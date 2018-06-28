Трамп назвал место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп обозначил «примерные» сроки проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Предположительно, саммит пройдет во время европейской поездки главы Белого дома — после саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, передает Reuters.

«Вероятно, встретимся во время моей поездки по Европе», — заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, добавив, что, возможно, лидеры двух стран проведут переговоры в Хельсинки.

При этом, судя по всему, Путин и Трамп обсудят уже ставший привычным круг вопросов во взаимоотношениях двух стран. По крайней мере, в СМИ появилась информация, что глава Белого дома затронет проблемы экономических отношений, ситуации в Сирии и на Украине.

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«Президент [США Трамп] намерен обсудить широкий спектр вопросов, которые необходимо решать. [Среди них] — экономические отношения США, России и других стран мира», — рассказал вице-президент США Майк Пенс.

Сам же Трамп подтвердил, что точно планирует обсудить самые острые точки, из-за которых позиции Москвы и Вашингтона расходятся наиболее сильно.

«Думаю, мы будем говорить о Сирии, думаю, мы будем говорить об Украине, мы будем говорить о многих вопросах», — сказал Трамп 27 июня.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл накануне в Москву и встретился с Путиным. Во время переговоров были согласованы контуры предстоящей встречи, сообщил накануне помощник российского президента Юрий Ушаков.

Беседа Болтона и Путина продолжалась около двух часов. По информации РИА «Новости», сторонам удалось обсудить некоторые идеи, которые российский и американский президенты могли бы совместно реализовать. При этом Путин довел до Болтона «некоторые мысли», которые хотел бы обговорить на встрече с Трампом.

Вместе с тем перед саммитом лидеров двух стран возможна встреча глав внешнеполитических ведомств — министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

За подготовкой к переговорам президентов следят не только в России и США. Немецкие СМИ опасаются, что Путин и Трамп могут заключить сделку, которая обернется кошмаром для Европы. В частности, газета Welt полагает, что по итогам встречи Трамп может прекратить участие Вашингтона в военных учениях на востоке НАТО, а Москва якобы откажется от маневров на западе России. Вместе с тем информации, планируют ли Путин и Трампа заключать какую бы то ни было «сделку», ранее не появлялось.

Кроме того, немецкие журналисты опасаются, что в случае достижения компромисса между лидерами двух стран и ослабления санкционного режима со стороны США, европейским странам тоже придется ослабить давление на Москву. Однако, несмотря на то что Трамп постоянно высказывается в пользу нормализации диалога с Россией, он занимает достаточно жесткую позицию в вопросах экономических ограничений, действующих против РФ.

Кроме того, за полтора года президентства нынешнего главы Белого дома Трамп и Путин встречались лишь дважды — на саммите G20 в Германии летом 2017 года и на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском Дананге в ноябре того же года. Полноформатными, по сути, были только переговоры в Гамбурге.

Тогда одной из центральных тем на переговорах было «вмешательство» России в американские выборы в 2016 году. Кроме того, были достигнуты договоренности по Сирии. Тогда переговоры стали одним из главных политических событий саммита «большой двадцатки», а их продолжительность заставила понервничать американский истеблишмент — вместо запланированных 30-40 минут президенты общались более двух часов. Надо отметить, что на встрече присутствовали Глава МИД РФ Сергей Лавров и занимавший на тот момент пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

На этот раз, предположительно, встреча президентов двух стран пройдет в формате один-на-один и также продлится несколько часов, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Эта встреча имеет огромное значение и для России, и для Америки, имеет огромное значение для всей международной обстановки. Я думаю, что это главное международное событие этого лета будет», — подчеркнул он.