления в альянс — требование, чтобы у страны-кандидата не было неразрешенных внутренних конфликтов. Ситуация на востоке Украины препятствует вступлению в НАТО.

Кроме Североатлантического альянса, Порошенко обсуждал с Трампом и «крымский вопрос». По итогам встречи украинский политик заявил: Вашингтон поддерживает Киев в споре о принадлежности полуострова. В итоговом коммюнике саммита «черным по белому написано» и «одобрено всеми членами НАТО на высшем уровне», что Крым считается украинским, заявил Порошенко.

Сам президент США Дональд Трамп в конце июня продемонстрировал очень гибкую позицию относительно статуса Крыма. На вопрос, может ли Вашингтон признать полуостров Крым принадлежащим России, Трамп ответил: «Посмотрим».

Ранее на встрече с министрами иностранных дел стран в ходе саммита G7 в Канаде американский лидер заявил: Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски.