«Я говорил, как делать Brexit. Мэй не послушала»

Американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл в Великобританию накануне, во второй половине дня 12 июля. О том, что обстановка вокруг этого события напряженная, говорит хотя бы план мероприятий Трампа. Перед парламентом президент США выступать не будет, и это нарушение британских традиций.

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Ранее британский парламент выступил против придания визиту Трампа статуса государственного в связи с его заявлениями, направленными против мусульман.

В 2011 году к британскому парламенту обращался во время государственного визита президент США Барак Обама, который, как и многие американские президенты до него, подчеркивал уникальные отношения двух стран.

«Наши отношения особые из-за ценностей и убеждений, которые объединяли наших граждан на протяжении многих лет», — рассуждал тогда Обама. От Трампа таких заявлений в Лондоне точно не ждут.

Самый «желтый» президент

Главной темой британского визита Трампа станет выход Великобритании из ЕС — Brexit. Американский президент никогда не скрывал, что является сторонником Brexit, и еще раз подтвердил это перед поездкой в Лондон, на саммите НАТО в Брюсселе.

Перед началом переговоров в британских СМИ вышло интервью Трампа.

Интересен выбор издания. Американский лидер пообщался с репортерами The Sun — одной из самых популярных «желтых газет» страны.

Заявления Трампа были выдержаны в том же «желтом» стиле и были призваны шокировать лондонское руководство. Американский политик обрушился с резкой критикой на уже одобренный в Великобритании план Brexit. Заголовок говорит сам за себя: «Я говорил Мэй, как делать Brexit. Она его провалила. Сделка с США отменяется, говорит Трамп».

«Если они пойдут на этот вариант Brexit, мы будем продолжать вести дела с Евросоюзом вместо того, чтобы вести дела напрямую с Великобританией. Это, скорее всего, убьет нашу сделку, станет концом британских торговых отношений с США»,— заявил американский президент The Sun.

Среди других ярких цитата — обвинение властей ЕС в том, что они уничтожают свою культуру, потому что открыли двери для мигрантов. Заявление о том, что ушедший в отставку глава британского МИДа Борис Джонсон (активный сторонник идеи «жесткого» Brexit, которую разделяет Трамп) «мог бы стать отличным премьер-министром».

В публикации The Sun поместил в отдельную рамку комментарий Трампа о его скорой встречи с российским президентом в Хельсинки. Заголовок такой: «Отравления «Новичком» не отменят встречу Трампа с Путиным».

По словам американского лидера, обвинения российских спецслужб в использовании яда в рамках «дела Скрипаля» не повод отказываться от налаживания отношений с Россией.

Мэй на нервах

Мэй желает, чтобы Трамп поднял в беседе с Путиным вопрос о «деле Скрипаля». Тем не менее, она положительно отнеслась к встрече американского и российского лидеров.

«Я приветствую предстоящую встречу президента Трампа с президентом Путиным: открытые каналы связи между США и Россией являются ключом для управления рисками конфронтации», — цитирует газета слова Мэй. У британского премьера таких каналов нет. Ее единственная короткая встреча с Путиным произошла в сентябре 2016 года на саммите «большой двадцатки» в КНР.

Британское издания The Daily Telegraph считает, что поддержка «жесткого» Brexit и громкая риторика Трампа направлены на то, чтобы оказать давление на Терезу Мэй и ее правительство.

Британская премьер-министр чувствует себя «нервно» перед визитом, пишет The Guardian. Ей нужна поддержка США, так как она находится в достаточно уязвимом положении и сталкивается с сильной критикой политических конкурентов.

Об этом свидетельствовали и внезапные перестановки в кабинете Мэй на этой неделе — тогда же случилось и увольнение упомянутого Бориса Джонсона.

Ушедший в отставку Джонсон — один из политиков , которых Трамп хочет увидеть в Лондоне. Посол США в Великобритании рассказал, что такая встреча может произойти. Часть экспертов отмечает: если такая встреча произойдет, это станет сигналом для Мэй. Джонсон не скрывает, что хочет стать премьером, — и Трамп эту идею, очевидно, поддерживает.

Подгузники для Трампа

Лондон тем временем серьезно озаботился обеспечением безопасности в связи с приездом президента США. Страна потратит около $10 млн на эти цели. Для пресечения возможных демонстраций (лондонские мусульмане будут вряд ли в восторге от прибытия Трампа) будут работать примерно 4000 полицейских.

Как пишет The Guardian, это самая большая мобилизация сил правопорядка после беспорядков в 2011 году, вспыхнувших в бедных эмигрантских районах.

Чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к политику, возмущенные британцы добились разрешения вывесить в центре города огромную надувную фигуру Трампа в виде младенца в подгузниках.

Кстати, сам Трамп постарается провести меньше времени в Лондоне. Вместо Букингемского дворца он посетит королеву Елизавету II в Виндзорском замке, расположенном в 40 минутах езды от британской столицы.

Несмотря на то, что нынешний британский премьер старается вести себя с президентом США на равных, их отношения совсем не похожи на те, что были у президента США Рональда Рейгана и премьера Британии Маргарет Тэтчер, пишет The New York Times.

«Оптимисты в Великобритании считают, что глубокие военные, экономические и культурные связи достаточно крепки, чтобы пережить штормовые атаки твиттера Трампа», — пишет издание.

Британия — один из пяти союзников США в НАТО, которая показывает пример Франции и Германии и тратит на оборонные нужды 2%. Впрочем, американский президент в очередной раз выражал недовольство тем, что Лондон платит слишком мало.