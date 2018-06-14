Все за штат: зачем Путин реформирует администрацию

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Ряд управлений получили новые функции. Кроме того, было образовано и новое управление — по информационно-коммуникационным технологиям и инфраструктуре связи, которое будет преобразовано из управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

По информации «Газеты.Ru», управление передано в подчинение первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко. Также под его руководство отойдет управление по обеспечению деятельности госсовета.

Кроме того, в ведении Кириенко остаются управления внутренней политики (УВП) и общественных проектов (УОП), которые, впрочем, также ждет небольшая реорганизация. Так, на УВП теперь ляжет подготовка предложений по политике в области местного самоуправления (МСУ), а также обеспечение взаимодействия с МСУ. А к УОП отойдет определение государственной молодежной политики.

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После реорганизации Кириенко фактически получит возможность поменять кадры в курируемых им управлениях. В опубликованном указе говорится, что

руководитель администрации президента Антон Вайно в месячный срок должен подготовить новое штатное расписание для управлений, подвергшихся изменениям, и предупредить их сотрудников о «возможном увольнении» в связи с организационно-штатным мероприятием.

По закону, при изменении структуры управлений государственных органов все действующие сотрудники будут выведены за штат. В дальнейшем им предложат место в новой структуре, но вовсе необязательно тоже самое.

Так, начальнику управления могут предложить другую позицию. Кроме того, согласно закону, место может быть предложено и в другом госоргане. В случае если сотрудник откажется от перехода на новую должность, он будет уволен с государственной службы.

Источник «Газеты.Ru» в Кремле подтвердил, что все сотрудники указанных управлений, включая их начальников, будут выведены за штат.

Впрочем, мнения о том, насколько Кириенко воспользуется возможностью, разные.

В частности, один из источников, близких к Кремлю, утверждает, что серьезных перемен не ожидается. По словам еще нескольких собеседников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, начальник управления внутренней политики Андрей Ярин скорее всего сохранит свою позицию. Ранее ряд СМИ прочили ему отставку в пользу его заместителя Александра Харичева.

Харичев работал с Кириенко еще в «Росатоме» и является для него более близким человеком, чем Ярин. Именно Харичев вплотную занимается региональными выборами. Он также непублично участвовал и в кампании Владимира Путина на прошедших в марте 2018 года президентских выборах. Однако, по словам одного из собеседников «Газеты.Ru», нынешний начальник управления внутренней политики вполне устраивает главу администрации президента Антона Вайно.

Два источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю, полагают, что у нового управления по информационно-коммуникационным технологиям будет новый руководитель. «Если управление переводят под кураторство Кириенко, вряд ли там сохранится нынешний начальник», — считает источник.

Также еще один собеседник, близкий к Кремлю, утверждает, что новый начальник может быть и у управления по обеспечению деятельности госсовета. По его словам, им как раз может стать Александр Харичев. Согласно новому указу, под это управление отданы функции обеспечения взаимодействия президента с экспертными организациями, а также мониторинг и анализ социальных процессов.

Отметим, что согласно еще одному указу Путина об изменении в положении АП, у администрации появится полномочие предлагать поправки к законопроектам, принятым Госдумой.

Кроме того, курировать управление по противодействию коррупции, которое ранее осуществлял экс-помощник президента Евгений Школов, будет руководитель АП Антон Вайно.