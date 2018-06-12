Тотальная демонизация: что пишут о России западные СМИ

В зарубежной прессе часто встречаются стереотипы о России — от довольно безобидных, но вызывающих недоумение упоминаний о медведях и водке до громких заявлений в духе «Россия — угроза мировой демократии».

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Живучесть представлений о России как об «империи зла», где все играют на балалайках и постоянно пьют, удивляет. Тем более, что использованием таких «русских» ассоциаций зачастую грешат даже авторитетные мировые СМИ.

Отдельного упоминания заслуживает и слабость зарубежных журналистов к не всегда уместному цитированию русских классиков. Иногда строки из Толстого или Достоевского «всплывают» настолько некстати, что смешно становится даже самим иностранцам.

Так, в прошлом году Джим Ковпак — один из авторов в британской газете The Guardian — написал для своих коллег текст-памятку под названием «Как не надо писать о России».

Он, в частности, настойчиво советовал бороться с соблазном всюду обращаться к произведениям русской литературы, отмечая, что это так же странно, как постоянно цитировать Шекспира в статьях о Великобритании.

«Мы поняли, что вы читали «Войну и мир». Но правда ли так необходимо сравнивать московское метро в час пик со сражением под Аустерлицем? Или вы просто хотите, чтобы все знали, что вы читали Толстого?» — недоумевал Ковпак.

Он также предостерегал своих коллег от использования ассоциаций вроде Сталина, ядерного оружия, водки и матрешек. «Некоторые авторы любят приправить свои творения случайными русскими словами и отсылками. Но если это раздражало бы применительно к вашей стране, значит, это так же раздражает и когда речь идет о России или любом другом государстве», — разъяснял журналист.

Однако в зарубежных СМИ часто встречаются и куда более опасные стереотипы о России, которые в итоге формируют у иностранцев негативное представление о стране.

По данным опроса Pew Research Center, в 2017 году примерно 31% респондентов в 37 странах назвали РФ серьезной угрозой их национальной безопасности. Самые негативные оценки дали опрошенные в Европе и США, и только в трех странах большинство респондентов отозвались о России положительно: во Вьетнаме (83%), Греции (64%) и Филиппинах (55%).

Россия — угроза демократии

Эту мысль регулярно транслируют влиятельные западные СМИ. «Россия ведет войну с нашей демократией», «Грязные трюки России — как Путин вмешивается в западную демократию», «Россия и угроза демократии» — все это заголовки, появлявшиеся с начала 2018 года в The Washington Post, Economist и The Atlantic.

Зарубежные авторы часто говорят о заинтересованности России в том, чтобы «посеять раздор и нестабильность» в мире, обычно объясняя это «имперскими амбициями» РФ. Москва, в свою очередь, называет таким высказывания «русофобскими стереотипами».

В конце апреля Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации с нарушениями прав человека в мире. Российское дипведомство заявило, что авторы доклада намеренно формируют образ РФ как «основного нарушителя прав человека» и создают негативное представление о стране. Кроме того, в ведомстве выразили протест по поводу перекладывания на Москву ответственности за нарушения прав человека на Украине.

«Вместе с тем вновь за рамками доклада по-прежнему оказывается весьма неблагоприятная ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в США», — прокомментировали доклад Госдепа в России, посоветовав Вашингтону «заняться решением проблем у себя дома».

Украина

Когда речь заходит о ситуации на Украине, западные СМИ в основном винят во всех проблемах Москву. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что вина за дестабилизацию ситуации на Украине — в частности, свержение президента Виктора Януковича — лежит на западных странах.

«Украинский кризис возник не по российской вине. Он стал следствием попыток США и их западных союзников — которые посчитали себя «победителями» в холодной войне — навязывать повсюду свою волю», — отмечал в 2015 году глава РФ Владимир Путин.

В зарубежной прессе также предпочитают не вспоминать, что, хотя экс-президент Украины Виктор Янукович и был свергнут, его избирали демократическим путем.

Что касается ситуации с Крымским полуостровом, вошедшим в состав РФ по итогам референдума 2014 года, западные СМИ не называют этот эпизод иначе, как «незаконная аннексия». В то же время российские власти неоднократно подчеркивали, что плебисцит о вхождении Крыма в состав России был проведен в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хакеры

После президентских выборов 2016 года в США«русские хакеры» будоражат весь мир, потеснив в списке стереотипов о России даже «русскую мафию». Зарубежная пресса сообщает о новых «кибератаках» со стороны Москвы едва ли не каждый месяц.

В феврале, например, немецкое издание Der Spiegel писало о хакерской атаке на сети государственных ведомств Германии, якобы осуществленной российской группировкой «APT28».

В начале марта газета также сообщала о «кибер-шпионаже» — опять же, со стороны «русских», а чуть позже США и Великобритания рассказывали о еще одной атаке «российских» хакеров. Комментируя эти заявления, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что обвинения в адрес Москвы не были подкреплены никакими доказательствами.

«Мы не знаем, на чем основываются эти обвинения. Они с легкостью заявляются, и никто не утруждает себя поиском хоть какой-то аргументации. Соответствующим образом и мы относимся к подобным заявлениям», — отмечал Песков.

Санкции

Еще одной излюбленной темой западных СМИ являются антироссийские санкции и их «разрушительное» влияние на Москву. Слова о «разорванной в клочья» экономике РФ, некогда сказанные экс-президентом США Бараком Обамой, регулярно встречаются в зарубежной прессе.

«Перспективы российской экономики становятся все более мрачными вследствие усиливающихся санкций <…> В итоге Россия будет страдать от долгосрочных последствий [санкций]», — писала в середине апреля американская газета The New York Times. Стоит отметить, что подобные пассажи встречаются в большинстве статей западных СМИ, посвященных теме антироссийских санкций.

Москва в ответ давала понять, что санкции вредят не только России, но и странам, которые их ввели.

5 июня, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским президентом Александером ван дер Белленом, президент России Владимир Путин заявил, что Москва уже преодолела трудности, с которыми столкнулась после введения санкций.

«Мы не только сохранили макроэкономическую устойчивость, но и укрепили ее», — констатировал глава РФ.