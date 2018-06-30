Посмотрим на ваше поведение: Трамп торгуется за Крым

На вопрос о том, возможно ли признание Вашингтоном Крымского полуострова российским, президент США Дональд Трамп ответил: «Посмотрим». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на членов президентского пула. Отмечается, что глава Белого дома также обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот допустил потерю Украиной Крыма. «Обама сделал это возможным», — заявил Трамп.

Неуверенно президент Соединенных Штатов ответил и на вопрос о том, будут ли отменены санкции США против Москвы. «Мы посмотрим, что делает Россия», — уточнил Трамп.

В этом обещании американского лидера «подумать» над вопросом о признании Крыма территорией России нет ничего особенного. Он говорил об этом еще во время своей предвыборной кампании два года назад, прокомментировала ситуацию в эфире НСН сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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«Признание Трампа, что этот вопрос будет им рассмотрен, для нас не является удивительным, потому что еще в своей предвыборной программе он высказывался о том, что не возражает с позицией СМИ, что Крым следует признать частью России. Мы понимаем, что признание Крыма – вопрос геополитический для определенного ряда стран, поэтому сегодня это высказывание не оцениваем никак», — отметила она.

По словам сенатора, Крым идет своим путем. Ключевым вопросом для крымчан в данный момент является вопрос повышения уровня жизни людей и развития территории. «Крым – это Россия. Твердо уверена, что Крым, как субъект РФ, будет признан и европейским сообществом, и США. Всему свое время», — подчеркнула сенатор Ковитиди.

В политике необходимо слушать, о чем говорит ваш глобальный партнер и конкурент, но при этом нужно понимать, что мотивы его высказываний могут быть самыми разными, отметил сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с корреспондентом ФАН.

«Понятно, что в данном случае Дональд Трамп ничего определенного не сказал. Но он дает сигнал, что готов обсуждать эту тему. Он дает сигнал, что едет на встречу с Владимиром Путиным, будучи готовым говорить по любой проблеме. Запретных тем не существует. Могло показаться, что Крым мог относиться к темам, которые уж точно не будут обсуждаться. Трамп дает сигнал, что готов обсуждать тему признания Крыма», — уточнил сенатор.

Политик считает абсолютно понятным, что России как стране не нужно ничье одобрение или признание Крыма частью российской территории. Однако, если рассматривать ситуацию с точки зрения современного миропорядка, с учетом сегодняшней неясности в толковании тех или иных международных правовых норм (например, право народа на самоопределение), это является важным моментом. «Поэтому я думаю, что нам нужно спокойно относиться к словам Дональда Трампа. Сегодня в мире нет такой проблемы, которую нельзя обсудить и найти ее разрешение», — подытожил Морозов.

Общим стилем Трампа назвал в разговоре с RT неопределенность его высказываний по поводу всего, что может измениться, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. По его словам, для США в целом и Трампа в частности Крым не представляет особой ценности, поскольку Соединенные Штаты преследуют совсем другие цели и ставят перед собой иные задачи. При этом американский лидер осознает, что Россия дорожит полуостровом, и поэтому решил накануне предстоящих переговоров с российской стороной «расширить пространство возможностей и неопределённости», отмечает эксперт.

«Надо понимать, что для США Трамп всё же не является всесильным человеком, поскольку в стране работает система сдержек и противовесов. Соответственно, даже если бы он желал всем сердцем признать Крым, снять санкции с России и так далее, то этого бы не случилось», — уточнил аналитик.

Бышок также отметил, что между американскими Демократической и Республиканской партиями по-прежнему сохраняется «устойчивый антироссийский консенсус», что полностью исключает возможность на данном этапе говорить о снятии ограничительных мер и признании Крыма российским.

«Задача Трампа, как избираемого лица, — переизбраться на следующий срок. Для этого он не должен ссориться как минимум со своей базой в виде Республиканской партии. Поскольку у республиканцев есть мнение, что Россия — недружественное государство и ничего признавать нельзя, то, соответственно, признано ничего и не будет», — отметил собеседник агентства, добавив, что Трамп является опытным переговорщиком, что дает ему возможность «делать такие реверансы», не содержащие в себе особой значимости.