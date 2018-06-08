«Сигнал Западу от Украины: боремся как можем!»

Малый ракетный корабль ВМФ России якобы был перехвачен грузовым самолетом украинских ВМС Ан-26 2 июня в Черном море недалеко от украинской границы. Об этом заявило одесское издание «Думская» со ссылкой на источник.

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«Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море», — написали в «Думской». Российские военные еще не прокомментировали эту новость.

Подтверждений данной информации не поступало ни из министерства обороны России, ни из независимых источников. По этой причине всерьез воспринимать новость о том, что украинские ВМС действительно перехватили российский корабль, не стоит. Так считает экс-депутат Рады Владимир Олейник, который поделился своим мнением с ФАН.

По его мнению, подобные заявления, которые поступают из Киева, чаще всего являются либо фантазией, либо провокацией.

«Украинские СМИ часто сообщают вещи, которые никакие источники не подтверждают. «Перехватить» грузовым самолетом боевой корабль, не имеет значения какого тоннажа, — это нереально. Кроме того, пока никто не подтверждает этот факт, хотя, насколько я знаю, дело якобы было еще 2 июня», — подчеркнул экс-депутат Рады.

Он также отметил, что киевские власти всегда охотно берутся рассуждать на военную тематику. СМИ Украины же, в свою очередь, с большим желанием подхватывают такие инициативы. По слова Олейникова, Киев постоянно нуждается в разговорах о якобы российской агрессии. «Им надо посылать и обществу, и западным партнерам такие месседжи, чтобы побольше денег выделялось на военные нужды. Ну, и сигнал Западу: дескать, боремся как можем!» — иронично оценил действия Украины бывший депутат Рады.

Он также не исключил возможности того, что заявлением о «перехвате» Служба безопасности Украины (СБУ) просто пыталась спровоцировать российскую сторону. Такую позицию вполне можно аргументировать недавней историей с «убийством» и последующим «воскрешением» российского журналиста Аркадия Бабченко. Зная о таких прецедентах, удивляться, по мнению Олейникова, не приходится.

Экс-депутат Рады заявил, что эту и любую другую информацию, поступающую из Киева, необходимо тщательно проверять, так как с украинской стороны не исключена возможность появления «фейка» или просто очередной провокации. «После фейкового сообщения о «расстреле» журналиста за ними все надо проверять. Все сообщения, идущие с Украины, особенно от официальных властей, должны идти под грифом: «Подлежит тщательной проверке»», — заключил Владимир Олейник.

Ранее, 5 июня, российские газодобывающие платформы в Черном море взяла под свои контроль и охрану 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей.

Соединение заступило на постоянное дежурство, охраняющее месторождения государственной компании «Черноморнефтегаз». Об этом «Известиям» сообщили в командовании Черноморского флота.

Отмечается, что защищают газовые вышки также и малые противолодочные корабли вместе с ракетными катерами. Они состоят на круглосуточном дежурстве, при этом сменяют они друг друга каждые две недели. До их заступления на службу «Черноморнефтегаз» находился под контролем береговой охраны, которая входит в состав погранвойск ФСБ.

Эта компания разрабатывает шесть месторождений и обеспечивает снабжение природным газом крымских потребителей.

За день до этого поступало сообщение о том, что штурмовик Су-25 пролетел над пляжем в деревне Кириловка в Запорожской области на минимально допустимой высоте. Маневр был совершен «в рамках командно-штабной тренировки» отражения возможных вооруженных наступлений противника с моря.

Об этом сообщил пресс-секретарь ВСУ Дмитрий Струтинский.

По его словам, в Запорожье в период с 29 по 31 мая тренировались войска противовоздушной обороны государственных военных объектов Украины, а также группировки сухопутных войск.

То, что штурмовик пролетел над пляжем в Кириловке, отмечает Струтинский, вполне соответствовало украинскому законодательству и техническим правилам выполнения воздушных маневров.

Это действие, по его словам, не представляло никакой угрозы для жизни и безопасности людей, которые находились на пляже.

При этом ранее сообщалось, что «гибридная угроза вторжения» возникла в Азовском море по причине проведения Россией военно-морских учений «слишком близко» к территории Украины. Об этом 28 мая заявил бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко. Он отметил, что Киев обязан ответить Москве на такую провокацию, чтобы избежать «надвигающегося кризиса».

По его словам, генштаб Украины должен создать «мобильные группировки военно-морских сил» для оказания противодействия «российской угрозе с моря».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, отвечая на это заявление, подчеркнул, что Россия не нарушает нормы международного права. При этом любые тренировки российских военнослужащих всех родов войск проводятся в соответствии с учебным планом боевой подготовки и техникой безопасности.