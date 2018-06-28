«ОЗХО являет собой жалкое зрелище»

После наделения ОЗХО мандатом определять и устанавливать виновных в применении химического оружия перспективы и будущее самой организации, а также Конвенции по запрещению химоружия становятся «весьма туманными», заявил 28 июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Мы, конечно, не признаем деятельность создаваемого нового, так называемого атрибутивного механизма, легитимной. И будем делать серьезные выводы из происходящего», — сказал журналистам Рябков.

Речь идет об изменении в устав ОЗХО, которое было принято в среду, 27 июня, на заседании организации по предложению Великобритании.

Ранее в уставе ОЗХО норма о возможности определения виновных в применении запрещенного оружия отсутствовала. Мандат организации давал ей право лишь устанавливать сам факт применения химоружия, передавая свои заключения в Совбез ООН.

Британский проект решения расширяет мандат организации. Инициативу поддержали 82 делегации, 24 выступили против, сообщил в своем твиттере постпред Великобритании Питер Уилсон.

Постпред России в ОЗХО Александр Шульгин, комментируя решение, заявил, что организация представляет собой «жалкое зрелище».

«Эта сессия была созвана по инициативе британцев, американцев и их союзников. Формальная цель ее была в том, чтобы укрепить запрет на применение химического оружия, но в реальности речь шла о том, чтобы наделить сугубо техническую ОЗХО несвойственными ей функциями по установлению ответственности за применение химоружия», — напомнил постпред.

По его словам, Россия «рассматривает эту цель как посягательство на исключительные прерогативы Совбеза ООН».

Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом, предложив провести обсуждения и голосование. Кроме того, российское посольство заподозрило Британию в желании вовлечь ОЗХО «в свои игры».

Российские власти обвиняют Лондон в политизации ситуации в ОЗХО на фоне «дела Скрипалей» — попытки отравления в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью отравляющих веществ. Великобритания возложила на РФ ответственность за это покушение, однако доказательств не предъявила.

Кроме того, ОЗХО также занимается расследованием возможного применения химического оружия в Сирии. США и страны Запада обвинили официальный Дамаск в использовании химического оружия против жителей Думы — пригорода Дамаска — в апреле 2018 года. Еще до выяснения ситуации США нанесли ракетный удар по Сирии.

Политическая химия

Как отмечает The New York Times, противники британских предложений «предупредили о политизации работы организации, и эти обвинения имеют перед собой почву». Издание напоминает, что в 2002 году Вашингтон сместил с поста тогдашнего главу ОЗХО Жозе Бустани, который заявлял, что Ирак не имеет оружия массового поражения. Бустани в одном из интервью рассказывал, что Джон Болтон, занимавший на тот момент пост заместителя госсекретаря в администрации Джорджа Буша, вынудил его подать в отставку.

Профессор МГИМО Виктор Мизин, знакомый с деятельностью ОЗХО, также считает, что новые правила действительно приведут к политизации ОЗХО.

«Россия стояла у основания этой организации, и мы вносим немалые средства. Теперь этой организации дается право навешивать ярлыки, и таким образом расхолаживается роль Совета безопасности ООН. Тема химического оружия становится заложником политики», — отметил эксперт.

О том, что процесс политизации в ОЗХО обострился в связи с событиями в Сирии, ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» Ральф Трапп, в прошлом сотрудник технического секретариата ОЗХО. «В последнее время — во многом в контексте ситуации в Сирии — мы видим, что среди государств нет единства мнений. Многие вопросы политизируются, и важно менять эту ситуацию, чтобы избегать конфронтации и вырабатывать общие подходы, основанные на конвенции [по запрещению химического оружия]», — подчеркивал он.

Говоря о наказании стран, которые нарушают механизмы ОЗХО, Трапп отмечал, что действуя лишь одним «кнутом», сложно изменить ситуацию: «Даже наказывая нарушителя, вы необязательно добьетесь изменений в его поведении. Главная задача — создать условия, при которых страны добровольно выполняют положения конвенции, даже если на определенных этапах они ее нарушили».

Пока неясно, как новый мандат ОЗХО отразится на расследовании резонансных случаев применения химоружия, однако, по мнению российской стороны, он может привести к кризису организации. По мнению постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина, «раскол в организации уже очевиден».

«Организация, некогда успешная, заслужившая Нобелевскую премию мира, являет собой жалкое зрелище: раскол, политизация. Все это по вине наших британских и американских партнеров», — подчеркнул он.

В 2013 году ОЗХО стала обладателем Нобелевской премии мира, после того как под ее эгидой из Сирии было вывезены огромные запасы химического оружия. Это произошло благодаря договоренностям между президентами России и США Владимиром Путиным и Бараком Обамой.

Несмотря на то что в нынешних условиях подобное сотрудничество вряд ли возможно, профессор МГИМО Мизин считает, что даже сегодня Россия не должна выходить из ОЗХО. «Не надо метаться и делать резких движений — в ОЗХО обсуждаются слишком серьезные вопросы и наш голос важен. Нам наоборот надо сделать все, чтобы ОЗХО оставалось высокотехнологическим органом», — говорит эксперт.