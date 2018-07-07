«Далеко от Бога и близко к США»: куда Обрадор ведет Мексику

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, избранный президентом Мексики 1 июля, добился победы на выборах главы государства только с третьего раза. 64-летний мэр Мехико получил поддержку 53% избирателей. В 2012 году он набрал 31,6% — тогда, правда, политик стал вторым.

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На этот раз Лопес Обрадор выдвинулся от коалиции «Движение национального возрождения», куда вошли влиятельная Партия демократической революции (ПДР) и ряд мелких объединений. Опора на более широкую политическую платформу сделала его фаворитом избирательной кампани — согласно опросам, его рейтинг составлял 49%, что намного больше, чем у его конкурентов.

Его победа стала и сокрушительным поражением действующей власти. Кандидат от правящей Институционно-революционной партии (ИРП) и глава мексиканского Минфина Хосе Антонио Меаде занял на выборах только третье место с 18% голосов.

«Такого результата следовало ожидать», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт по Латинской Америке из Института Cato в Вашингтоне Хуан Карлос Идальго.

Он, как и многие западные эксперты, называет нового президента страны «популистом». «После шести лет широкой коррупции и безнаказанности в рамках правления ИРП, а также двадцати лет наркотических войн, которые унесли более 120 тыс. жизней, никто не может обвинить мексиканцев в том, что они не могут проиграть и выбрать популиста. Но это просчет, который мы видели в других странах Латинской Америки», — считает Идальго.

Либерал с повышенной ответственностью

Идеалом для Обрадора является Ласаро Карденас, левый президент Мексики в 1930-е годы. Карденас в свое время предоставил политическое убежище советскому изгнаннику Льву Троцкому, он до сих пор почитаем гражданами за социальные реформы в стране. При нем была национализирована нефтяная отрасль, осуществлено перераспределение земель, сократилась пропасть между стратами, практически отсутствовала инфляция.

В то же время, несмотря на популярность Карденаса, иностранные СМИ уже сравнивают нового президента с пассионарным мексиканским революционером Панчо Вилья. «Хорошо помогать Мексике стать счастливой страной», — цитировал Вилью в своей книге известный американский журналист Джон Рид. Эти слова мог бы произнести и новый президент Мексики.

«Я либерал с социальной составляющей», — так Обрадор обозначил свое кредо.

Он выступает за социальную рыночную экономику, подобную той, что доминировала с 1954 по 1970 годы, когда существовал 7%-й рост, отсутствовала инфляция, не было задолженности. Разумеется, этот опыт нельзя внедрять механически, принимая во внимание нынешние реалии Мексики и ее взаимоотношения с соседями.

Однако победитель предложил умеренную программу преобразований, которая носит ярко выраженный социальный характер. Она включает, прежде всего, защиту интересов широких слоев населения, искоренение коррупции, пронизавшей все поры общества, борьбу с безнаказанностью, преступностью, захлестнувшей страну, создание оптимальных условий для развития доступного образования для всех.

Чтобы провести свои идеи в жизнь, у нового лидера Мексики не так много времени. Специфика мексиканской электоральной системы в том, что первое лицо избирается на шесть лет и не имеет права выдвигаться вновь — ни непосредственно после завершения срока полномочий, ни когда-либо позже.

Эта конституционная норма неукоснительно соблюдалась, несмотря на бурные коллизии на протяжении прошлого и начала текущего веков. При этом это положение не мешало ИРП практически монопольно пребывать у власти в стране с 1920-х до 1990-х годов, что дало многим поводы сравнивать ее с КПСС.

Обрадор и Трамп: президенты с «одинаковым лицом»

Новый президент Мексики вступает в должность в неблагоприятной внешнеполитической обстановке. Она связана прежде всего с тем, что нынешний президент США Дональда Трамп решил возвести заградительную стену между государствами и хотел бы, чтобы Мексика оплатила часть расходов по ее сооружению. Предыдущее правительство ответило отказом, не горит желанием строить стену и Обрадор.

По задумке Дональда Трампа, сооружение призвано перекрыть дорогу мексиканцам и гражданам Центральной Америки. Вслед за этим администрация президент США ввела непомерные пошлины на импорт стали.

Об этой истории хорошо помнят в Мексике, цитируя авторитарного президента страны Порфирио Диаса: «Мексика так далека от Господа Бога и так близка к Соединенным Штатам». Этот деятель оказался провидцем. Тень «большого брата» продолжает витать над страной.

Правда, критикуя США, Обрадор стремится наладить отношения с Трампом. Он уже заявил, что пригласит президента США на инаугурацию, а 13 июля в Мексику прибудет госсекретарь Майк Помпео. Он встретится как с Обрадором, так и с пока действующим президентом Энрике Пеньей Ньето.

Какими будут отношения двух стран при Обрадоре, пока понять трудно. Но Хуан Карлос Идальго видит определенное сходство между Трампом и новым мексиканским лидером.

«Они оба являются националистами, которые считают себя искупителями, борются с «коррумпированным» и неэффективным истеблишментом и провозглашают лозунг о том, что их страна должна быть на первом месте.

Однако это оставляет мало шансов, что и Трамп, и Обрадор увидят друг в друге родственные души и хорошо поладят. В двусторонней повестке дня есть много трений — иммиграция, торговля и безопасность. И они — популисты, а популистам нужны внешние враги, чтобы выжить политически. Здравый смысл диктует, что нас ждут напряженные отношения между обоими лидерами», — говорит Идальго.

Лопес Обрадор намерен проводить сбалансированный внешнеполитический курс. Он попытается наладить диалог с руководством США, укрепить взаимовыгодные отношения с соседями по континенту, разумеется, не скатываться к левому радикализму по примеру Венесуэлы и ряда других Боливарианских стран. В планах — расширить спектр контактов с государствами Азии, поднять на новый уровень отношения с Россией.

В поздравительной телеграмме новому президенту Мексики президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мексикой и выступают за их дальнейшее развитие, а также выразил надежду, что Обрадор в своей деятельности на посту президента «будет уделять должное внимание сотрудничеству между двумя странами».