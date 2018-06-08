«Это было самое сложное интервью»

Корреспондент австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях от интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает Politico.

Реклама

Прежде всего, издание отметило, что российский лидер довольно редко дает интервью. Почти часовая беседа политика с западным журналистом состоялась накануне официального визита Путина в Вену. Как рассказал сам журналист, он традиционно прерывал ответы собеседника, но делал это реже обычного — 11 раз за 54 минуты.

Вольф также признался, что его коллеги из других западных СМИ очень позитивно оценили беседу с президентом России. Самому интервью предшествовало пять дней глубокой подготовки — сотрудник ORF посмотрел все предыдущие интервью Путина и пообщался с российскими экспертами.

«Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал по трем причинам», — отмечает Вольф.

Во-первых, разговор проходил в Кремле, а не в обычной студии телевизионного шоу. Вторая трудность состояла в том, что синхронный перевод усложнял быструю реакцию. И последнее: по словам Вольфа, Путин — «осторожный собеседник», и зачастую на вопрос отвечает собственным вопросом. Вольф также отметил, что ему пришлось ждать интервью более трех с половиной часов. Кроме того, австрийский журналист указал, что у российского президента «очень хороший немецкий».

В марте нынешнего года ведущая NBC Мегин Келли, взявшая интервью у Владимира Путина, заявила, что его невозможно «перемудрить». При этом, она заявила, что не сомневается в том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится.

Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться. У меня есть факты, и со всем должным уважением к российскому президенту могу сказать, что он не говорил правду, когда я его допрашивала. Думаю, мы оба это знали — он это знал, и я это знала. Между нами происходило что-то вроде поединка горилл», — сказала она.

Журналистка также сказала, что Путин может знать об американском президенте некоторые вещи, которые Дональд Трамп хотел бы скрыть от общественности, передает НСН.

«Думаю, есть очень большая вероятность, что Путин знает о Трампе какие-то вещи, о которых Трамп не хочет говорить публично», — заявила тогда Келли.

В июне она также беседовала с Путиным, передает ФАН.

«Он был душевным за кадром. Он смеялся, улыбался. Президент России казался обычным человеком, что само по себе было немного неожиданно», — поясняла после интервью журналистка NBC.

Келли также рассказала, что при выключенной камере Путин был «дружественным, крайне вежливым». Он спрашивал журналистку о семье, рассказывал о своей. При включенной камере российский лидер, по словам Келли, становился «российским президентом, которого мы все знаем: боевым, напористым, непреклонным, пылким».

Вместе с тем, американский оскароносный режиссер Оливер Стоун заявил, что Келли не имела возможности спорить с Путиным или противостоять ему.

«Я думаю, она была привлекательна и она задавала жесткие вопросы, но она не могла спорить с ним и противостоять ему, потому что она не знала многих вещей», — сказал кинодеятель.

Он отметил, что Келли задавало очень много вопросов сразу, назвав ее стиль интервью «как из пулемета». Также режиссер напомнил, что он снимает кино, поэтому его стиль отличается от того, который использует большинство журналистов. Стоун назвал стиль Келли «Как из пулемета». По его словам, российский лидер знает свое дело в отличие от американской журналистки.

При этом беседа самого Стоуна с Путиным была выдержано в гораздо менее жестком тоне, чем интервью Келли с российским лидером. Как ранее отмечала Associated Press, по мнению самого Стоуна, США важно понять точку зрения Путина.

Режиссер также выразил заинтересованность в предотвращении дальнейшего ухудшения отношений между Россией и США, но при этом в тех местах, где нужно было оказать давление, он это делал, признавался Стоун.