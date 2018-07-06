«Все будет хорошо»: как Трамп готовится к встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Монтана высказался относительно российско-американских отношений и грядущей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что курс на улучшение отношений и с Россией, и с Китаем — «дело хорошее». Кроме того, в ходе выступления он заявил, что не сомневается насчет позитивного исхода встречи с Путиным.

«Все будет хорошо, и сам Путин тоже в порядке», — заявил Трамп, добавив, что «мы все в порядке». Кроме того, он отметил, что «встретится с Путиным и поладит с ним».

Президент США подчеркнул, что «был готов к встрече [с Путиным] всю свою жизнь». Это заявление американский лидер сделал в ответ на ряд публикаций в американских СМИ, ставивших под сомнение готовность Трампа к переговорам с Путиным. Отметим, что конкретных примеров критики в свой адрес со стороны американской прессы Трамп решил не приводить.

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Глава Белого дома также добавил, что в Москве предпочли бы, чтобы на президентских выборах в 2016 году победила бы Хиллари Клинтон — кандидат от демократов и экс-госсекретарь США.

По словам Трампа, российские власти, «наверное, говорят сейчас, что допустили большую ошибку в том, что им понравился этот парень — лучше бы [президентом] стала криводушная Хиллари».

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов полагает, что надеяться на резкое улучшение российско-американских отношений не стоит, однако итог может быть более выгодным для Кремля, если Трампу не понравится саммит НАТО, передает НСН.

Саммит Североатлантического альянса пройдет перед встречей Трампа и Путина, напомнил Самуйлов, и американский лидер будет требовать от партнеров по военному блоку, чтобы они тратили на оборону больше — по 2% ВВП. Сейчас многие европейские страны, особенно бывшие члены социалистического лагеря в Восточной Европе, отказываются платить, считает эксперт.

«Трамп — человек импульсивный. Если он во время саммита НАТО додавит европейцев, тогда он будет доволен. Если же они не пойдут на уступки, тогда разозленный Трамп после этого встретится с Путиным и договорится о чем-то, что европейцам не понравится и нанесет им ущерб», — убежден американист.

Напомним, что ранее пресс-служба Кремля рассказала о месте и дате грядущей встречи. Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля. Саммит НАТО же должен пройти в Брюсселе 11-12 июля.

В конце июня американская пресса сообщала, что президент США намерен заключить сделку по Сирии с главой России. Как подчеркнули дипломатические источники, она позволила бы вернуть правительству Башара Асада территории вдоль границы с Иорданией. В свою очередь, Трамп планирует потребовать гарантии беспрепятственного выхода «поддерживаемым американской коалицией свободным повстанцам» в другие регионы Сирии.

Как сообщает ФАН со ссылкой на директора департамента Северной Америки МИД России Георгия Борисенко, российская сторона ждет положительной динамики в отношениях Москвы и Вашингтона после саммита в Финляндии.

Дипломат считает, что пока рано прогнозировать итоги встречи Путина и Трампа, поскольку мероприятие находится только в подготовительной стадии.

«Пока ничего конкретного не предполагается, но, естественно, ничего и не исключается, посмотрим на ход событий», — отметил Борисенко. В МИДе ожидают, что сама встреча продлится долго.

Хельсинкский саммит будет третьей личной встречей российского и американского лидеров — впервые Путин и Трамп провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.

В ноябре того же года на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме Трамп и Путин пересеклись в кулуарах Дананга и одобрили совместное заявление Москвы и Вашингтона касательно ситуации в Сирии.

Кроме того, за полтора года с момента инаугурации Дональда Трампа, он несколько раз разговаривал с Владимиром Путиным по телефону. Последний такой диалог состоялся 20 марта 2018 года — два дня спустя после победы Путина на президентских выборах в России.