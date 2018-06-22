Курсы валют$ 62.92 (-0.7) 73.15 (-0.599)
Москва: +27°C
Зять Ельцина назначен советником Путина

Путин назначил Юмашева советником президента

Президент России Борис Ельцин и глава администрации президента Валентин Юмашев во время мероприятия... Владимир Родионов/РИА «Новости»
Президент России Борис Ельцин и глава администрации президента Валентин Юмашев во время мероприятия в Кремле, 1998 год
На сайте Кремля опубликован указ о назначении на пост советника президента России Валентина Юмашева — зятя первого президента РФ Бориса Ельцина, который работал в его администрации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом заявил, что работать в АП Юмашев не переставал — должность советника президента он занимает уже 18 лет.

Российский президент Владимир Путин назначил Валентина Юмашева советником главы государства на общественных началах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Реклама

Соответствующее распоряжение президент подписал в пятницу, 22 июня. «Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником Президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в тексте документа.

Валентин Юмашев начинал свою карьеру как журналист. После окончания Школы юного журналиста при МГУ, а затем и заочного отделения факультета журналистики, в 1976 году он устроился в газету «Комсомольская правда». За десять с лишним лет он успел поработать в таких изданиях, как «Московский комсомолец», «Известия», «Огонек».

Жизнь Юмашева изменилась в 1989 году после знакомства с народным депутатом СССР Борисом Ельциным.

Юмашев активно помогал кампаниям будущего президента РФ, участвовал в создании выпущенного в 1990 году фильма «Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы». Юмашев также выполнял обязанности литературного помощника политика, благодаря ему свет увидели три книги Ельцина: «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон». Более того, по информации СМИ, именно Юмашев готовил текст обращения Ельцина о досрочной отставке в 1999 году.

Во время второй президентской кампании Ельцина в 1996 году Юмашев входил в его предвыборный штаб, а после победы кандидата впервые стал непосредственным сотрудником администрации президента. Впрочем, работал он все равно практически «по специальности»: в АП он выполнял обязанности советника по вопросам взаимодействия со СМИ.

Уже в марте 1997 года ему было доверено возглавить администрацию президента, на этом посту он сменил Анатолия Чубайса, который возглавил Министерство финансов. В это же время будущий президент России Владимир Путин работал заместителем руководителя администрации президента и отвечал за взаимодействие с регионами.

С 1997 года Юмашев имеет статус действительного государственного советника РФ I класса.

За два года до ухода Ельцина Юмашев был назначен на ту же должность, что занял и сейчас, — советник президента РФ «на общественных началах».

В 2000 году Юмашев стал одним из учредителей Фонда первого президента России. С Ельциным Юмашева связывала не только работа в его администрации. В 2002 году он женился на Татьяне Дьяченко — дочери первого российского президента.

После отставки Ельцина Юмашев ушел в девелоперскую деятельность. По данным СМИ, в 2011 году он владел 49,58% акций открытого акционерного общества «Сити» — компании, управляющей Московским международным деловым центром «Москва-Сити».

До настоящего момента широкой общественности было неизвестно, что Юмашев занимал позицию советника президента не только при Ельцине, но и при последующих президентах РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Юмашев занимает должность советника президента уже 18 лет. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердили в пресс-службе президентского центра Бориса Ельцина: «Валентин Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах. Ничего не изменилось».

Владимир Путин 22 июня подписал еще несколько указов о назначении должностных лиц в администрации президента.

Так, Юрий Свиридов был назначен заместителем пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Александр Голублев — руководителем президентской Канцелярии.

Александр Манжосин был переназначен на должность начальника Управления президента по внешней политике, Михаил Михайловский сохранил должность начальника Управления по работе с обращениями граждан и организаций.

В то же время Александр Бедрицкий, который отвечал за вопросы изменения климата, был освобожден от должности президентского советника.