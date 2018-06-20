Нужны гарантии: зачем Ким снова поехал в Китай

Глава КНДР Ким Чен Ын с супругой прибыл в Китай с уже третьим визитом. Он пробудет в Пекине до 20 июня, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». Ранее издание также сообщало, что в КНР Ким Чен Ын намерен обсудить со своим китайским коллегой итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Сингапуре ровно неделю назад.

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Кстати, в этот раз глава Северной Кореи прибыл в КНР не на своем фирменном бронированном поезде, а так же, как остальные мировые лидеры, приезжающие в Китай — на самолете. Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина состоялась во второй половине дня в Доме народных собраний.

В ходе переговоров Ким назвал Китай «великим дружественным соседом» КНДР, а самого Си «великим руководителем» передает центральный китайский телеканал. Лидер КНДР также поблагодарил Китай за оказываемую «в течение долгого времени» поддержку.

В свою очередь, Си Цзиньпин отметил важность встречи главы КНДР с президентом США. «Мы с радостью отмечаем, что товарищ Ким Чен Ын провел важную встречу с президентом [США Дональдом] Трампом в Сингапуре, на которой был достигнут принципиальный консенсус по денуклеаризации и установлению продолжительного мира на Корейском полуострове и были достигнуты позитивные результаты. Китайская сторона дает высокую оценку этому», — заявил Си Цзиньпин, приветствуя Ким Чен Ына в Пекине.

По словам китайского лидера, ситуация на Корейском полуострове развивается в направлении мира и стабильности, а Ким Чен Ын «сделал позитивные усилия для продвижения процесса денуклеаризации и защиты мира и стабильности на Корейском полуострове».

Председатель КНР также подчеркнул, что Китай, как и раньше, будет играть конструктивную роль в урегулировании проблемы Корейского полуострова.

Очередной визит северокорейского лидера в столицу Китая состоялся спустя неделю после встречи с Дональдом Трампом, а перед этим глава КНДР приезжал в Китай незадолго до переговоров с президентом США. Кстати, во время саммита Трампа и Кима эксперты обратили внимание, что на переговоры с американским президентом в Сингапуре глава КНДР прибыл на китайском правительственном самолете «Боинг-747», взятом в аренду.

В своей статье, опубликованной на сайте экспертно-аналитического центра Карнеги, кореевед и преподаватель Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков отмечал, что решение использовать китайский самолет «кажется странным»: «Северокорейские ИЛ-62 из правительственного авиаотряда вполне в состоянии добраться из Пхеньяна до Сингапура без промежуточных посадок».

По словам главного научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Александра Ломанова, все это подтверждает идею о том, что роль Китая в диалоге КНДР и США сейчас будет очень быстро возрастать. «Потому что тот способ отношений, который сейчас возникает, не является осуществимым для Северной Кореи», — поясняет эксперт.

На саммите в Сингапуре Трамп и Ким подписали договор, согласно которому Северная Корея подтвердила свое стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон взял на себя обязательство работать совместно с Пхеньяном «для достижения стабильности и мира». Между тем эксперты отметили отсутствие в итоговом документе конкретики.

Уже после саммита в США заявили, что у КНДР есть примерно 3 тыс. объектов и построек, которые используются для разработки ядерных ракет и оружия — и Вашингтон ожидает, что Пхеньян уничтожит все эти объекты. В беседе с «Газетой.Ru» Александр Ломанов констатировал, что обещания, данные северокорейской и американской стороной, несимметричны — шаги, которых ждут от Пхеньяна, необратимы, в то время как обещания Вашингтона могут легко быть нарушены.

«Китай может быть единственной страной, которая способна выступить как мощный посредник, который в состоянии что-то гарантировать Пхеньяну. Потому что американские гарантии не стоят ничего — там меняются президенты, меняются политические приоритеты», — рассуждает эксперт.

В то же время специалисты констатируют, что сейчас ситуация на Корейском полуострове развивается по российской-китайскому сценарию двойной заморозки, предложенному в прошлом году. Об этом говорит, в частности, старший научный сотрудник центра корееведения ИДВ РАН Константин Асмолов. «Ким объявил мораторий на проведение ядерных испытаний, а Трамп дал указание приостановить военные учения», — напомнил он.

План, предложенный Россией и Китаем для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, на первом этапе предполагал именно эти шаги. Однако в 2017 году данную инициативу не поддержали США, Южная Корея и Япония.

И вот в апреле 2018 года Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний, начали уничтожаться ядерные полигоны в стране — например, 25 мая был уничтожен полигон Пунгери. США, в свою очередь, объявили о приостановке совместных с Южной Кореей военных учений вблизи северокорейской границы — то есть фактически был выполнен первый пункт российско-китайской «дорожной карты».

По словам Александра Ломанова, дальнейшее урегулирование ситуации на Корейском полуострове — как на экономическом, так и на политическом уровне — без участия Китая будет невозможным.

«Сейчас обе стороны сделали шаги обратимые. Потому что при необходимости корейцы выдолбят в скалах новые тоннели и продолжат испытания, а Трамп может отдать приказ и маневры могут возобновиться в любой момент», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Китай может стать гарантом этого урегулирования, однако для Пекина такое решение будет сопряжено с серьезными рисками. Между КНДР и Китаем до сих пор действует союзнический договор, который восходит еще к эпохе после завершения Корейской войны.

«Что будет делать Пекин в случае нападения США на КНДР? Будет ли он защищать своего союзника? Даст ли Китай четкие и ясные военные гарантии в том случае, если США откажутся от своих обещаний? Китай в этом случае очень сильно рискует — мы знаем, что политика США является непредсказуемой», — отмечает Ломанов.

По его словам, можно представить сценарий, при котором обещания сторон будут нарушены и КНДР возобновит свою ядерную программу. «Но уж если Америка решится нарушить свои обещания, то можно представить, что она предпримет какие-то меры, чтобы не допустить возобновления ядерной программы. Поэтому если кто-то скажет, что сделка плохая, то тут же могут последовать военные меры», — допускает эксперт.

Наличие четких военных гарантий безопасности Северной Корее в случае нападения со стороны США со стороны Пекина, могло бы стать очень большим стимулом для того, чтобы КНДР действительно разоружилась. Но в то же время это будет огромный риск для самого Китая, потому что в случае смены американского курса он рискует ввязаться в такую очень напряженную и сложную ситуацию на Корейском полуострове.