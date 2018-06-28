«Станем богатыми — с нами начнут считаться»

Украине нужно возродить экономику, чтобы Москва начала считаться с интересами Киева, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала «112 Украина».

Реклама

По словам политика, риторика угроз Украины в отношении России уже неактуальна и нужно менять «тональность» диалога с ней и другими зарубежными партнерами. «Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться», — отметил Бондарь.

«Заведите сюда (на Украину. — «Газета.Ru») два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет», — сказал Бондарь.

По словам парламентария, это позволит в течение трех-четырех лет сделать в экономике Украины радикальные сдвиги: «появятся заводы, инфраструктура, в стране станет гораздо лучше». Это станет доказательством, что «Украина, действительно, пошла по правильному пути», считает Бондарь.

Он призвал перестать воевать с соседями, поскольку это вредит развитию страны.

В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в Раде начинают понимать — разрыв связей с Россией был ошибкой.

Он также отметил, что возродить торговые отношения можно только при условии новой власти в стране. По его словам, сейчас в украинском парламенте «довольно много радикалов, которые будут делать все назло, чтобы эти связи разрывались».

«На сегодняшний момент торговые отношения между Украиной и Россией находятся в плачевном состоянии. Но это не значит, что их нельзя восстановить. Если прекратить антироссийскую истерику и успокоиться, можно восстановить и производственную кооперацию, и торговые связи, и экспорт. Потому что украинские предприятия, которые ориентировались на Россию, работали и работают, просто сейчас не в полную мощность», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что восстановление торговых отношений с Россией значительно повысит экспорт и вернет его «в плюс».

Однако бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров считает подобные заявления популистскими. По мнению Килинкарова, в преддверии президентской гонки многие парламентарии будут «сыпать» идеями мира, так как на это есть запрос населения. Однако восстанавливать страну, отмечает экс-депутат, на самом деле никто не собирается.

«Эти слова политиков, сказанные накануне предвыборной кампании, в действительности ничего не стоят, — говорит Килинкаров в беседе с ФАН. — Мы же прекрасно помним президентскую кампанию, когда Порошенко говорил, что война не может длиться месяцами и остановить ее можно за несколько часов. Однако уже пятый год боевые действия не прекращаются, воз и ныне там».

По его мнению, на Украине не удастся установить мир до тех пор, пока у «политиков нет единого понимания проблемы».

«Но сейчас на Украине нет даже диалога по этому вопросу, — сетует Килинкаров. — У того же Бондаря нет реальной возможности влиять на политическую обстановку в государстве. Есть запрос общества, и каждый, как глашатай, станет кричать направо-налево, мол, «я решу все проблемы». Но одно дело — говорить и ничего не делать, а другое — предпринимать конкретные шаги».

Ранее депутат Рады Евгений Мураев в телеэфире заявил, что Украине следует сотрудничать с соседними государствами и видеть в них потенциальных партнеров, а не врагов.

Политик заметил, что для решения проблем экономического характера необходимо «отменять все блокады и санкции», установленные нынешним правительством, и вернуться к привычным взаимоотношениям с соседними странами. Однако, по словам Мураева, это возможно только после окончания военного конфликта в Донбассе.

Он также подчеркнул, что Вашингтон не допустит такого развития событий, поскольку ограничительные меры направлены на ослабление Европейского союза и России, а это выгодно США. В такой ситуации единственный верный путь для улучшения уровня жизни в стране, по мнению Мураева, — смена курса на внеблоковый нейтральный статус.

По его словам, Украина должна стать самостоятельной страной, которую другие государства не пытаются «перетянуть» в НАТО или другие союзы и военно-политические блоки. В этом случае, отметил Мураев, откроются новые рынки и появятся возможности для внешней торговли.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году, когда Донецкая и Луганская народные республики провозгласили свою независимость после госпереворота в Киеве. Россию обвинили во вмешательстве в конфликт в Донбассе, назвав «страной-оккупантом», однако Москва отвергает такие заявления.

В том же году Крым по итогам народного референдума присоединился к России. Украина не признает полуостров частью РФ и считает эту территорию «временно оккупированной». В Москве неоднократно подчеркивали, что референдум на полуострове прошел в соответствии с международными нормами, а вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.