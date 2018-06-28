Удар по НАТО: почему Лондон боится встречи Путина и Трампа

Как сообщается в статье британской газеты The Times, в Лондоне опасаются, что на грядущем саммите президентов России и США могут быть достигнуты определенные договоренности, которые ударят по позициям НАТО.

Источники издания в кабинете министров Великобритании подчеркнули, что на встрече Трампа якобы могут убедить в необходимости сокращения обязательств Вашингтона перед союзниками в военной сфере.

В британском кабмине также беспокоятся, что после встречи с Путиным Трамп может сократить объемы финансирования НАТО или отказаться от проведения совместных учений в Норвегии, запланированных на ближайшую осень.

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При этом британские власти опасаются создания в Польше американской военной базы — за счет Варшавы и на основании двустороннего польско-американского соглашения, а не на условиях Североатлантического альянса.

Кроме того, у Лондона вызывает беспокойство возможное признание Трампом Крыма частью России и пересмотр им санкционной политики в отношении Москвы. Наконец, предполагают авторы статьи, разговаривая с Путиным, Трамп может коснуться темы возвращения в Соединенные Штаты бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

За три дня до этого советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретился со своим британским коллегой Марком Седвиллом. По итогам встречи было объявлено, что британцы хотят добиться ясности в вопросе намерений американского президента, который планирует посетить Великобританию в рамках своей поездки по Европе.

Трамп приедет на саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля, то есть сразу после вступления в силу ответных санкций Европейского союза против американских потребительских товаров, что может еще больше осложнить ситуацию.

27 июня, в среду, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о согласовании времени и места встречи Трампа и Путина.

Член Совета Федерации Олег Морозов в разговоре с НСН заявил, что британцев пугают неожиданные решения, которые может принять Трамп по итогам встречи с Путиным.

Сенатор подчеркнул, что не верит в возможность кардинального влияния встречи двух лидеров на существование НАТО. Лондон, по мнению Морозова, боится возможного сближения России и США — и ужесточения позиции Вашингтона в отношении Евросоюза.

«Курс Трампа на двустороннее партнерство по всему миру и некий новый эскиз того, что принято называть атлантической солидарностью, конечно, очень пугают, в первую очередь, Великобританию, потому что она сегодня в мире пытается играть роль главного ненавистника России», — сказал Морозов, отметив, что Британии эта роль «совсем не по плечу».

По словам самого Трампа, он может встретиться с Путиным в ходе своего турне по Европе — в частности, в финском Хельсинки. Вице-президент США Майк Пенс отметил, что два президента обсудят экономические отношения РФ и США, а также животрепещущие вопросы Сирии, Украины и другие пункты международной повестки.

При этом раньше британские власти опасались, что встреча глав России и США и вовсе может состояться до саммита НАТО в Брюсселе. В частности, об этом писала британская The Times. Авторы статьи отмечали, что если переговоры Трампа и Путина «обгонят» саммит, то отношение американского лидера к Североатлантическому альянсу может измениться на более прохладное.

Британия предпочла бы, пишет The Times, чтобы встреча Путина и Трампа с глазу на глаз прошла даже после визита президента США в Великобританию 13 июля. В этом случае «влияние Путина» может быть предупреждено. Кроме того, британские журналисты напомнили слова Трампа о «необходимости вернуть Россию в клуб G8».

Европейские дипломаты также обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до саммита НАТО в Брюсселе, передает американский телеканал CNN.

«Это неопределенность. Никто не знает, что [Дональд Трамп] скажет на выходе», — сказал один западный чиновник, объясняя озабоченность Брюсселя по вопросу саммита РФ и США.

В последнее время Трамп проявил «более примирительную позицию» по отношению к России, резюмируется в материале телеканала.