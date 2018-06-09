«Обаму спросите»: Трамп рассказал, чей Крым

Несмотря на то что Россия перестала быть участником «большой восьмерки» еще в 2014 году, российская тематика затмила остальные темы саммита лидеров G7. Это произошло из-за риторики американского президента Дональда Трампа.

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В разговоре с журналистами Трамп заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы хорошим решением. «Было бы полезно, если бы Россия вернулась», — заявил Трамп , добавив, что на саммите «некоторым понравилась идея возвращения России».

Президент США также ответил на вопрос о том, должен ли Крым быть признан российским, одновременно раскритиковав своего предшественника.

«Вы должны спросить президента [Барака] Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым. Обама может много чего говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение», — цитирует заявление Трампа Fox News.

Трамп часто упоминает экс-главу Белого дома Барака Обаму, высказываясь о его шагах и наследии, исключительно в негативном смысле. При этом именно в период правления Обамы отношения между США и ЕС были наиболее близкими, несмотря на определенные проблемы.

Что же касается Крыма, то известно, что Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что «собирается рассмотреть» вопрос Крыма на переговорах с Россией.

По данным «Газеты.Ru», в кругах, близких к Белому дому, существует мнение, что Вашингтон в определенном смысле может «закрыть глаза» на Крым, не признавая при этом его сегодняшний статус. Однако первостепенным должно быть решение проблемы конфликта на востоке Украины.

Примечательно, что накануне саммита «большой семерки» канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в «клуб» возможно лишь после прогресса на востоке Украины.

Несмотря на высказывания Трампа о России, сделанные на саммите, вряд ли можно серьезно говорить о возвращении Москвы в формат G8.

Специалист в области российско-американских коммуникаций Дмитрий Климентов напоминает «Газете.Ru», что даже когда Москва была членом организации, ее роль «была весьма ограниченной». «Все решения финансовой «восьмерки» принимались без нас, а у нас был лишь совещательный голос», — говорит эксперт.

Вместе с тем подобные заявления со стороны американского лидера можно расценивать как сигнал об определенной готовности США к диалогу, полагает эксперт.

Несмотря на то что в Кремле заявили об отсутствии интереса к участию в «восьмерке», сигнал о готовности к диалогу был услышан — президент России Владимир Путин в интервью программе «Вести в субботу» заявил, что Москва готова «к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединенными Штатами. Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи».

При этом сам Путин ранее отметил, что его встрече с Трампом препятствует внутриполитический фактор — противодействие со стороны американского истеблишмента. Ранее директор инициативы стратегического прогнозирования экспертного центра Atlantic Council в Вашингтоне Мэтью Берроуз отметил в беседе с «Газетой.Ru», что у Трампа в настоящее время «нет возможностей для маневра в санкционной политике. Президент не может пойти против конгресса в данной ситуации».

Вброс в сторону Европы

В текущей ситуации, по мнению руководителя центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктории Журавлевой, реверансы Трампа в адрес России надо воспринимать как политическую «риторику». «Он любит громкие лозунги, обещания, любит показать себя решателем всех проблем. Это игра. Причем он вполне искренен в ней», — говорит эксперт.

Кроме того, в заявлениях Трампа Журавлева увидела и «проверку европейской аудитории».

«Это такой вброс темы, чтобы понять настроения, насколько Европа в своем недовольстве Трампом действительно готова пойти своим путем», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Подобного же мнения придерживается и специалист в области коммуникаций Климентов. По его мнению, позиция Трампа — это «шпилька европейским оппонентам, с которыми он ведет торговую войну. Россия становится аргументом во внешней политике США».

Трамп действительно использовал саммит «большой семерки» для давления на своих партнеров — лидеров стран ЕС — и призвал их «честно» относиться к американскому бизнесу. Он заявил, что европейские страны долгие годы «использовали» США, и все торговые барьеры должны быть сняты.

Комментируя слова Трампа, пресса использовала выражение «перевернуть стол», подразумевая, что Трамп сам начал торговую войну против европейских стран, а теперь обрушивается на них с теми же обвинениями.

Как отметил в интервью Reuters один из чиновников в окружении президента Франции Эммануэля Макрона, дискуссия между Трампом и европейскими лидерами во время саммита была «довольно необычной для мероприятий такого формата», и охарактеризовал высказывания президента США как «раздраженные разглагольствования».

Как считают эксперты, ситуация может привести к тому, что саммит «большой семерки» может завершиться без итогового заявления, что означает усиление раскола между США и европейскими членами этой организации.

Сам Трамп, правда, заявил, что хотел бы подписать коммюнике по итогам саммита.

В свою очередь, президент Макрон заявил, что дискуссия с американским лидером получилась «очень открытой и прямой». Макрон подчеркнул, что, несмотря на «критические» противоречия в вопросах торговли, обе стороны намерены найти «беспроигрышный подход».

Среди обсуждавшихся вопросов были Северная Корея, Сирия и Иран, также отметил глава Франции. Именно последнее государство «поссорило» Трампа с европейцами — после того как ведущие страны ЕС отказались поддерживать выход США из «ядерной сделки» с Тегераном.