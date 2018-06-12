Украина подала на Россию в суд

Президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке сообщил, что Киев передал в Международный суд ООН расширенный меморандум «о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации». Передача меморандума состоялась 12 июня, в День России — по словам Порошенко, выбор даты символичен, ведь «необходимо обратить внимание мировой общественности на российские преступления».

Порошенко требует, чтобы Россия признала свои действия противозаконными и «вышла из оккупированных районов Крыма и Донбасса». Пока же, по словам украинского главы, Москва «уперто врет, что она не оккупировала украинскую землю».

Кроме того, Киев решил возложить на Россию ответственность за крушение самолета Boeing «Малайзийских авиалиний», за гибель мирных жителей в Мариуполе, Краматорске, Авдеевке и Волновахе, а также за серию взрывов в Одессе, Харькове и Киеве. Кроме того, Порошенко обвинил Россию в дискриминации украинцев и крымских татар на территории Крыма.

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Для того, чтобы «преодолеть ложь», нужны доказательства, заявил украинский глава: именно поэтому Киев рассчитывает, что международный суд ООН даст «надлежащую оценку» действиям России.

Впоследствии пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко подтвердил эту информацию, заявив, что документы отправлены в ООН.

Глава МИД Украины Павел

Климкин рассказал, в свою очередь, о внушительных размерах переданного меморандума. По словам украинского министра иностранных дел, весит сборник доказательств порядка 90 килограмм, состоит из 17,5 тыс. страниц печатного текста и содержится аж в 29 томах.

Как сообщает ФАН, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль убеждена, что рассмотрение иска Киева к Российской Федерации в суде ООН может затянуться на несколько лет. РФ имеет право направить возражения о наличии юрисдикции у суда Организации рассматривать это дело, добавила Зеркаль. По ее словам, почти 1,5 года займет рассмотрение вопроса о юрисдикции, учитывая существующую правовую практику. Далее дело будет рассматриваться в письменной и устной стадиях.

Член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в разговоре с НСН заявил, что ценность представленных Украиной «доказательств» смехотворна и шансов победить в суде у Киева довольно мало.

По словам сенатора, в доказательную базу Украина вложила личные мнения людей, опубликованные с социальных сетях — а за их достоверность никто не ручается. Кроме того, для 90-килограммового меморандума можно с трудом найти читателей, отметил Клинцевич. Хотя, конечно, придется разбить этот меморандум-обвинение на куски и внимательно изучить — чтобы дать «абсолютно объективный ответ, показывающий, что эти обвинения — ложь, клевета и профанация».

Клинцевич добавил, что киевский меморандум «всплыл» после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что российский лидер подчеркнул в ходе общения с прессой, что Москва не допустит провокаций в Донбассе в ходе чемпионата мира по футболу и будет продолжать поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

«Теперь Киев все это напечатает и будет гнуть свою линию по поводу обвинений, потому что на Западе русофобский тренд в запросе. Главная задача решена: психоневрологическое кодирование, как своего электората, так и мировой общественности, Украина выполняет качественно», — заявил член Совфеда.

Клинцевич убежден, что Петру Порошенко необходимо также улучшить свои позиции в преддверии выборов главы украинского государства, поэтому Киев и «развивает русофобию» — чтобы отвлечь население от внутриукраинских проблем.

Первый иск в международный суд ООН против России с обвинениями в финансировании терроризма и расовой нетерпимости Украина подала 16 января 2018 года. Киев утверждал, что начиная с 2014 года Москва «усилила свое вмешательство в украинские дела, вторглась в Донбасс, захватила Крым, где проводит культурные и этнические чистки».

19 апреля Международный суд ООН частично удовлетворил требования украинского истца. В частности, Москве было рекомендовано воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. При этом судьи ООН не нашли никаких доказательств финансирования террористической активности со стороны Российской Федерации.