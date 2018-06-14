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Все за штат: зачем Путин реформирует администрацию

К чему приведёт указ Путина по оптимизации структуры администрации

Вадим Жернов/РИА «Новости»
В среду были опубликованы сразу два указа Владимира Путина, касающегося администрации президента. Согласно одному из них, четыре управления, которые скорее всего отойдут под кураторство первого замглавы АП Сергея Кириенко, ждет новое штатное расписание. Это значит, что все действующие сотрудники будут выведены за штат. Причем вернуться они могут и на другие должности, а в случае несогласия — могут быть уволены с госслужбы.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Ряд управлений получили новые функции. Кроме того, было образовано и новое управление — по информационно-коммуникационным технологиям и инфраструктуре связи, которое будет преобразовано из управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

По информации «Газеты.Ru», управление передано в подчинение первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко. Также под его руководство отойдет управление по обеспечению деятельности госсовета.

Кроме того, в ведении Кириенко остаются управления внутренней политики (УВП) и общественных проектов (УОП), которые, впрочем, также ждет небольшая реорганизация. Так, на УВП теперь ляжет подготовка предложений по политике в области местного самоуправления (МСУ), а также обеспечение взаимодействия с МСУ. А к УОП отойдет определение государственной молодежной политики.

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После реорганизации Кириенко фактически получит возможность поменять кадры в курируемых им управлениях. В опубликованном указе говорится, что

руководитель администрации президента Антон Вайно в месячный срок должен подготовить новое штатное расписание для управлений, подвергшихся изменениям, и предупредить их сотрудников о «возможном увольнении» в связи с организационно-штатным мероприятием.

По закону, при изменении структуры управлений государственных органов все действующие сотрудники будут выведены за штат. В дальнейшем им предложат место в новой структуре, но вовсе необязательно тоже самое.

Так, начальнику управления могут предложить другую позицию. Кроме того, согласно закону, место может быть предложено и в другом госоргане. В случае если сотрудник откажется от перехода на новую должность, он будет уволен с государственной службы.

Источник «Газеты.Ru» в Кремле подтвердил, что все сотрудники указанных управлений, включая их начальников, будут выведены за штат.

Впрочем, мнения о том, насколько Кириенко воспользуется возможностью, разные.

В частности, один из источников, близких к Кремлю, утверждает, что серьезных перемен не ожидается. По словам еще нескольких собеседников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, начальник управления внутренней политики Андрей Ярин скорее всего сохранит свою позицию. Ранее ряд СМИ прочили ему отставку в пользу его заместителя Александра Харичева.

Харичев работал с Кириенко еще в «Росатоме» и является для него более близким человеком, чем Ярин. Именно Харичев вплотную занимается региональными выборами. Он также непублично участвовал и в кампании Владимира Путина на прошедших в марте 2018 года президентских выборах. Однако, по словам одного из собеседников «Газеты.Ru», нынешний начальник управления внутренней политики вполне устраивает главу администрации президента Антона Вайно.

Два источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю, полагают, что у нового управления по информационно-коммуникационным технологиям будет новый руководитель. «Если управление переводят под кураторство Кириенко, вряд ли там сохранится нынешний начальник», — считает источник.

Также еще один собеседник, близкий к Кремлю, утверждает, что новый начальник может быть и у управления по обеспечению деятельности госсовета. По его словам, им как раз может стать Александр Харичев. Согласно новому указу, под это управление отданы функции обеспечения взаимодействия президента с экспертными организациями, а также мониторинг и анализ социальных процессов.

Отметим, что согласно еще одному указу Путина об изменении в положении АП, у администрации появится полномочие предлагать поправки к законопроектам, принятым Госдумой.

Кроме того, курировать управление по противодействию коррупции, которое ранее осуществлял экс-помощник президента Евгений Школов, будет руководитель АП Антон Вайно.