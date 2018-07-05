Ответ Венгрии: куда Меркель предложили послать мигрантов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают ее главным противником в вопросе миграционной политики в Европе, встретились в Берлине для переговоров по поводу приема беженцев. Исход встречи трудно назвать неожиданным — по ее итогам Меркель констатировала, что позиции Германии и Венгрии по-прежнему сильно расходятся.

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Встреча политиков проходила на фоне напряженной общеевропейской дискуссии по проблеме беженцев. В середине июня этот вопрос спровоцировал серьезный раскол в коалиционном правительстве Меркель и поставил под угрозу ее политическую карьеру.

Конфликт удалось более или менее урегулировать только в начале этой недели, однако перемирие остается шатким — теперь Меркель придется убедить европейских политиков поддержать германский межпартийный консенсус — в частности, договориться с ними о возврате беженцев, изначально зарегистрированных не в ФРГ.

Для канцлера Германии переговоры с Орбаном стали попыткой обговорить соглашение по миграционной политике, ранее достигнутое с председателем Христианско-социального союз (ХСС) Хорстом Зеехофером, а также убедить Венгрию смягчить свою категорическую позицию в отношении мигрантов.

Впрочем, успехом стремления Меркель не увенчались, хотя она и назвала встречу с премьером Венгрии «очень продуктивной».

В ходе переговоров в Берлине Орбан заявил, что его страна не станет принимать беженцев, высланных из Германии в соответствии с Дублинским соглашением. Напомним, оно предполагает, что ответственность за прием мигрантов ложится на первую страну Евросоюза, в которую они прибыли. Стоит отметить, что возврат беженцев в страны, ответственные за их прием, является одним из ключевых пунктов соглашения Меркель — Зеехофера.

Венгрия «вообще не считает своей обязанностью обработку прошений беженцев об убежище», посетовала Меркель после беседы с Орбаном. По словам венгерского премьера, власти некоторых европейских стран, особенно Греции, намеренно не регистрируют прибывающих в страну мигрантов, которые впоследствии и приезжают в Венгрию.

«Поэтому мы считаем, что людей из Германии нужно возвращать в Грецию, а не в Венгрию», — отметил Орбан.

Он также заявил, что Будапешт «задевают» заявления Германии об «отсутствии солидарности» по миграционному вопросу. Солидарность заключается в том, что Венгрия не пускает на свою территорию тысячи мигрантов, которые направились бы оттуда прямиком в Германию, заявил Орбан.

Политик подчеркнул, что закрыть границы от мигрантов, как это сделала Венгрия — единственный действенный способ бороться с наплывом беженцев.

«Если помощь, которую Европа предоставляет мигрантам, заставляет людей в Африке и Азии сделать вывод, что они могут приехать — они приедут», — пояснил Орбан.

Меркель, в свою очередь, настаивает, что европейцы должны сохранять «человечность». «Мы никогда не должны забывать, что речь идет о людях, которые приходят к нам, и это имеет отношение к основному посланию Европы: человечность», — считает канцлер.

Впрочем, по некоторым вопросам политики все же пришли к единой позиции — в частности, они договорились бороться с причинами массовой миграции и усиливать контроль на внешних границах Евросоюза за счет расширения сотрудничества в рамках пограничного агентства «Фронтекс». При этом канцлер ФРГ обратила внимание, что защита границ не должна превращаться в «самоизоляцию» Европы.

Это был первый визит венгерского премьера в Берлин за три года. В Евросоюзе Орбана уже давно рассматривают как наиболее жесткого критика миграционной политики Меркель. Стоит отметить, что отношения между канцлером ФРГ и венгерским премьером оставались довольно натянутыми на протяжении всего девятилетнего срока пребывания Орбана на посту главы кабмина.

В то время как Меркель открыто критикует венгерского лидера, об Орбане очень часто тепло отзывался нынешний глава МВД ФРГ и председатель входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза в Баварии Хорст Зеехофер. Категоричная позиция венгерского премьера по поводу приема беженцев близка многим представителям ХСС — Орбан часто проводил с ними встречи.

Как отмечал в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара, вопрос приема беженцев является принципиальным для стран Вышеградской группы, включая Венгрию.

«Проблема идентичности для каждой из этих стран является очень травматичной. У них существует такой экзистенциальный страх, который проявляется как раз в нежелании принимать из других стран мигрантов, далеких по этнокультурному, цивилизационному, религиозному и прочим параметрам», — пояснил эксперт.

Доцент кафедры международного права МГИМО Николай Топорнин выразил схожую позицию. «Венгрия — очень маленькая нация, которая всегда боролась за свою самоидентификацию. Конечно, если к ним прибудут толпы мигрантов, то о самоидентификации придется забыть. Орбан все это понимает и придерживается точки зрения, абсолютно противоположной точке зрения Меркель», — сказал он.

Эксперт утверждает, что ни Меркель, ни кому-либо еще не удастся убедить Венгрию изменить свою позицию по вопросу приема беженцев.

«Орбан занял эту позицию один раз и с тех пор ее не менял — это было еще в 2015 году, когда ни о каком правительственном кризисе в Германии не шло речи. Сейчас он эту позицию только усилил, потому что видит, что она пользуется поддержкой и в других странах — в странах Вышеградской группы, в скандинавских странах, в Австрии», — отмечает Топорнин.

В 2015 году правительство Венгрии закрыло границу сначала с Сербией, а затем и с Хорватией, чтобы остановить поток беженцев, хлынувший в Европу. Официально это было объяснено необходимостью «защитить граждан Венгрии и стран Европы».

В тот год Евросоюз столкнулся с беспрецедентным притоком мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока. За полтора года на территорию Евросоюза прибыло около 2 млн мигрантов, и это стало настоящим вызовом для местных административных институтов. В Венгрию, по данным властей, прибыли более 383 тыс. мигрантов.

После закрытия границ Венгрия продолжала бороться с Брюсселем в вопросе размещения беженцев. Орбан оспаривал решение ЕС о размещении беженцев по квотам и с помощью консультативного референдума, для отлова незаконно пересекающих границу беженцев в Венгрии была создана специальная служба «охотников за мигрантами».

С 2017 года в Венгрии вступили в силу ужесточенные правила пребывания беженцев на территории страны: они были лишены права покидать специальные лагеря, расположенных в так называемой транзитной зоне на границе с Сербией, до тех пор пока не будет принято решение о предоставлении им убежища в одной из стран ЕС.

Эти и множество других мер в конечном итоге принесли желанные властями результат: по данным Миграционного управления Венгрии, по состоянию на март 2018 года на территории страны находится всего 1781 беженец.