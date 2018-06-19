Шахтеры и «афганцы» рвутся в здание Рады. LIVE

- 376313 просмотров Сбивший пешеходов в центре Москвы водитель не спал 20 часов
- 196112 просмотров Сборная Швеции обыграла команду Южной Кореи в матче ЧМ-2018
- 176435 просмотров Германия сенсационно проиграла Мексике на ЧМ-2018
- 156049 просмотров Аргентина не смогла обыграть Исландию на ЧМ-2018
- 144224 просмотра Почему британцы не верят, что принц Чарльз — настоящий отец принца Гарри
- 143394 просмотра Бразилия не смогла обыграть Швейцарию на ЧМ-2018
- 133943 просмотра Онлайн-трансляция пятого игрового дня чемпионата мира — 2018
Страна.ua передает слова одного из протестующих «афганцев», который утверждает, что били полицейских провокаторы: «Среди нас нет пьяных. Да, есть люди подвыпившие, но все ведут себя адекватно. Это не рука «афганца» на них поднялась».
А единственный на данный момент задержанный участник митинга, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Поступают обновленные данные о пострадавших. Начальник Главного управления национальной полиции Киева Андрей Крищенко говорит о уже пятерых пострадавших полицейских.
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко уточняет, что у одного из двоих пострадавших полицейских — внутренняя черепно-мозговая травма, у другого — ожоги от слезоточивого газа.
Группа переговорщиков из числа митингующих вошла в здание парламента, сообщил УНИАН. Будем ждать результатов.
Вместе с тем участники акции протеста уже освистали депутата Борислава Березу, который, собственно, и сообщил об этом факте. Свидетели говорят, что Береза входил в здание Рады под уже ставшие традиционными для Украины крики «Ганьба!»
Как сейчас выглядит площадь перед Верховной радой Украины, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Фоторепортаж: Украинские шахтеры штурмуют Верховную раду
По официальным данным, сейчас на площади в центре Киева собрались 1,5 тыс. человек. Правопорядок охраняют 500 сотрудников полиции.
А вот в Главном управлении национальной полиции Киева не смогли уточнить количество пострадавших в результате столкновений у здания Верховной рады.
«Есть пострадавшие, количество уточняется. Задержан один из митингующих доставлен в райуправление», — цитируют украинские СМИ представителя ведомства.
Пошли первые данные о пострадавших — это двое полицейских. Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко также сообщил, что один участник акции протеста уже задержан.
А вот некоторые пользователи твиттера пишут, что диалога между Ириной Геращенко и протестующими «не вышло». Хотя ни подтвердить ни опровергнуть этого, исходя только из этой видеозаписи, мы не можем.
Тем временем, известно, что киевская полиция кругом оцепила здание Верховной рады. Кроме того, в районе парламента находятся усиленные патрули нацгвардии, полиции и так называемой полиции диалога, созданной для коммуникации с нарушителями правопорядка. На переговоры с протестующими вышли депутаты и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она предложила сформировать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к руководству парламента, передает РИА «Новости». По имеющейся информации, митингующие согласились.
Столкновения то усиливаются, то затихают. Ситуация у стен рады сохраняется достаточно напряженная. Люди пока что не расходятся.
По данным шахтерских профсоюзов, задолженность по заработной плате перед шахтерами, работающих на государственных предприятиях Украины, выглядит внушительно — $28,9 млн (почти 1,9 млрд руб.). Сам этот факт уже не раз выводил горняков на улицы и в Киеве, и в других украинских городах.
Последняя подобная крупная акция прошла в мае. Тогда шахтеры прекратили работу на одном из предприятий Волынской области и требовали погасить долги.
Судя по всему, людей на площади у парламента собралось действительно много.
Находящийся сейчас у здания Рады корреспондент телеканала «Прямой» сообщила о том, что акция протеста уже не выглядит мирно.
«Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки», — сообщил репортер.
Кроме того, по данным телеканала, митингующие прорвали первый кордон из полицейских.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В Киеве снова неспокойно. С утра у здания Верховной рады в центре украинской столицы на митинг вышли шахтеры и участники Афганской войны. Каждый требует своего: шахтеры — надлежащего финансирования угольной отрасли Украины, афганцы — «не усугублять им социальные стандарты», а также восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и героев Советского Союза.
Митинг уже перешел в режим столкновений протестующих с полицией, а собравшиеся горняки и ветераны Афганской войны попытались прорваться в здание Рады.
Мы следим за развитием событий в Киеве. Оставайтесь с нами.