Шахтеры и «афганцы» рвутся в здание Рады. LIVE

А вот в Главном управлении национальной полиции Киева не смогли уточнить количество пострадавших в результате столкновений у здания Верховной рады.

«Есть пострадавшие, количество уточняется. Задержан один из митингующих доставлен в райуправление», — цитируют украинские СМИ представителя ведомства.