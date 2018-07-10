Киев ждет встречи Путина и Трампа

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он так же, как Москва и Вашингтон, ждет встречи главы Белого дома Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

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«Я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь. Зная его, как я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он также выразил уверенность в том, что лидеры двух государств, пребывая в финской столице, услышат «мощный сигнал, который направит Украина, приглашенная на саммит НАТО на этой неделе».

Дональд Трамп накануне отъезда в европейское турне рассказал журналистам, что приготовил подарок для Владимира Путина. Трамп добавил, что сам подарок станет известен общественности после того, как он вручит его российскому лидеру.

«У меня действительно есть маленький подарок для него (Путина. — «Газета.Ru»), но вы узнаете, что это за подарок, только когда я его вручу», — сказал американский лидер.

Он также предположил, что встреча с Путиным может стать «самой легкой» частью его поездки в Европу, которая началась 10 июля.

«Итак, мне предстоят саммит НАТО, Великобритания, которая в некоторой степени находится в кризисе, и Путин. Честно говоря, Путин может стать самой легкой частью», — сказал глава Белого дома журналистам.

Израильский политолог Яков Кедми считает, что итог встречи Путина и Трампа может быть не столь хорошим для Украины, как того ждет Порошенко, передает ФАН.

«Большую роль сегодня для Киева имеет предупреждение российского лидера, который ранее заявил, что в случае провокаций во время мундиаля, государственность Украины окажется под вопросом. После слов Путина, Киев замолчал. Только перепуганный Порошенко позвонил по телефону выяснить подробности, а ему объяснили: сиди тихо», — сказал эксперт.

Украинский политолог Григорий Перепелица считает, что в ходе встречи Трампа с Путиным сторонами будет решен вопрос по Крыму, и интересы Киева при этом учитываться не будут.

«Трамп назвал Крым разменной монетой не случайно, ведь именно по этому вопросу будет строиться диалог лидеров двух стран на предстоящей встрече. США не учтут интересов Украины по вопросу Крыма», — сказал аналитик.

По мнению украинского политолога Андрея Бузарова, урегулирование ситуации в Донбассе и неэффективность процесса переговоров сторон конфликта на юге Украины станут одной из ведущих тем саммита Россия — США.

«Эффективных переговорных площадок по Донбассу не существует. Только Америка и Россия способны изменить эту ситуацию», — указал эксперт.

По его мнению, помимо Донбасса на обсуждение будут вынесены политическая ситуация на Украине и предстоящие в 2019 году президентские выборы. Российский политолог Алексей Мартынов уверен, что встреча в Хельсинки может привести к новым договоренностям по Украине, что заставляет нервничать Порошенко.

В июле прошлого года президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита G20 в Гамбург заявил, что у Украины на сегодняшний день остался лишь один товар — русофобия и отдаление от России.

«У них остался только один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств. Но я думаю, что это когда-нибудь закончится. Мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее», — заявил российский лидер.

В рамках того же саммита 8 июля прошла встреча Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Этот разговор журналисты разных стран еще заранее назвали переговорами усеченного «нормандского формата», поскольку в центре внимания лидеров трех государств, как ожидалось, должно было стать урегулирование конфликта в Донбассе.

При этом Петр Порошенко не участвовал в беседе, поскольку Украина не входит в «большую двадцатку», и сам Порошенко не получил приглашения поучаствовать в саммите.

Действительно, Путин обсудил со своими европейскими коллегами «ситуацию на Украине и пути ее урегулирования», говорилось на сайте Кремля. Тема Украины поднималась и во время первой встречи Путина и Трампа на данном саммите. В это время в Киев нанес визит тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает НСН.

«Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после 2-часовой беседы Путин — Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень», — так прокомментировал происходящее член Совета Федерации Алексей Пушков.