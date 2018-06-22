Национальный вопрос: Украина ответит Венгрии за язык

Украина и Венгрия проведут встречи в формате «2+2» — помимо министров иностранных дел обеих стран Павла Климкина и Петера Сийятро на встрече будут присутствовать главы минобразования.

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Сами переговоры пройдут в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, которое, по мнению Будапешта, стало жертвой украинского закона об образовании. Согласно этому документу, с 2020 года вся система образования должна быть построена на украинском языке. Язык национального меньшинства, к которым относятся венгерский, румынский, польский и русский, могут преподаваться только в начальной школе.

Венгрия считает закон дискриминационным. Глава МИД этой страны Сийярто заявил на конференции по защите нацменьшинств в Турции, что Киев «попирает права меньшинств» и игнорирует мнение Венецианской комиссии в отношении языка.

Пока же две стороны ведут между собой словесные баталии, радикалы из числа украинских националистов устроили митинг перед посольством Венгрии на Украине и сожгли чучело венгерского премьера Виктора Орбана.

Масла в огонь подлил и недавний футбольный матч между командой этнических венгров из Закарпатья и командой из непризнанного Северного Кипра. В игре, прошедшей в Лондоне, выиграла венгерская команда, и венгерские националисты использовали это для пропаганды своих идей. В Венгрии сильны реваншистские настроения, которыми пользуется правящая элита, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» политолог Андрей Окара.

Недавно Военно-воздушные силы Венгрии объявили тревогу в связи с незаконным пересечением границы украинским самолетом. На перехват небольшого воздушного судна вылетели два многоцелевых истребителя Saab JAS 39 Gripen. Самолеты обнаружили нарушителя, который, совершив несколько маневров, вернулся обратно в украинское воздушное пространство.

По мнению, Окары, косвенно конфликтная ситуация между Украиной и некоторыми странами Центральной Европы выгодна и России. Стоит отметить, что глава МИД России Сергей Лавров осенью 2017 года поддержал озабоченность венгерской стороны законом об образовании. Россия видит в нем дискриминацию русского языка.

Закарпатские венгры дождались паспортов

Закарпатье, где пройдет встреча венгерских и украинских чиновников, является местом компактного проживания представителей венгерского меньшинства. Политолог Окара рассказывает «Газете.Ru», что местные жители «живут в замкнутом мире и плохо знают украинский и русский языки». Большая часть венгров попала на территорию Украины в результате вторжения и покорения местных князей еще в XI веке. В 1970-е годы их, согласно переписи, насчитывалось почти 117 тыс. Часть из них с момента распада СССР и до настоящего времени уже покинули Украину и переехали в Венгрию. Однако сегодня, по разным оценкам, здесь проживает от 200 до 300 тыс. этнических венгров. При этом Будапешт активно раздает своим соотечественникам паспорта — украинские СМИ ранее сообщали, что властями было выдано более 100 тыс. документов.

Правительство авторитарного — по европейским меркам — Виктора Орбана активно использует ситуацию вокруг языка нацменьшинств для нападок на Киев.

На днях секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что Венгрия активно мешает «нашей евроатлантической интеграции». Тем не менее, он выразил надежду, что данный вопрос будет рассмотрен на комиссии Украина-НАТО.

Венгрия действительно активно разыгрывает натовскую карту. В мае венгерские власти направили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу аналитическую записку, в которой заявлялось о «провале» попытки реформирования вооруженных сил и властных институтов Украины.

В Будапеште призвали Североатлантический альянс пересмотреть программу поддержки Киева.

«Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способно выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», — убеждены венгерские власти.

Документ под названием «Меморандум: инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины» был одобрен на первом заседании венгерского правительства, возглавляемое Виктором Орбаном.

Правда, несмотря на негативные моменты в отношениях двух стран, ведущий научный сотрудник Католического университета Петера Пазманя в Будапеште, политолог Андраш Рац считает, что сам факт встречи можно рассматривать как смягчение позиции Венгрии и возможность для компромисса. По его мнению, это происходит потому, что в стране прошли парламентские выборы, где партия Орбана «Фидес» одержала победу, и у руководства страны нет нужды мобилизовать голоса избирателей.

Он также отмечает, что в мае между главой МИД Венгрии и заместителем Госсекретаря США Майклом Вейсом произошла встреча, на которой американский чиновник подчеркнул важность «объединенной поддержки» Украины со стороны НАТО: «Это довольно четкий сигнал Будапешту, касающийся необходимости найти решение проблемы, связанной с законом о языке. Интересы НАТО не должны пострадать».

Не исключено что, «языковой вопрос» будет обсуждаться на саммите альянса, который пройдет в Брюсселе в июле.