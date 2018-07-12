«Выведите иранцев»: Путин и Нетаньяху поделили Сирию

Биньямин Нетаньяху прибыл в Россию, чтобы посмотреть полуфинал Чемпионата мира-2018 Англия — Хорватия. Неясно, за кого болел израильский премьер, но главной головной болью для него остается иранский вопрос, который он и собирался обсуждать с российским лидером. Военные из Исламской республики наращивают влияние в Сирии и, по мнению Нетаньяху, угрожают безопасности Израиля.

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Особенное опасение Тель-Авива вызывает ситуация на границе двух государств, куда могут проникать иранские спецслужбы. До конфликта в Сирии на Голанских высотах находились миротворцы ООН, которые обеспечивали мирное соглашение между Израилем и сирийским президентом Башаром Асадом. Сейчас миротворцев там нет, и эта стратегически важная территория остается одним из важных очагов конфликта.

В ходе встречи с Путиным Нетаньяху в очередной раз объяснил позицию израильской стороны по ситуации в Сирии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

По словам источника агентства, главное требование Израиля — в Сирии не должно быть иранских войск.

«Мы не будем принимать меры против режима Башара Асада, а вы выведете иранцев», — передал источник слова Нетаньяху.

Также Нетаньяху рассказал Путину о перехвате израильскими ПВО беспилотника, запущенного с территории Сирии. Премьер отметил, что любые попытки нарушить границы Израиля будут строго пресекаться.

Взаимодействие России и Израиля на сирийском направлении происходит давно и до последнего времени удовлетворяло обе стороны. Путин напомнил об этом и в ходе последней встречи, отметив, что отношения между военными ведомствами двух стран «складываются на хорошем уровне».

Кремль как правило не вмешивается, если израильские ВВС тайно или открыто наносят удары по сирийским военным объектам, которые использует радикальная проиранская группировка «Хезболла», у которой есть доступ к Голанским высотам.

Вместе с тем Иран является союзником РФ в Сирии. Москва дорожит успешным переговорным форматом «Россия — Иран — Турция», который неоднократно демонстрировал свою эффективность как инструмент урегулирования сирийского конфликта.

На встрече Путина и Нетаньяху присутствовали высокопоставленные силовики, в том числе глава Генштаба РФ Валерий Герасимов. Израильского премьера сопровождали помощник по военным вопросам Элиэзер Толедано и глава совета национальной безопасности страны Меир Бен-Шабат.

Ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик считает, что встреча Путина и Нетаньяху — очередной этап переговоров о том, чтобы «убрать Иран из Сирии». Первый детальный разговор на этот счет, по мнению собеседника «Газеты.Ru», состоялся 9 мая, когда премьер-министр Израиля принял участие в праздновании Дня Победы в Москве. Путин и Нетаньяху вместе смотрели парад, а также возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

Кремль, впрочем, хотел бы послушать и мнение другой стороны. В Москве ждут с визитом Али Акбара Велаяти, советника по международным делам Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи.

По мнению Теодора Карасика, визит иранской делегации означает, что именно Россия становится страной, где решается вопрос баланса сил в сирийском конфликте.

Переговоры Путина и Нетаньяху прошли в преддверии встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Именно на этой встрече могут быть достигнуты финальные международные договоренности по Сирии, которые будут определять ход конфликта в ближайшей перспективе.

«Для Путина встреча с Нетаньяху всего за несколько дней до презентации долгожданного плана ближневосточной мирной инициативы США — это способ напомнить Вашингтону, что российский и израильский лидеры тесно общаются и обсуждают совместные проблемы. Москва не может быть исключена из более широкого регионального плана, который могли бы представить американцы», — пишет обозреватель Jerusalem Post Херб Кейнон.

Речь идет о плане мирного урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, который хочет предложить сторонам администрация Трампа. Подробности плана не раскрываются. Однако открытие американского посольства в Иерусалиме, чей спорный статус закреплен в резолюциях ООН, позволяет предположить: палестинцам этот план вряд ли понравится.

Палестинский лидер Махмуд Аббас тоже собирается прибыть в Россию. Он посмотрит финал чемпионата мира по футболу и обсудит с российскими политиками возможную реакцию на план Трампа.