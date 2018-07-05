Кеннеди грозит России «драконовскими мерами»

Сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Нили Кеннеди в ходе визита делегации членов американского конгресса в Россию, рассказал «Коммерсанту» о том, что в случае вмешательства российский властей в промежуточные выборы в ноябре, Вашингтон будет вынужден «ответить драконовскими мерами».

Кеннеди не стал уточнять, о каких конкретно мерах идет речь, однако подчеркнул, что «реакция США будет зависеть от действий России». Он добавил, что Штаты хотели бы улучшить отношения с РФ, однако для этого «российские власти должны изменить поведение».

Кроме того, сенатор выразил сожаление по поводу того, что в случае отсутствия изменений в «поведении Кремля» пострадают граждане России. Он подчеркнул, что вышеуказанные слова — его частная позиция.

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Ранее Кеннеди заявлял, что попытки переубедить президента РФ Владимира Путина сродни кормлению акулы с руки — и в этот раз он не стал отказываться от своих слов, отметив, что «нужно делать это очень осторожно».

Сенатор несколько раз в ходе интервью обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, однако не стал предоставлять никаких доказательств. При этом Кеннеди сослался на то, что ряд заочно осужденных в США россиян в случае выдачи их Москвой могли бы подтвердить вмешательство.

Если же Россия «и дальше продолжит вмешиваться в дела США», то необходимо будет «вломить санкциями русским так сильно, чтобы они не сумели собрать костей». Кеннеди подчеркнул, что для американцев их демократия значит очень многое, и «попыток влезть в выборы они не потерпят».

При этом сенатор считает Россию очень красивой, а людей — радушными, желающими для себя и своих детей лучшей жизни, как и американцы». Кеннеди считает, что россияне правильно испытывают чувство гордости за свою страну.

Наконец, сенатор заявил, что не ждет особо большого прогресса от двусторонней встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, поскольку стороны слишком упорно отстаивают свои позиции. Однако и с лидером КНДР Ким Чен Ыном российского президента сравнить никак нельзя, подытожил Кеннеди — они очень разные.

Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди, представляющий южный штат Луизиана, до 2007 года был членом Демократической партии. Он критически относится к вопросу абортов и является сторонником Национальной стрелковой ассоциации (NRA — National Rifle Association). Сенатор не является членом знаменитого клана Кеннеди, породившего 35-го президента США Джона Кеннеди и сенатора Роберта Кеннеди.

«Луизианский» Кеннеди известен критикой в адрес президента США Дональда Трампа, но при этом он благожелательно отнесся к саммиту Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Ранее сенатор заявил, что Ким согласился на встречу исходя из понимания, что в ином случае «может начаться война».

Кеннеди регулярно заявляет, что Россия якобы вмешивалась в выборы главы американского государства. При этом в конце осени 2017 года он отметил, что даже если вмешательство и было, то «вряд ли могло серьезно повлиять — американцы не столь глупы, чтобы верить фейковым новостям». Кампания же российских троллей, заявил он, наносила вред в равной степени и Хиллари Клинтон, и Дональду Трампу.

В мае сенатор обратился к спецпрокурору Роберту Мюллеру с требованием прекратить расследование по «российскому следу», так как оно «тратит время и средства налогоплательщиков». При этом конгрессмен отметил, что «необходимо бороться с кампанией Владимира Путина по дестабилизации западной демократии».

Сам президент США Дональд Трамп в середине июня в своем твиттере заявил, что расследование «вмешательства России» в президентские выборы США запомнится как «темный и опасный период» в истории Соединенных Штатов.

«Доклад минюста уничтожил Джеймса Коми и всех его приспешников, в том числе великих любовников Питера Стрзока и Лизу Пейдж, которые развязали позорную охоту на ведьм против стольких невинных людей. Она закончится и запомнится как темный и опасный период в американской истории», — написал Трамп.

В разгар весны комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы.

«В 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США. Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс», — говорится в документе.

Вскоре после этой публикации Дональд Трамп заявил, что доказательств вступления его предвыборного штаба в сговор с Россией нет, и назвал расследование «охотой на ведьм», которую нужно немедленно прекратить.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что спецпрокурор Мюллер «толчет воду в ступе».