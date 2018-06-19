«Не усугубляйте»: в столкновениях у Рады ранены 11 человек

В центре Киева произошли столкновения между протестующими шахтерами и ветеранами афганской войны и сотрудниками полиции. По словам очевидцев, в ход шли бутылки, булыжники и слезоточивый газ. В результате столкновений у Верховной рады пострадали трое граждан и восемь полицейских, заявил народный депутат от «Народного фронта», член коллегии МВД Антон Геращенко.

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«На сегодняшний момент получили телесные повреждения восемь сотрудников полиции, из них шесть госпитализированы. Из числа гражданских лиц травмированы три человека, двое из них госпитализированы», — сообщил Геращенко, добавив, что на данный момент речь идет лишь о легких телесных повреждениях.

При этом изначально сообщалось только о двоих пострадавших полицейских. «Двое пострадавших полицейских, один из которых получил закрытую черепно-мозговую травму… она направлены в больницы», — отмечал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. Позже количество пострадавших увеличилось до пяти человек.

По официальным данным, после полудня 19 июня на площади возле Верховной рады в центре Киева собрались 1,5 тыс. человек. Правопорядок охраняли 500 сотрудников полиции. Протестная акция с участием шахтеров и «афганцев» стартовала в Киеве еще утром.

Шахтеры, в частности, призывали украинские власти обеспечить надлежащее финансирование угольной отрасли страны.

Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец написал в фейсбуке, что шахтеры приехали на митинг в Киев со всей Украины. «В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация. Задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 761 100 000 грн (около 1,83 млрд руб. — «Газета.Ru»). Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса — 400 580 000 грн (около 965 млн руб. — «Газета.Ru») и 186 700 000 грн (около 450 млн руб. — «Газета.Ru») ( из них — труженикам ГП «Селидовуголь». Подобная ситуация на всех государственных угледобывающих предприятиях», — говорится в сообщении.

Одновременно с горняками возле здания Рады также митинговали участники афганской войны — ветераны перекрыли улицу Грушевского, требуя «не усугублять им социальные стандарты», а также восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и героев Советского Союза.

В разгар митинга начались столкновения протестующих с полицией — обстановка стала накаляться, когда собравшиеся горняки и «афганцы» попытались прорваться в здание Рады. Как передавали местные СМИ, митингующим удалось прорваться через первый кордон полиции, после чего сотрудники правоохранительных органов пустили в ход слезоточивый газ и дубинки. Протестующие, в свою очередь, схватились за камни и бутылки.

После этого полицейские оцепили здание Верховной рады кольцом. Для поддержания порядка в район украинского парламента были направлены усиленные патрули нацгвардии, полиции и так называемой полиции диалога, созданной для коммуникации с нарушителями правопорядка.

По словам директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, в ходе стычек протестующих с полицией был задержан один из участников акции.

Местные СМИ писали, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. После окончания протестной акции в киевской полиции сообщили о еще одном задержанном.

Митинг подошел к концу после того, как депутаты и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вышли на переговоры с участниками митинга. По информации украинских СМИ, акция шахтеров и ветеранов возымела успех — депутату Ирине Геращенко удалось договориться с протестующими.

Геращенко заверила, что выступит в парламенте с отчетом, озвучит требования митингующих к кабинету министров Украины, а также добьется проведения встреч профильных министров с представителями протестующих. Она пообещала, что заседания по вопросам и требованиям протестующих будут проводиться в комитетах Верховной рады уже с 20 июня.

Депутат добавила, что участника акции, которого полиция задержала первым, отпустят. «Мы обратимся к правоохранительным органам, чтобы юношу отпустили», — сказала нардеп.