Дело в импичменте: почему Порошенко вспомнил о Януковиче

Президент Украины Петр Порошенко оспаривает законность лишения Виктора Януковича должности главы государства в 2014 году. Официальное обращение Порошенко в КСУ зарегистрировано и размещено на сайте суда.

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Действующий глава государства указал на то, что при лишении Януковича поста президента был нарушен ряд статей конституции Украины. В частности, Януковича отстранили от должности в обход процедуры импичмента.

Некоторые украинские политики и общественные деятели критически отнеслись к действиям Порошенко, указав, что таким образом он пытается обезопасить себя от подобного сценария в будущем. В частности, об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича звания президента. Зачем он это делает?! Разве что примеряет на себя судьбу Януковича», — написал Ляшко в фейсбуке.

Украинский журналист Александр Дубинский также предположил, что Порошенко опасается сценария, при котором он может лишиться президентской должности в обход процедуры импичмента.

«С учетом обостряющейся политической борьбы Порошенко сам боится лишиться звания президента таким же путем, как его лишился Янукович. То есть без процедуры импичмента. Для импичмента требуется конституционное большинство в 300 голосов [депутатов]. Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, можно принять простым большинством», — пояснил Дубинский на своем сайте.

Директор киевского Центра политического маркетинга Василий Стоякин подчеркнул, что признание отставки Януковича незаконной ничем не грозит самому Порошенко.

«Мы же понимаем, что судебное решение — это судебное решение, но <…> это не будет означать возвращения Януковича на пост президента. Зато это действительно создаст некоторую безопасность для Порошенко, если он, допустим, победит на следующих президентских выборах», — подчеркнул Стоякин в беседе с газетой «Взгляд».

По мнению Стоякина, в данном случае любое решение суда будет выгодным для действующего президента. «С другой стороны, Конституционный суд может принять, наоборот, решение, что все было правильно и конституционно, хотя я не очень понимаю, как они будут это обосновывать», — отметил политолог.

В феврале этого года Порошенко выступил в качестве свидетеля на суде по делу Януковича, которого власти обвиняют в госизмене. В ходе заседания суда глава государства подтвердил, что 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление «О самоустранении президента», поскольку Януковича не было на рабочем месте и его местонахождение было неизвестно. При этом он отметил, что документ не означал прекращения полномочий президента.

Виктор Янукович присутствовал на нескольких заседаниях по видеосвязи, а затем отказался принимать участие в суде.

В 2014 года Верховная рада лишила Януковича должности президента после его побега в Россию.

Впоследствии парламент изменил конституцию страны и назначил досрочные президентские выборы, на которых победил Порошенко.

Напомним, в 2015 году первый замглавы администрации президента Виталий Ковальчук объяснил, что Порошенко внес в КСУ представление о конституционности закона, чтобы после получения окончательного решения суда по этому поводу обжаловать лишение Януковича звания президента было невозможно.

В октябре 2016 года Конституционный суд Украины начал письменное слушание представления Порошенко о законности отставки Януковича. Затем суд перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения материалов дела и принятия решения.