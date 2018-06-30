Визит в Москву конгрессменов США: кто эти люди

Российские и американские представители подтвердили, что делегация конгресса приедет в Россию, визит продлится до 5 июля. Главный праздник США, День Независимости, конгрессмены отпразднуют в России. В составе делегации более 10 человек, и это первый визит американских конгрессменов за последние два года. Сенаторы рассчитывают поговорить с российскими депутатами и сенаторами, а также надеются на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Предыдущий визит делегации конгресса в Россию состоялся в апреле 2016 года под руководством конгрессмена-республиканца Дейны Рорабейкера. В нее входили как республиканцы, так и демократы — но в этот раз в Россию прибывают только представители Республиканской партии.

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Ранее в интервью «Газете.Ru» американист, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Кокошин напоминал, что американские конгрессмены неоднократно бывали в СССР с целью налаживания диалога. По его словам, в первой половине 1980-х годов, в период «холодной войны» ситуация была «в чем-то хуже, но в чем-то лучше: помимо официальных переговоров, которые были в тупике, диалог с нами пытался наладить конгресс».

Несмотря на то, что все сенаторы, которые едут в Москву в этот раз — республиканцы, у них разное отношение как к курсу своего президента, так и к России.

Джон Кеннеди

AP Джон Кеннеди

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди, представляющий консервативный штат Луизиана, до 2007 года являлся членом Демократической партии. Он жестко относится к абортам и является сторонником Национальной стрелковой ассоциации. К семье 35-го президента США Джона Кеннеди он отношения не имеет. Журналисты отмечают, что у сенатора хорошее чувство юмора, а социальным сетям он предпочитает личные беседы.

Кеннеди — член комитета американского сената по ассигнованиям, он также состоит в нескольких подкомитетах сената, включая подкомитет по национальной безопасности и экономике.

Отношение к Трампу

Сенатора нельзя назвать «твердым трампистом» — он неоднократно жестко критиковал позицию президента США. Правда, он положительно отозвался о встрече Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, отметив, что глава КНДР согласился на встречу, понимая, что в противном случае его ждет «военное решение» проблемы.

Отношение к России

Сенатор известен довольно жесткими высказываниями в отношении России. Правда, в ноябре 2017 года он заявил, что если Россия и вмешивалась в американские выборы, вряд ли это могло реально повлиять на их результаты. Американцы, считает сенатор, не настолько глупы, чтобы верить «лженовостям». Он также заявил, что подобная кампания вредила как Трампу, так и Клинтон.

В мае сенатор обратился к спецпрокурору Роберту Мюллеру с требованием прекратить расследование по «российскому следу», так как оно «тратит время и средства налогоплательщиков». При этом конгрессмен отметил, что «необходимо бороться с кампанией Владимира Путина по дестабилизации западной демократии».

J. Scott Applewhite/AP Ричард Шелби

Сенатор Ричард Шелби — один из «ветеранов» американского сената. Он был впервые избран в сенат в 1986 году, представляет консервативный штат Алабама. Как и сенатор Кеннеди, Шелби долгое время был членом Демократической партии, хотя и представлял в ней консервативное крыло. Во время президентства демократа Билла Клинтона Ричард Шелби покинул партию и перешел к республиканцам. Как и Кеннеди, он стоит на консервативных позициях по отношению к оружию и абортам. Он возглавляет комитет сената по ассигнованиям, а также работает в подкомитете по обороне, энергетике и национальной безопасности.

Отношение к Трампу

Сенатор также выступал с критикой в адрес Трампа. В марте 2018 года — после того, как президент США раскритиковал генпрокурора США Джефа Сешнса — Шелби заявил, что, будь он на месте генпрокурора, не позволил бы относиться к себе как к «мальчику для битья» и ушел бы в отставку.

Он также выступал против президента, который поддерживал кандидата от республиканцев в Алабаме Роя Мура. Позиция Шелби была связана с тем, что несколько женщин обвиняли Мура в сексуальных домогательствах.

Отношение к России

Сенатор критиковал действия России в Сирии, отмечая, что «не верит русским». Однако недавно, комментируя изданию Washington Examiner возможное вмешательство России в выборы 2016 года Шелби отметил, что подобным «занимаются все». «Большинство стран будут вмешиваться и играть на наших внутренних выборах, если они смогут, а некоторые из них это делают», — сказал он.

В 2015 году Шелби внес поправку в закон, снимающий запрет на приобретение российских двигателей РД-180, которые используются на ракетах «Атлас». Сенатор заботился прежде всего о компании в своем штате, которая работала с российскими двигателями, ставя их на американские ракеты.

Стивен Дэйнс

Andrew Harnik/AP Стивен Дэйнс

Сенатор представляет штат Монтана — американский средний Запад, где сильны позиции республиканцев. В политику он пришел из бизнеса. Многие годы Дейнс работал в компании Procter & Gamble. С 2013 по 2015 год он являлся конгрессменом от штата, а затем был избран в сенат. Дейнс активно поддерживает право на ношение оружия, выступая против поправок в законодательство в этой сфере.

Отношение к Трампу

Дейнс является сторонником жёстких мер президента США по укреплению национальных границ, а также поддерживал отмену Obamacare. Сенатор также выступал за вооружение школьного персонала на фоне волны массовых убийств в американских школах.

Отношение к России

В марте 2018 года Дейнс бал среди сенаторов, подписавших письмо против строительства газопровода «Северный поток-2». В письме, подписанном группой конгрессменов и сенаторов, отмечалось, что проект подрывает энергобезопасность Евросоюза.

J. Scott Applewhite/AP Джон Ховен

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота, Ховен в свое время был губернатором штата и время его правления вспоминают, как благотворное для развития экономики региона. Ховен входил в число самых популярных губернаторов в стране. Сейчас сенатор входит в комитет по сельскому хозяйству, а также работает в подкомитетах по энергетике, нацбезопасности и военному строительству.

Отношение к Трампу

Джон Ховен поддерживал Дональда Трампа как кандидата в президенты от Республиканской партии, хотя и признавался, что не согласен со многими из его заявлений. После жёстких высказываний Трампа в отношении КНДР Ховен заявил, что считает оптимальной тактикой совмещение давления с дипломатическим подходом.

Отношение к России

Ховен заявлял, что у него есть «вопросы» касательно отношений Трампа с Россией. Он также выражал уверенность, что Россия вмешивалась в американский избирательный процесс. Правда, при этом он усомнился, что это могло повлиять на результаты выборов. Ховен также заявлял, что, хотя Россия является «противником» США, с ней можно наладить отношения, используя принцип, которым руководствовался 40-й президент США Рональд Рейган — «доверяй, но проверяй».