Зять Ельцина назначен советником Путина

Российский президент Владимир Путин назначил Валентина Юмашева советником главы государства на общественных началах. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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Соответствующее распоряжение президент подписал в пятницу, 22 июня. «Назначить Юмашева Валентина Борисовича советником Президента Российской Федерации на общественных началах», — говорится в тексте документа.

Валентин Юмашев начинал свою карьеру как журналист. После окончания Школы юного журналиста при МГУ, а затем и заочного отделения факультета журналистики, в 1976 году он устроился в газету «Комсомольская правда». За десять с лишним лет он успел поработать в таких изданиях, как «Московский комсомолец», «Известия», «Огонек».

Жизнь Юмашева изменилась в 1989 году после знакомства с народным депутатом СССР Борисом Ельциным.

Юмашев активно помогал кампаниям будущего президента РФ, участвовал в создании выпущенного в 1990 году фильма «Борис Ельцин. Портрет на фоне борьбы». Юмашев также выполнял обязанности литературного помощника политика, благодаря ему свет увидели три книги Ельцина: «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон». Более того, по информации СМИ, именно Юмашев готовил текст обращения Ельцина о досрочной отставке в 1999 году.

Во время второй президентской кампании Ельцина в 1996 году Юмашев входил в его предвыборный штаб, а после победы кандидата впервые стал непосредственным сотрудником администрации президента. Впрочем, работал он все равно практически «по специальности»: в АП он выполнял обязанности советника по вопросам взаимодействия со СМИ.

Уже в марте 1997 года ему было доверено возглавить администрацию президента, на этом посту он сменил Анатолия Чубайса, который возглавил Министерство финансов. В это же время будущий президент России Владимир Путин работал заместителем руководителя администрации президента и отвечал за взаимодействие с регионами.

С 1997 года Юмашев имеет статус действительного государственного советника РФ I класса.

За два года до ухода Ельцина Юмашев был назначен на ту же должность, что занял и сейчас, — советник президента РФ «на общественных началах».

В 2000 году Юмашев стал одним из учредителей Фонда первого президента России. С Ельциным Юмашева связывала не только работа в его администрации. В 2002 году он женился на Татьяне Дьяченко — дочери первого российского президента.

После отставки Ельцина Юмашев ушел в девелоперскую деятельность. По данным СМИ, в 2011 году он владел 49,58% акций открытого акционерного общества «Сити» — компании, управляющей Московским международным деловым центром «Москва-Сити».

До настоящего момента широкой общественности было неизвестно, что Юмашев занимал позицию советника президента не только при Ельцине, но и при последующих президентах РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Юмашев занимает должность советника президента уже 18 лет. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердили в пресс-службе президентского центра Бориса Ельцина: «Валентин Юмашев уже 18 лет является советником президента на общественных началах. Ничего не изменилось».

Владимир Путин 22 июня подписал еще несколько указов о назначении должностных лиц в администрации президента.

Так, Юрий Свиридов был назначен заместителем пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Александр Голублев — руководителем президентской Канцелярии.

Александр Манжосин был переназначен на должность начальника Управления президента по внешней политике, Михаил Михайловский сохранил должность начальника Управления по работе с обращениями граждан и организаций.

В то же время Александр Бедрицкий, который отвечал за вопросы изменения климата, был освобожден от должности президентского советника.