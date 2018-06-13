Верить или нет? Новые обещания Пашиняна в Москве

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в среду в российской столице подтвердили особый характер отношений Москвы и Еревана.

Реклама

«Имея в виду стратегический характер наших отношений, большой объем различных направлений сотрудничества, наши встречи всегда востребованы», - обратился глава российского государства к Пашиняну на переговорах в Кремле.

Путин заявил, что приезд армянского премьера на чемпионат мира по футболу в Москву дает возможность обсудить актуальные вопросы отношений между странами.

«Россия уверенно удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, партнер номер один в экономической сфере, в прошлом году товарооборот у нас вырос больше, чем на 30%», - напомнил Путин Пашиняну, уточнив, что и в начале нынешнего года наблюдается увеличение товарооборота.

По мнению Путина, во многом это происходит «за счет увеличения поставок продукции сельхозназначения в Россию из Армении», также «позитивный эффект дает и присоединение Армении к ЕАЭС». Глава российского государства надеется, что Москва и Ереван «будут и дальше двигаться в этом направлении».

В свою очередь армянский премьер Пашинян подчеркнул, что у и Армении особые отношения. Он также выразил уверенность в том, что такое взаимодействие станет еще более исключительным.

«Я думаю, что все и в Армении, и в России довольны уровнем взаимодейстия между нашими странами. Надеемся, эти отношения будут развиваться более эффективно на базе уважения двух народов и государств, на базе уважения интересов и суверенитета наших стран. Это очень важно», — сказал Пашинян.

Несмотря на вроде бы правильные слова, которые произнес в среду Пашинян во время своего визита в российскую столицу, у многих наблюдателей все еще остаются сомнения относительно истинных намерений премьера Армении.

Настораживает главным образом его окружение, в котором немало фигур с четко выраженной антироссийской позицией, которую те не особо и скрывают. И это при том, что именно от России в целом и российских компаний в частности зависит — по объективным причинам — устойчивое экономическое положение Армении.

Среди назначенцев Пашиняна выделяется, например, возглавивший работу над новым Избирательным кодексом Армении Дариэл Иоаннисян, который помимо прочего создал «Союз информированных граждан» (UIC Armenia). Прямо на сайте этой НКО в качестве партнеров перечисляются Фонд Сороса, Национальный фонд по поддержке демократии (NED), Европейский фонд по поддержке демократии (EED). Их повестка дня в целом понятна любому незаинтересованному наблюдателю.

Назначенный министром территориального управления и развития Сурен Папикян в свою очередь известнен тем, что возмущался обнаруженным им в одной из столичных школ российским флагом.

Новый министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян уже давно ратует за выход Армении из ЕАЭС, потому что парадоксальным образом убеждена — присутствие в этой организации лишь сковывает экономические возможности страны. Она уверена, что армянские товары будут скорее востребованы например, не в России, а в Евросоюзе. Правда, не уточняет, о каких конкретно товарах идет речь.

И дальше можно продолжать до бесконечности.

Министр культуры Лилит Макунц вот уже третий год работает на контрактной основе в американском Корпусе Мира. Министр образования Араик Арутинян последовательно выступает против использования русского алфавита в соцсетях, а работавший в Фонде Сороса замминистра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян так и вовсе был замечен во время акций протеста с плакатом, содержавшим нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина — президента страны, с которой, как настаивает Пашинян, Ереван намерен углублять взаимодействие.

Таким образом, у экспертов возникают оправданные опасения: не взял ли Пашинян на вооружение модель, по которой действовал в свое время Михаил Саакашвили, который во взаимоотношениях с Москвой тоже поначалу говорил правильные слова. Что было потом, всем хорошо известно.

Есть, однако, и те, кто надеется, что здравомыслие возобладает, и так называемый грузинский сценарий развития отношений исключен.

«У каждой постсоветской страны есть своя специфика, — отметил директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян. — Я лично не вижу оснований, по которым это (грузинский сценарий в отншениях Москвы и Еревана. — «Газета.Ru») может произойти».

«Тбилиси имел сложности во взаимоотношениях с Россией до Саакашвили, еще во времена Шеварднадзе. Напомню, заявление о том, что Грузия хочет стать частью НАТО, было сделано при Шеварднадзе, — заявил эксперт в интервью НСН. — Курс Саакашвили являлся некоторым продолжением и развитием политики, которая уже была в Грузии».

«Во взаимоотношениях России с Арменией подобного фактора не было», — подчеркнул Искандарян.

Какой план развития отношений с Москвой реально в голове у Пашиняна покажет время.

Возможно, антироссийская прыть ряда фигур из его окружения преходяща, и сам он вынужден терпеть этих персонажей только потому что они были его соратниками в борьбе за власть.

Если же политика Пашиняна будет основана на антироссийских ориентирах и это на фоне того, что экономика страны в значительной степени зависит от Москвы, очевидно, что Армения будет в обозримой перспективе оставаться в зоне турбулентности.