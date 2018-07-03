Разогрев для Трампа: зачем конгрессмены приехали в Москву

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с делегацией конгресса США в здании Министерства иностранных дел РФ. Одной из ключевых тем для обсуждения стала подготовка двустороннего саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированного на 16 июля в Хельсинки.

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«Думаю, возобновление диалога между парламентариями должно стать весьма своевременным событием накануне предстоящей встречи между двумя президентами через пару недель в Хельсинки», — сказал Лавров на встрече с конгрессменами США.

Сенатор-республиканец Ричард Шелби также отметил, что встреча президентов имеет большое значение. «Мы осознаем, что у нас могут быть некоторые разногласия, но важно поддерживать диалог. Мы заинтересованы не в напряженных отношениях, а в лучших отношениях [с Россией]. Посмотрим, что будет происходить в Хельсинки», — заявил американский конгрессмен.

Владимир Федоренко/РИА «Новости» Сенатор конгресса США от Канзаса Джерри Моран, спикер Госдумы России Вячеслав Володин и сенатор США от штата Алабама Ричард Шелби на пленарном заседании Госдумы в Москве, 3 июля 2018 года

Однако для восстановления полноценного диалога между Москвой и Вашингтоном встреч на высшем уровне недостаточно, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. «Мы знаем, что в конгрессе существует межпартийный консенсус в отношении России, отношение очень негативное.

Без диалога с конгрессом и хотя бы проговаривания базовых вещей, общих проблем трудно рассчитывать на то, что даже если саммит в Хельсинки будет успешным, мы добьемся какого-то качественного прорыва в отношениях с США»,

— пояснил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Директор Центра изучения США им. Ф.Рузвельта Юрий Рогулев, в свою очередь, отмечает, что практически одновременное возобновление диалога как на высшем, так и на межпарламентском уровнях является скорее совпадением, но совпадением «однозначно хорошим». «Визит конгрессменов позволяет обеим сторонам прощупать точки, по которым возможно добиваться соглашения», — отмечает эксперт.

Российско-американский диалог на уровне парламентов оказался практически заморожен в 2014 году из-за ситуации на Украине. Некоторые российские чиновники и парламентарии были внесены в «черные списки», им был запрещен въезд в США.

Нынешний визит, в котором принимает участие более 10 американских конгрессменов, начался еще 30 июня. За несколько дней члены делегации из США уже провели ряд встреч в Санкт-Петербурге, а также побывали на пленарном заседании в Госдуме.

Санкции диалогу не помеха

После посещения пленарного заседания в Госдуме, которое Шелби из-за активного участия всех российских депутатов в дискуссии охарактеризовал как «полный аншлаг», американские парламентарии пригласили своих коллег из России посетить Вашингтон с ответным визитом.

«Мы договорились о межпарламентском диалоге и продолжим его по приглашению наших коллег из конгресса США в Америке, встречаясь с нашими коллегами как из сената, так и из конгресса», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что у обеих сторон есть понимание необходимости продолжать российско-американское взаимодействие на уровне парламентов. «Доверие рождается как раз на основе диалога. Сегодня этот диалог состоялся», — подчеркнул спикер Госдумы.

По словам главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова, в Госдуме приняли приглашение американских коллег, и визит может состояться до конца 2018 года.

Депутат Госдумы Инга Юмашева, в свою очередь, отметила, что США должны отменить «черные списки», запрещающие ряду российских парламентариев въезд в Соединенные Штаты. «Считаю, что если наши американские коллеги действительно заинтересованы в продолжении сотрудничества на парламентском уровне, необходимо рассмотреть вопрос о снятии санкций с парламентариев на взаимной основе», — сказала Юмашева РИА «Новости».

Схожую позицию занимает и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Я ничего не исключаю, тут вопрос упирается в то, что у нас большинство депутатов Госдумы и членов Совета Федерации находятся под санкциями. Для того, чтобы направлять делегации, нам нужны определенные договоренности, если они будут достигнуты, хорошо», — отметил парламентарий.

Однако эксперты сомневаются, что ради возобновления парламентского диалога в США пойдут на отмену санкций.

В первую очередь, говорит Иван Тимофеев, далеко не все наши парламентарии находятся под санкциями, что позволяет собрать делегацию из не попавших под ограничения депутатов и сенаторов. Во-вторых, в США существуют механизмы временной заморозки некоторых персональных санкций.

«Поэтому я думаю, что американцы эту проблему на своей стороне решат. Непреодолимой проблемы здесь нет. Но отмена «черных списков» не может произойти только по причине того, что их пригласили в США, никто их из санкционных списков исключать не будет, на этот счет иллюзий быть не должно», — пояснил Тимофеев.

Стоит отметить, что по словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, один из американских конгрессменов, приехавших в Россию, находится в ответном санкционном списке.

«В американской делегации был один парламентарий, находящийся в так называемом «черном списке», и мы пошли на исключение ради возможности парламентского диалога», — подчеркнул Косачев.

Он рассказал, что поприветствовал американского коллегу и сообщил ему, что рад его видеть. Также Косачев отметил, что «был бы рад его видеть и в Вашингтоне». «В ответ он заулыбался», — добавил Косачев.

Россия как аргумент

Если для наших парламентариев один из главных вопросов в российско-американских отношениях — санкции, то для американских политиков такой темой является «российское вмешательство» в выборы США.

Эта тема с 2016 года неизменно поднимается на всех встречах представителей России и Соединенных Штатов: об этом как лично, так и по телефону говорят Путин с Трампом, этот вопрос во время визита в Москву затрагивал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Американские конгрессмены, прибывшие в Россию, также открыто заявляют о «российском вмешательстве», хотя большинство из них и сомневаются в том, что оно могло реально повлиять на избирательный процесс.

Тем не менее в преддверии промежуточных выборов в США, которые пройдут этой осенью, «российское вмешательство» снова становится актуальным вопросом.

Эксперты отмечают, что возможен сценарий, при котором конгрессмены-демократы используют визит своих коллег из Республиканской партии в Россию, чтобы снова поднять волну недовольства среди избирателей. Однако возымеет ли эта риторика успех — большой вопрос.

«Если вы посмотрите на состав делегации, то это сенаторы, представляющие штаты, где сосредоточен консервативный электорат. Он и так поддерживал Трампа и поддерживает сейчас. Я думаю, что все это не случайно, и эти конгрессмены, видимо, решили подцепиться к Трампу, как к локомотиву», — говорит Юрий Рогулев.

По мнению эксперта, конгрессмены, скорее всего, надеются, что эта поездка поможет им на грядущих выборах. Здесь кажется показательным сделанное 3 июля сенатором Джоном Кеннеди заявление, в котором он призвал Россию «не вмешиваться» в предстоящие выборы в американский конгресс.

«Я попросил наших друзей в России не вмешиваться в ход выборов в этом году», — заявил член американской делегации.

Иван Тимофеев, в свою очередь, отмечает, что американский избиратель устал от «рашагейта». «Россия — тема сейчас хотя и резонансная, но второстепенная. Есть гораздо большее количество проблем, прежде всего, внутриполитических — экономический рост, миграция и так далее — которые американцев волнуют гораздо больше.

Конечно, камни полетят, и противники диалога с Россией, конечно, будут это использовать. Но в этом суть американской политики — если у тебя есть какое-то мнение и ты его политически высказываешь, то всегда найдется кто-то с противоположным мнением. По-другому американская политика не работает. Всегда надо быть готовым к тому, что найдутся критики», — резюмировал эксперт.